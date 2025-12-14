میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز 23 آذرماه

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که اگر طلا بتواند سطح 13 میلیون و 390 هزار تومان را پشت سر بگذارد، احتمالاً وارد کانال‌های بالاتری خواهد شد و در مسیر رسیدن به 13 میلیون و 700 هزار تومان قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۰۰
| |
3309 بازدید
قیمت طلای 18 عیار در بازار امروز 23 آذرماه

همزمان با جهش قیمت دلار، قیمت طلا نیز در نخستین روز هفته وارد یک مسیر صعودی تاریخی شد و قیمت طلای 18 عیار نیز به کانال 13 میلیون و 300 هزار تومان رسید.

رکورد جدید طلای 18 عیار در کانال 13 میلیون و 300 هزار تومان

هر گرم طلای 18 عیار  معاملات خود را با گپ مثبت 422 هزار تومانی یک کانال بالاتر با رکود جدید در نرخ 13 میلیون و 232 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ 13 میلیون و 389 هزار تومان بالا رفت و سپس با کاهش در نرخ 13 میلیون و 389 هزار تومان بسته شد.

این وضعیت می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مهم برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود، به‌ویژه اگر قیمت بتواند سطح فعلی را حفظ کند.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند که اگر طلا بتواند سطح 13 میلیون و 390 هزار تومان را پشت سر بگذارد، احتمالاً وارد کانال‌های بالاتری خواهد شد و در مسیر رسیدن به 13 میلیون و 700 هزار تومان قرار خواهد گرفت. در این راستا، اولین مقاومت مهم در نزدیکی 13 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند حرکت قیمت را تسریع کند. از طرفی، اگر قیمت طلا نتواند این سطوح را بشکند و به زیر 13 میلیون تومان بازگردد، سطح حمایتی اصلی در حدود 13 میلیون تومان قرار دارد که در صورت شکست آن، خطر کاهش بیشتر قیمت‌ها محتمل خواهد بود.

در نهایت، پیش‌بینی‌های فنی نشان می‌دهند که طلا در کوتاه‌مدت توانایی ادامه روند صعودی را دارد، اما معامله‌گران باید همواره به سطوح حمایتی و مقاومتی دقت کنند تا بتوانند از نوسانات بازار بهره‌برداری بهینه داشته باشند. رشد تقاضا و احساس اطمینان در بازار می‌تواند به حمایت از قیمت طلا ادامه دهد، اما نوسانات اقتصادی و سیاسی ممکن است هر زمان بر روند قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

طلا طلای 18 عیار قیمت طلا بازار طلا نرخ طلا
