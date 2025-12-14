میلی صفحه خبر لوگو بالا
پشت پرده شایعه استعفای وزیر نفت چیست؟/ ردپای افراد خاص در یک خبر جنجالی!

همزمان با تثبیت اجرای اصلاح قیمت بنزین و فروکش‌کردن حواشی اولیه آن، شایعه استعفای وزیر نفت در فضای مجازی مطرح شد؛ شایعه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از آن‌که مبتنی بر واقعیت باشد، بخشی از یک بازی رسانه‌ای برای تغییر جهت توجه افکار عمومی است.
پشت پرده شایعه استعفای وزیر نفت چیست؟/ ردپای افراد خاص در یک خبر جنجالی!

اجرای اصلاح نرخ بنزین پس از شش سال، یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر بود؛ تصمیمی که به‌طور طبیعی می‌توانست با واکنش‌های اجتماعی، رسانه‌ای و حتی سیاسی همراه شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مجموعه وزارت نفت با تکیه بر برنامه‌ریزی اجرایی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، این سیاست را با حداقل چالش به مرحله اجرا رساند و از ابتدای هفته جاری، نرخ سوم بنزین با استفاده از کارت جایگاه به ۵ هزار تومان رسید.

هرچند در روزهای نخست اجرای طرح، نواقصی در حوزه اطلاع‌رسانی، رسانه‌ای و برخی مسائل فنی مانند ابهام درباره «نوشماره‌ها» مطرح شد، اما این موارد به‌سرعت مدیریت شد و مسیر اجرای مصوبه بدون تنش جدی ادامه یافت. همین موضوع باعث شد بسیاری از ناظران، اصلاح قیمت بنزین را یکی از کم‌حاشیه‌ترین تغییرات سوختی سال‌های اخیر ارزیابی کنند؛ ارزیابی‌ای که با توجه به تجربه‌های گذشته، قابل تأمل است.

با این حال، درست در زمانی که اجرای طرح به ثبات رسید، شایعاتی در فضای مجازی و برخی کانال‌های خبری غیررسمی درباره استعفای «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت، منتشر شد؛ شایعاتی که بررسی‌ها نشان می‌دهد از اساس فاقد صحت است و هیچ تأییدی از سوی منابع رسمی یا حتی غیررسمی درون دولت ندارد.

تحلیل فضای شکل‌گرفته نشان می‌دهد این موج خبری بیش از آنکه ریشه در تحولات وزارت نفت داشته باشد، یک بازی رسانه‌ای هدفمند از سوی برخی افراد خاص و حتی افرادی که سابقا در این وزارتخانه مسئولیت هم داشته اند، است!

از سوی طرح چنین خبری مورد استقبال برخی وزیران در آستانه استیضاح نیز قرار گرفته و از روز گذشته حتی برخی نزدیکان رسانه‌ای به وزارتخانه‌های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی» و «صمت» که وزرای آن‌ها در ماه‌ها و هفته های اخیر با انتقادهای جدی از سوی مردم و زمزمه‌های استیضاح روبه‌رو بوده‌اند، تلاش کرده‌اند با برجسته‌سازی یک شایعه بی‌پایه، کانون توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را جابه‌جا کنند.

در واقع، طرح نام وزیر نفت در چنین فضایی می‌تواند به‌عنوان یک «سوپاپ رسانه‌ای» عمل کند؛ روشی آشنا در مدیریت بحران خبری که هدف آن، انحراف جریان اطلاع‌رسانی از وزیری است که در آستانه استیضاح یا برکناری قرار دارد. در این چارچوب، به نظر می رسد که وزارت نفت که به‌تازگی یکی از حساس‌ترین تصمیمات اقتصادی را بدون بحران اجتماعی اجرا کرده، به‌صورت ناخواسته به محور یک جنگ روایت تبدیل شده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
11
34
پاسخ
شگرد جدید دولت برای مدیریت افکار عمومی، وقتی قیمت برنج، مرغ، تخم مرغ، نهاده های دامی جهش ناگهانی کرد هم شایعه استعفا ، استضاح و حتی جایگزینی وزیر جهادکشاورزی هم مطرح شد. اصلاح طلب ها ید طولایی توی شایعه پردازی و دروغ دارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
نیست که بقیه خیلی راستگو هستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شما پایداری چی ها چی از جون ما میخواید...ما آدمهای منطقی و بدور از هیجانی هستیم و برای همین بهت میگیم ما با هر کسی به جز جلیلی هستیم حتی اگر غارنشین شویم...جلیلی اگر میامد و مشکلات کمتر بود و حتی ایران بهشت میشد بازهم فاییده نداشت
بفهم این رو که ما منطقی و بدور از جو و هیجانیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
13
28
پاسخ
کلا الان همه دنبال ماهی گیری از اب گل آلودن ، پایداری چی ها که عامل گرونی و تحریم و .... بوده و هستن ، می خوان پزشکیان رو بدن هوا که اینبار جلیلی با آرای باطله رقابت کنه و به ارزوی 30 ساله اش برسه
هیچکس دلش برای مردم نسوخته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
نه تو خوبی ساده لوح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
31
پاسخ
چرا فرزین برکنار نمیشه ؟؟؟ بدبخت شدن مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
فرزین سیاست درستی دارد و می گوید ما نمی توانیم منابع و یارانه های کشور را فدای تثبیت کاذب دلار کنیم و دلار باید ذاتا و از طریق تولید و اقتصاد و صرفه جویی تثبیت شود نه با دستور و هدر دادن منابع کشور

