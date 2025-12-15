میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
هوانوردی

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

در تاریخ هوانوردی ایران، بعضی هواپیماها نه با هیاهو وارد شدند و نه با ادعاهای بزرگ معرفی شدند، اما سال‌ها بار شبکه پروازی کشور را به دوش کشیدند؛ بی‌آنکه کسی نامشان را فریاد بزند. فوکر ۱۰۰ دقیقاً از همان جنس هواپیماهاست؛ نه غول‌پیکر، نه لوکس، نه نمایشی، اما دقیق، سرسخت و قابل اتکا. هواپیمایی که اگر نبود، بسیاری از مسیرهای کوتاه و متوسط ایران یا پرواز نمی‌دیدند یا با هزینه‌ای بسیار بالاتر انجام می‌شدند.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۳۴
| |
477 بازدید

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

به گزارش تابناک؛فوکر ۱۰۰ محصول تفکر مهندسی اروپایی در دهه‌ای است که صنعت هوانوردی به‌دنبال بهره‌وری، کاهش مصرف سوخت و تطبیق با فرودگاه‌های کوچک‌تر بود. دهه ۱۹۸۰ میلادی، زمانی که شرکت هلندی Fokker تصمیم گرفت خانواده فوکر ۷۰ و فوکر ۱۰۰ را به‌عنوان نسل جدید جت‌های منطقه‌ای معرفی کند؛ هواپیماهایی که قرار بود جایگزین مدل‌های قدیمی‌تر مثل فوکر F28 شوند، اما با فناوری روزتر، مصرف کمتر و برد عملیاتی بالاتر.

فوکر ۱۰۰ نخستین بار در سال ۱۹۸۶ پرواز کرد و در سال ۱۹۸۸ به‌طور رسمی وارد خدمت شد. این هواپیما در کلاس جت منطقه‌ای ۱۰۰ نفره قرار می‌گرفت؛ کلاسی که نه برای پروازهای بین‌قاره‌ای طراحی شده بود و نه برای مسیرهای خیلی کوتاه، بلکه دقیقاً برای همان فاصله‌هایی که ستون فقرات پروازهای داخلی و منطقه‌ای را می‌سازند.

از نظر طراحی، فوکر ۱۰۰ ادامه منطقی فلسفه فوکر است؛ بدنه باریک، بال‌هایی با نسبت منظری مناسب، موتورهایی در عقب بدنه و دم T شکل. این آرایش شاید در نگاه اول قدیمی به نظر برسد، اما مزایای مهمی دارد: کاهش نویز کابین، محافظت بهتر موتور از ورود اجسام خارجی در فرودگاه‌های کم‌امکانات و امکان عملیات مطمئن‌تر در باندهای کوتاه‌تر.

فوکر ۱۰۰ با طول بدنه حدود ۳۵٫۵ متر و دهانه بال نزدیک به ۲۸ متر، هواپیمایی جمع‌وجور اما کارآمد است. ارتفاع آن حدود ۸٫۵ متر است و طراحی بدنه به‌گونه‌ای انجام شده که تعادل آیرودینامیکی خوبی در سرعت‌های کروز متوسط فراهم کند. حداکثر وزن برخاست این هواپیما در نسخه‌های مختلف حدود ۴۵ هزار کیلوگرم است؛ عددی که نشان می‌دهد با هواپیمایی سبک‌تر از جت‌های باریک‌پیکر کلاسیک طرف هستیم.

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

قلب تپنده فوکر ۱۰۰، دو موتور Rolls-Royce Tay 650 یا Tay 620 است؛ موتورهایی توربوفن با نسبت کنارگذر متوسط که برای زمان خود بسیار موفق بودند. این موتورها هرکدام توانی در حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار پوند تراست تولید می‌کنند. مزیت بزرگ موتورهای Tay، مصرف سوخت مناسب، قابلیت اطمینان بالا و هزینه نگهداری منطقی بود؛ ویژگی‌هایی که بعدها برای شرکت‌های هواپیمایی تحت تحریم، از جمله ایرلاین‌های ایرانی، اهمیتی دوچندان پیدا کرد.

