تاثیر شرایط اقتصادی بر قیمت بیمه بدنه مشهود شد!

خیلی از مالکان خودرو ممکن است به فکر حذف بیمه بدنه بیفتند؛ اما راهکارهایی برای کم کردن فشار هزینهها وجود دارد که گره از کارتان میگشاید.
اهمیت بیمه بدنه در شرایط اقتصادی امروز
چندبرابر مبلغی که برای بیمه بدنه پرداخت میکنید، در نهایت به جیب خودتان برمیگردد. مخصوصا در شرایطی که قیمتها روز به روز در حال افزایش است، این مبلغ بیشتر از قبل توجیه اقتصادی دارد.
اکنون با مشاهده قیمت بیمه بدنه بیمه بازار، خواهید دید که امکان خرید بهصورت قسطی فراهم شده است و شما میتوانید پرداخت چندمرحلهای را فعال کنید. اینطور به قضیه نگاه کنید که با این کار دارید ارزش خودروی خود را حفظ میکنید و سعی میکنید در برابر حوادث، سپری مطمئن فراهم کنید.
جهش قیمت خودرو و اثر آن بر بیمه بدنه
قبلا نوسانات قیمت خودرو فقط دغدغهای بود برای افرادی که میخواستند ماشین بخرند یا دستکم مدل ماشینشان را عوض کنند. اکنون اما موضوع فراتر رفته است. حالا بیمه بدنه نیز از تیرهای تورم و شرایط سخت اقتصادی در امان نیست.
قیمت بیمه بدنه به میزان زیادی به ارزش روز خودرو بستگی دارد. وقتی قیمت ماشینی که تا دو سال پیش ۳۰۰ میلیون میارزید، الان به نزدیکیهای یک میلیارد تومان رسیده است، نمیشود انتظار داشت قیمت بیمه بدنه تکان نخورد.
ارزش روز خودرو که بالا میرود، قیمت بیمه بدنه هم تغییر میکند. مشخصا بیمه نمیتواند قیمتها را بر مبنای نرخ قبلی خودرو تعیین کند. پس هر زمان که شرایط اقتصادی باعث افزایش قیمت خودرو میشود، قیمت بیمه بدنه نیز به همان میزان رشد میکند.
اکنون بیمه بدنه بسیار مهمتر از قبل است؛ چون باعث میشود در صورت بروز حادثه، بیمه بخش زیادی از خسارت را بپردازد. وقتی از این دید به مسئله نگاه میکنیم، میفهمیم که خرید بیمه بدنه منطقی است و عاملی است برای حفظ سرمایه؛ حتی اگر هیچگاه از آن استفاده نکنیم.
تورم قیمت قطعات یدکی را بالا میبرد
در شرایط اقتصادی فعلی اگر حتی یک جفت چراغ یا سپر خودروی شما آسیب ببیند، دیگر نمیتوانید با یک مبلغ جزئی قطعه را تعویض کنید. حالا که قیمت ماشین اینهمه بالا رفته است، خسارتهای جزئی هم دیگر در گروه هزینههای سنگین دستهبندی میشوند.
تورم فقط یک قطعه را نشانه نمیگیرد؛ بلکه روی تمام قطعات اثر میگذارد. در این شرایط شرکت بیمه هم برای پرداخت خسارت پول بیشتری طلب میکند. این یک حلقه از اتفاقات بههم پیوسته است؛ یعنی اگر تورم روی یکی از زنجیرههای این حلقه اثر بگذارد، این افزایش قیمت روی سایر زنجیرهها نیز اثر خواهند گذاشت.
چطور قیمت بیمه بدنه را محاسبه کنیم؟
حالا از کجا بدانیم قیمتها چقدر تغییر کردهاند؟ دیگر نیازی نیست خودتان اقدام به محاسبه بیمه بدنه کنید. نرمافزارهای آنلاینی برای این کار وجود دارند و وبسایتهایی ایجاد شدهاند که میتوانید با وارد کردن اطلاعات خودروی خودتان، قیمت نهایی بیمه بدنه را محاسبه کنید.
در بیمه بازار میتوانید قیمت بیمه بدنه را آنلاین محاسبه کنید. برای این کار باید اطلاعات خودروی خود را ثبت کنید و سپس از میان نتایجی که به دست میآید، نزدیکترین گزینه را به مورد دلخواه خودتان پیدا کنید. این کار اصلا زمان زیادی نمیبرد و فقط چند دقیقه طول میکشد تا بتوانید شرکت بیمه خود را انتخاب کنید.
