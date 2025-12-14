میلی صفحه خبر لوگو بالا
بیانیه تند تراکتور در دفاع از خداداد عزیزی

باشگاه تراکتور در واکنش به هجمه‌های هدفمند علیه خداداد عزیزی و رفتار دوگانه رسانه‌ها در مواجهه با اتفاقات مشابه بیانیه صادر کرد.
بیانیه تند تراکتور در دفاع از خداداد عزیزی

به گزارش تابناک به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، در روز یک‌شنبه ۲۳ آذر، در متن بیانیه باشگاه آمده است:

«در روز‌های اخیر، هجمه‌ای هدفمند و سازمان‌یافته علیه آقای خداداد عزیزی، مدیر محترم تیم فوتبال تراکتور و اسطوره پرافتخار فوتبال ایران شکل گرفته است؛ هجمه‌ای که همچون گذشته، ریشه در نگاه‌های رنگی، غیرفوتبالی و جهت‌دار برخی رسانه‌ها و اظهارنظرکنندگان دارد و به‌وضوح با هدف انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر سایر اتفاقات و حواشی جنجالی فوتبال ایران دنبال می‌شود.

برجسته‌سازی عامدانه اظهارات آقای خداداد عزیزی، دقیقاً در مقطعی صورت می‌گیرد که افکار عمومی هنوز شاهد جنگ، درگیری و تنش گسترده میان هواداران دو تیم در جریان دربی بوده است، اتفاقی نگران‌کننده، پرخطر و ضدفرهنگی که می‌توانست تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد، اما به شکلی معنادار و سوال‌برانگیز، از سوی بسیاری از همان رسانه‌ها و مدعیان اخلاق، یا نادیده گرفته شد یا به حاشیه رانده شد.

متاسفانه شدت و تکرار این فضاسازی‌ها علیه باشگاه تراکتور به‌گونه‌ای است که در ذهن افکار عمومی چنین القا می‌شود که گویی این باشگاه، عامل و منشا تمامی مشکلات فوتبال کشور است، رویکردی ناعادلانه، غیرحرفه‌ای و به‌دور از انصاف که سال‌هاست هواداران میلیونی تراکتور با آن مواجه‌اند.

سوال روشن و صریح ما از متولیان، رسانه‌ها و مدعیان اخلاق و قانون این است: چرا درباره فیلم منتشرشده از بازیکن یکی از تیم‌ها در شرایط غیرعادی شرب خمر، چنین موج رسانه‌ای و برخورد قاطع شکل نمی‌گیرد؟

چرا زمانی که بازیکن یک تیم خاص، الفاظی بسیار رکیک و زننده علیه دروازه‌بان تیم مقابل در دربی به کار می‌برد، برخوردی درخور شان فوتبال ایران صورت نمی‌گیرد؟ چرا جنگ و درگیری هواداران دو تیم در سکو‌های دربی، که تهدیدی جدی برای امنیت ورزشگاه‌هاست، به‌سرعت از دستور کار رسانه‌ها خارج می‌شود؟

چرا توهین بازیکن یکی از تیم‌های پایتخت به هواداران تیم خود، بدون واکنش موثر باقی می‌ماند؟ چرا فراموش کرده‌اید که دروازه‌بان یکی از تیم‌ها، در همین ورزشگاه بنیان دیزل، با الفاظی زشت و زننده علیه یک توپ‌جمع‌کن نونهال صحبت کرد؟ آن روز‌ها مدعیان اخلاق‌مداری کجا بودند و چرا امروز ناگهان یاد اصول اخلاقی افتاده‌اند؟

و چرا یکی از مجریان مطرح و به‌ظاهر خوشنام، که این روز‌ها برای جنجال‌آفرینی علیه باشگاه تراکتور از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند، اجازه می‌دهد در کانال رسمی رسانه منتسب به ایشان (فوتبال ۳۶۰)، علیه دروازه‌بان شماره یک تیم ملی و باشگاه تراکتور فحاشی شود، اما برخوردی درخور صورت نمی‌گیرد؟

زمانی که مهمان برنامه فوتبال ۳۶۰ به رئیس‌جمهور کشورمان بی‌احترامی می‌کند، چرا مجری برنامه واکنشی نشان نمی‌دهد؟ اما چگونه است که رگ غیرت ایشان برای بی‌احترامی به رئیس‌جمهور آمریکا باد می‌کند؟ این دوگانگی در حساسیت و واکنش، چگونه قابل توجیه است؟ انتظار می‌رفت ایشان برنامه را قطع کرده و از ادامه بی‌احترامی به رئیس‌جمهور کشورمان در این مقطع که همگی دنبال وحدت هستند، جلوگیری می‌کرد.