اجناس گران شوند بهتر از این است که دلار بصورت سوری و کاذب پایین نگه داشته شوند و مثل این است که ماشین جوش بیاورد و ما حرارت سنج خودرو را دستکاری کنیم تا دمای نرمال را نشان بدهد
و موتور با حرارت بالا حرکت کند و راننده متوجه نشود که باید ماشین را به تعمیرگاه ببرد تا تعمیر کند تا پدر خودرو در نیاید

حرف این انقلابی های تندرو را گوش نکنید که فکر می کنند با اقتصاد کمونیستی می شود همه چیز را درست کرد و خودشان هم نمی فهمند که حرف هایشان مثل گنجشکی است که با رنگ شدن تبدیل به قناری شده است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس که از سیاست فرزین حمایت کردی صددرصد یا دلارخریدی زیاد یا سکه طلا جمع کردی شما هیچی از اقتصاد نمی دونی نمیخواد مثال بزنی وقتی درامد نفتی وغیره کشور دست یکسری مافیا و کاسبان نحریم مثل امسال تو میشه اون موقع خرج جاهای نامربوط مثل بانک اینده ملل ویکسری مراکز میشه تهش پول برای منابع توسعه کشور کم میاد میرن برای گرون کردن دلار و همه اجناس کشور
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
۱۴:۳۵
ممنون که رسواش کردی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس ۱۳:۳۴
خب همتی هم که همین را میگفت ولی فرزین و رفقایش گذاشتن تو کاس اش
۱۴:۳۵ ناشناس
| Canada |
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
احتمال زیاد خود فرزین بوده. شک ندارم سکان بانک مرکزی رو ول کرده به امان خدا داره مثل ما کامنت میخونه و به سود خودش کامنت میگذاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
18
پاسخ
آقا یه سوال، این جریان خاص چیه؟ چرا همه جا هست؟ چرا به هیشکی جواب پس نمیده؟ چرا یه عده خیلی با اعتماد به نفس بیان بگن ما در دولت سایه فلان کارو میکنیم؟ مگه مملکت قانون نداره؟ کجای دنیا مینویسن الف، میخونن شتر؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خسته نشدی انقد برای رییست پزشکیان نامه نوشتی؟ سوپر اصلاحاتچی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
1
پاسخ
دیگه حتی دلار هم بصرفه نیست نگه دارید چه برسد به ریال
ما با دو تورم روبرو هستیم تورم جهانی و تورم داخلی و باید برای هر دوی آنها برنامه داشت
این تورم پدر آمریکایی ها و اروپایی ها را هم در خواهد آورد و یا درآورده است و آنها را هم مجبور می کند به سمت طلا و کالاهای باارزش بروند چه برسد به ما

یعنی ما با یک ابرتورم جهانی مواجه هستیم که ممکن است مثل سیل اقتصاد آمریکا و جهان را هم نابود کند چه برسد به اقتصاد ما که به هیچ چیز بند نیست و روی هوا است

دنیا باید به جای موضوع تروریسم یک فکر اساسی به حال پول و اقتصاد کند که ریشه نابرابری ها در همین نظام نا سالم پولی است و یک چیزی مثل پارلمو برای آن تعریف کند که بطور مساوی به نفع همه کشورها باشد
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آره. چقدر صاف و ساده هستی و چه خوب باورت شده که ابرتورم جهانی داریم. افسوس! با این ملت به هیچ جا نمی رسیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
11
پاسخ
پزشکیان استعفا بده یالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
طبق تحقیقات میدانی در دنیا هیچ حکمرانی یافت نشد که مردمش فرشته باشند ! اتوبان دو طرفه اشت و در مورد کیس ما جاده مال رو دو طرفه است !
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
استعفا اون هم در حد وزیر ، جوک سال ۲۰۲۶ خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
متزلزل کردن دولت با اهداف سیاسی خیانت است .مگر نمی دانند کشور در چه شرایطی است .
یا حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
درد این کشور با آمدن طیب نیا درمان میشه و بس