در دام ماده ۱۰ نیفتید
یکی از اتفاقاتی که در شرایط تورمی رخ میدهد این است که مالکان خودرو، ارزش وسیله نقلیهشان را کمتر از ارزش واقعی اعلام میکنند. با این کار هزینه نهایی بیمه هم کمتر میشود و پول کمتری برای دریافت بیمه بدنه میپردازند. اما این کار یک مشکل اساسی دارد.
ماده ده بیمه بیان میکند که اگر قیمت خودرو در بیمهنامه کمتر از ارزش واقعیاش ثبت شود، بیمه نیز به همان میزان خسارت را پرداخت میکند. یعنی اگر خودروی شما یک میلیارد میارزد و شما بهخاطر اینکه میخواستید پول کمتری بهعنوان حق بیمه پرداخت کنید ارزش وسیله خود را ۴۰۰ میلیون کمتر اعلام کردهاید، بیمه هم هنگام پرداخت خسارت مبنا را همان مبلغ اعلامی شما قرار میدهد. استدلال بیمه این است که شما ماشین خود را کامل بیمه نکردهاید و فقط هزینه بخشی از آن را پرداخت کردهاید.
حالا در نظر بگیرید که قطعهای مهم در خودروی شما آسیب دیده است. اگر بیمه میخواست با ارزش روز هزینه این قطعه را محاسبه کند، بخش قابل ملاحظهای از خسارت شما جبران میشد. اما حالا که شما قیمت را کمتر اعلام کردهاید، هزینه این قطعه نیز بهنسبت کمتر محاسبه شده و به شما پرداخت میشود.
این موضوع بهشدت اهمیت دارد. سعی نکنید برای فرار از تورم این ترفند را به کار ببرید. این اقدام اصلا بهنفع شما نیست و نباید فکر کنید که با این کار سود میکنید. زمان استفاده از بیمه که فرا برسد، خودتان متوجه میشوید که با دستان خود چه کلاهی سر خودتان گذاشتهاید.
راهکار مقابله با ماده ۱۰ چیست؟
آشنایی با ماده ۱۰ قانون بیمه ممکن است شما را نگران کرده باشد. حالا میخواهیم راهکاری به شما معرفی کنیم تا خیالتان راحت شود. در این شرایط که قیمت خودرو مدام در حال افزایش است و طبیعتا قیمت قطعات نیز بالا میرود، باید بهسراغ الحاقیه افزایش سرمایه بروید.
روند کار به این شکل است که در زمانهایی که نوسان قیمت شدید است و ارزش ماشینتان بالا رفته است، نیازی نیست تا پایان مهلت بیمهنامه صبر کنید. بهترین و منطقیترین کار این است که به شرکت بیمه مراجعه کنید و ارزش خودروی خود را بهروزرسانی کنید.
با این کار شرکت از شما مبلغی معمولا جزئی را بهعنوان مابهالتفاوت دریافت میکند؛ اما در عوض خیالتان آسوده خواهد شد که اگر ماشینتان خسارتی دید، بیمه متناسب با ارزش خودرو هزینهها را پوشش میدهد.
میتوانید در مواقعی که قیمت ماشینتان ۲۰ درصد گرانتر از قیمت بیمهنامه شد، گوشبهزنگ باشید و برای الحاقیه افزایش سرمایه اقدام کنید. توجه کنید که این درصد اختلاف هیچ قاعده و قانونی ندارد؛ ولی منطقیتر آن است که اجازه ندهید فاصله زیادی میان قیمت اعلامی و قیمت روز خودرو وجود داشته باشد.
بیمه بدنه، دوست شما و دشمن تورم
خودرو برای خیلیها وسیله کار است و اگر ماشین نداشته باشند، روند روزانه زندگی و کسب درآمدشان مختل میشود. پس مهم است که از آن بهخوبی محافظت کنند. این حفاظت با بیمه بدنه کامل میشود و شما میتوانید وسیله خود را در برابر آسیبهای احتمالی بیمه کنید؛ آن هم در شرایطی که قیمت خودرو و قطعات آن مدام در حال افزایش است. پس همین امروز هزینه کنید و دستکم تا چند ماه آینده از خسارات احتمالی جلوگیری کنید.