در مقابل، اظهارنظر آقای خداداد عزیزی علیه اصلی‌ترین دشمن کشور، با بزرگ‌نمایی عجیب، هدفمند و جهت‌دار، به مسئله‌ای بحرانی تبدیل می‌شود؛ گویی نه با یک مدیر فوتبالی، بلکه با یک جریان مستقل، مردمی و ریشه‌دار به نام «تراکتور» طرف هستند.

باشگاه تراکتور با صراحت اعلام می‌کند، این برخورد‌های دوگانه، استاندارد‌های سلیقه‌ای و سکوت‌های معنادار، اتفاقی و تصادفی نیست. وقتی موضوع تراکتور است، تیغ قضاوت تیزتر می‌شود و این خود گواه روشنی بر وجود دشمنی دیرینه با این باشگاه مردمی است.

ما ضمن حمایت قاطع از مدیر تیم خود، از تمامی نهاد‌های مسئول می‌خواهیم به‌جای برخورد‌های گزینشی، عدالت، شفافیت و قانون‌مداری را بدون تبعیض برای همه اجرا کنند.»

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
7
59
پاسخ
برو بابا دلت خوشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تبعیض در ایین مملکت بیداد می کنه فلان پیرمرد که عنوان استاد ادبیات هم بدک می کشه میاد به زبان و ادبیات اقوام مختلف فحاشی می کنه کسی کاریش نداره ولی خانم موسوی با فردوسی شوخی میکنه شش ماه زندان میگیره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خانم موسوی و فردوسی به خدادداد چه ربطی داره؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در پایان لیگ امسال غیر از آقای گل و.... آقای فحش هم انتخاب شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
71
20
پاسخ
یاشاسین تراختور، یاشاسین خداداد.
پاسخ ها
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شخص هتاک و بد دهن کارش قابل دفاع نیست حالا هر فردی میخواد باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
62
پاسخ
مدیر محترم؟ با کدوم ادبیات و رفتار ایشون محترمه
اسطوره؟ با کدوم افتخار. صرفا یک گل به استرالیا
پس نصرتی هم اسطوره است. گل بحرین مارو برد جام جهانی
پس قوچان نزاد هم اسطوره است. گل کره جنوبی مارو برد جام جهانی
در کل خداد در حد مدیریت کردن یک گاراژ که نون خشک خالی میکنن هم نیست
بیخود شلوغ نکنید
البته که از این دست آدم ها کم نیسند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تا وقتی تراکتور نیومده بود مزاشتینش رو سرتون. از وقتی اومده تراکتور شده دشمنتون؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
7
35
پاسخ
خلایق هرچه لایق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
بله لیاقت بعضی ها امثال سهرابیان و سروشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
11
37
پاسخ
هیچ کدام از این موارد در پخش زنده و به عنوان مهمان چنین الفاظ رکیکی را نگفته اند. اگر کاری یا حرفی زده اند در شبکه های مجازی بوده نه در شبکه ملی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو ورزشگاه پخش زنده 50 هزار نفر فحش رکیک میدن شاید خودتم جزوشون بودی بد بده چه پخش زنده باشه چه پخش مرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
11
46
پاسخ
اینقدر گستاخ هستند که بعد از فحاشی چند باره خداداد عزیزی بازم دارن ازش حمایت می کنن.حداقل اولش با معذرت خواهی شروع می کردی و می گفتی کار درستی انجام نداد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شما گستاخین تو ورزشگاه به بازیکن فحش ناموسی میدین بخاطر اینکه بهتون گل زده ادعای ادب و فرهنگتون هم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
25
پاسخ
به نظرم با این بیانیه خودزنی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
36
13
پاسخ
حق با باشگاه تراکتور است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
31
پاسخ
همچين ميگن اسطوره ... خوب شد علي دايي يه پاس داد اينكه از يه آدم بد دهن بي كلاس دفاع ميشه جاي شك داره
جاي توبيخ دفاع هم ميكنن
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
آقای زنوزی شما با در اختیار گرفتن افرادی مثل خداداد عزیزی درصدد آشوب به پا کردن هستید و خدا بخیر بگذراند که در پس پرده نیات واقعی شما چیست.!!!