جای‌گذاری موتور در عقب بدنه، علاوه بر کاهش نویز داخل کابین، باعث می‌شود جریان هوای تمیزتری به بال‌ها برسد و عملکرد برخاست در باندهای گرم و مرتفع – چیزی که در ایران کم نیست – قابل قبول باقی بماند. این نکته، فوکر ۱۰۰ را برای فرودگاه‌هایی مثل مهرآباد، مشهد، شیراز و حتی فرودگاه‌های با باند کوتاه‌تر، به گزینه‌ای عملیاتی تبدیل کرد.

از نظر عملکرد پروازی، فوکر ۱۰۰ توان رسیدن به سرعت کروز حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ کیلومتر بر ساعت را دارد و برد عملیاتی آن، بسته به بار و تنظیمات، به حدود ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر می‌رسد. این یعنی تقریباً تمام مسیرهای داخلی ایران و حتی بخشی از پروازهای منطقه‌ای به کشورهای همسایه، در محدوده توان این هواپیما قرار می‌گیرد.

اما جایی که فوکر ۱۰۰ برای خلبانان و مهندسان جذاب می‌شود، اویونیک و سامانه‌های پروازی آن است. کابین خلبان فوکر ۱۰۰ از نسل گذار بین آنالوگ و دیجیتال است؛ ترکیبی از نمایشگرهای الکترونیکی EFIS و نشان‌دهنده‌های کلاسیک. این ترکیب باعث شده هم خلبانان قدیمی‌تر و هم نسل جدید، ارتباط خوبی با این هواپیما برقرار کنند.

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

سیستم ناوبری فوکر ۱۰۰ شامل سامانه‌های VOR/DME، ILS، INS و بعدها GPS است. خلبان به کمک سامانه مدیریت پرواز (FMS) می‌تواند مسیر، مصرف سوخت و پروفایل پروازی را با دقت قابل قبولی مدیریت کند. سیستم خلبان خودکار (Autopilot) و اتوتراتل، بار کاری خلبان را در پروازهای مکرر و کوتاه کاهش می‌دهد؛ ویژگی‌ای که در شبکه پروازی پرترافیک ایران اهمیت بالایی دارد.

از نظر ایمنی، فوکر ۱۰۰ در زمان خود استانداردهای قابل قبولی داشت. سیستم‌های هشدار نزدیک‌شدن به زمین (GPWS)، هشدار برخورد هوایی (TCAS در نسخه‌های ارتقایافته)، و طراحی سازه‌ای مقاوم، این هواپیما را به گزینه‌ای مطمئن تبدیل کرده بود. البته باید واقع‌بین بود؛ فوکر ۱۰۰ محصول دهه ۸۰ میلادی است و نمی‌توان آن را با جت‌های نسل جدید از نظر سامانه‌های کمک‌خلبان مقایسه کرد، اما در چارچوب زمان خود، کاملاً قابل دفاع است.

ورود فوکر ۱۰۰ به ایران، بیش از آنکه یک انتخاب لوکس باشد، یک ضرورت عملیاتی بود. در سال‌هایی که ناوگان هوایی کشور با کمبود هواپیماهای میان‌برد، فرسودگی شدید و محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، فوکر ۱۰۰ به‌تدریج به یکی از ستون‌های اصلی پروازهای داخلی تبدیل شد. شرکت‌هایی مانند ایران‌ایر، آسمان، ماهان و چند ایرلاین دیگر، از این هواپیما برای پوشش مسیرهای پرتردد استفاده کردند.

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

دلیل این استقبال روشن بود: فوکر ۱۰۰ هواپیمایی بود که می‌شد آن را نگه داشت. قطعات، هرچند به‌سختی، قابل تأمین بودند؛ تعمیرات اساسی امکان‌پذیر بود و مهندسان ایرانی به‌مرور دانش فنی لازم برای سرپا نگه‌داشتن آن را به دست آوردند. این هواپیما نه آن‌قدر پیچیده بود که زمین‌گیر شود و نه آن‌قدر ساده که ناکارآمد باشد.

از منظر تجربه مسافر، فوکر ۱۰۰ هواپیمایی بی‌ادعاست. چیدمان صندلی‌ها معمولاً به‌صورت ۲+۳ انجام می‌شود؛ ترکیبی که نه خیلی تنگ است و نه خیلی راحت. صدای موتور در کابین نسبت به هواپیماهای موتوربال‌دار کمتر است، اما لرزش‌های خفیف در برخی فازهای پرواز حس می‌شود. این هواپیما برای پروازهای یک تا دو ساعته طراحی شده و دقیقاً همان کار را انجام می‌دهد؛ نه بیشتر، نه کمتر.

نقاط ضعف فوکر ۱۰۰ را هم باید بدون تعارف گفت. طراحی قدیمی‌تر، مصرف سوخت بالاتر نسبت به جت‌های نسل جدید، نبود سامانه‌های پیشرفته کاهش مصرف و هزینه‌های نگهداری که با افزایش سن ناوگان بالا می‌رود، از جمله چالش‌های جدی این هواپیما هستند. در بازار جهانی، فوکر ۱۰۰ سال‌هاست که جای خود را به هواپیماهایی مثل Embraer E-Jet و Airbus A220 داده، اما در ایران، داستان متفاوت است.

فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد

در کشوری که دسترسی به هواپیماهای نو محدود است، دوام، شناخت فنی و تجربه عملیاتی از هر چیز مهم‌تر می‌شود. فوکر ۱۰۰ دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ هواپیمایی که شاید از نظر فناوری به‌روز نباشد، اما در عمل، امتحان خود را پس داده است.

اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، فوکر ۱۰۰ نه یک اسطوره است و نه یک اشتباه. این هواپیما محصول دوره‌ای خاص از تاریخ هوانوردی است؛ دوره‌ای که کارایی، سادگی و اعتمادپذیری، اولویت داشتند. در ایران، فوکر ۱۰۰ بیش از آنکه یک مدل هواپیما باشد، بخشی از حافظه جمعی پروازهای داخلی است؛ هواپیمایی که هزاران بار از مهرآباد برخاست، نشست، و بی‌آنکه کسی نامش را بداند، آدم‌ها را به مقصد رساند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فوکر 100 هواپیما مهرآباد هواپیمای ایران سقوط
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط هواپیمای کره جنوبی و کشته شدن ۱۷۹ نفر سرنشین آن+تصاویر
جزئیاتی جدید از سقوط هواپیمای جنگی در تبریز
بررسی سقوط هواپیمای اوکراینی در کمیسیون عمران
واکنش بازار سرمایه به سقوط هواپیمای مالزیایی
100 کشته در سقوط هواپیما در الجزایر
دلایل نقص فنی هواپیما در پرواز تهران به کیش
سقوط هواپیمای آموزشی در زنجان تکذیب شد
فرود بدون چرخ هواپیمای ایران ایر در فرودگاه مهرآباد
مهرآباد در محاصره مناطق مسکونی
سقوط هواپیما در ارومیه تکذیب شد
تاکسی هوایی می‌آید
محل سقوط هواپیمای ترکیه‌ای و پراکندگی قطعات
سقوط هواپیمای نظامی لیبی در تونس
يکي از جعبه‌هاي سياه آنتونف بازخواني شد
اصابت گلوله به هواپیمای مسافربری آمریکایی
اتهام‌ وزیر خارجه اوکراین به ایران درباره هواپیمای اوکراینی
جزئیاتی از سابقه پرواز هواپیمای سقوط کرده
اسامی خلبانان هواپیمای سپاهان‌ایر
همه سقوط‌های ایرانی و غیرایرانی آنتونوف ۱۴۰
مقصران سقوط هواپیمای تهران - یاسوج محاکمه شوند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
لحظه برخورد صاعقه عظیم در منطقه آزاد انزلی
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۲ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005e70
tabnak.ir/005e70