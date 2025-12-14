بقایی: روابط ایران و لبنان پایدار است

«اسماعیل بقائی» در نشست خبری امروز یکشنبه خود در ابتدای این نشست فرارسیدن روزحمل ونقل و رانندگان تبریک گفت و اظهار کرد: جا دارد که از زحمات رانندگانی که در طول جنگ ۱۲ روزه زحمت کشیدند و کار‌ها را به پیش بردند، تشکر کنم از جمله شهید محمد دالوند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه همچنین در این نشست گزارشی از نشست سه جانبه ایران، چین و عربستان که هفته گذشته در تهران برگزار شد، ارائه کرد.

بقائی با بیان اینکه در طول هفته جاری وزیر خارجه به دو کشور بلاروس و روسیه سفر می‌کند گفت: امروز نیز نشست نمایندگان ویژه کشور‌های همسایه افغانستان در تهران برگزار شده است.

وی همچنین با ارائه گزارشی از سفر اخیر رئیس‌جمهور به به قزاقستان و ترکمنستان ادامه داد: در منطقه غرب آسیا از جمله غزه همچنان شاهد ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وزیر خارجه لبنان مانع از پیشبرد روند اداری کار مربوط به معرفی سفیر جدید ایران در این کشور شده است و در این ارتباط کارشکنی کرده است گفت : رابطه دیپلماتیک ایران و لبنان رابطه دیرپایی است که همچنان برقرار است ما در لبنان سفیر داریم و سفیر جدید لبنان در تهران به تازگی مستقر شده است.

وی ادامه داد: در مورد سفیر جدید ایران در لبنان مدتی است که روند مربوطه انجام و آغاز شده است و امیدواریم که به صورت طبیعی این روند در لبنان طی شود و سفیر جدید ما نیز در این کشور مستقر شود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد : در ارتباط با مابقی صحبت‌ها در مورد روابط ایران و لبنان ترجیح ما این است که از هر بیانی که لبنان را از تمرکز بر صیانت از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود منحرف کند ، خودداری کنیم.

بقائی با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان خاطرنشان کرد: ما همواره دوستان لبنانی خود را برای رسیدن به یک تفاهم داخلی در این کشور در مورد تهدیداتی که حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور را تهدید می‌کند دعوت کرده‌ایم و این تهدید چیزی نیست جز زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی.

ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل می‌تواند در مورد روابط خارجی خود بر اساس منافع ملی‌اش تصمیم بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارات خانم «ماچادو »رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که به تازگی از این کشور فرار کرده و چندی پیش نیز توانست جایزه صلح نوبل را به دست آورد مبنی بر اینکه ایران در امور داخلی ونزوئلا دخالت می‌کند و در واقع عوامل ایران، ونزوئلا را مورد حمله قرار داده‌اند گفت : البته من فکر می‌کنم مناسب نباشد که به سخنان فردی که هیچ ارزش و علاقه‌ای به میهن خود ندارد موضعی را مطرح کنم و ایشان صرفاً گذاره‌ای را جهت خوشایند طرف‌هایی که جایزه صلح نوبل را به او داده‌اند تکرار و بیان کرده است .

سخنگوی وزارت خارجه همچنین با رد گزارش برخی از رسانه‌های غربی در مورد روابط ایران و ونزوئلا و دخالت تهران در امور داخلی کاراکاس گفت : این اظهارات بی‌ربط است و کشور ونزوئلا به عنوان یک کشور مستقل می‌تواند در مورد روابط خارجی خود بر اساس منافع ملی‌اش تصمیم بگیرد و با کشورهایی که بر اساس احترام متقابل با این کشور تعامل می‌کنند ، رابطه داشته باشد و سیاست خارجی خود را تنظیم کند.

وی ادامه داد: طرف‌هایی باید پاسخگو باشند که به دنبال نقض حاکمیت ملی ونزوئلا هستند و می‌خواهند اراده خود را به دیگر کشورها از جمله ونزوئلا تحمیل کنند.

سخنگوی وزارت خارجه از سیاست آمریکا در ارتباط با ونزوئلا و دیگر کشورهای منطقه کارائیب انتقاد کرد و گفت: آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌ها و نظرات خود به یک کشور مستقل است و این برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی است.

آمریکا برای یک بار هم که شده که از سیاسی کاری در مورد موضوعات فرهنگی و ورزشی خودداری کند

بقائی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از نگرانی‌ها مبنی بر اینکه آمریکا برای برخی از اعضا و همراهان تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی ویزا صادر نکند با توجه به اینکه برای تعدادی از اعضای هیات برای شرکت در مراسم قرعه کشی این مسابقات نیز ویزا صادر نکرد؟ گفت: طبق قوانین فیفا این تعهد آمریکاست که به عنوان یکی از کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال، تمام تمهیدات لازم را برای مشارکت تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها فراهم کند.

بقائی ادامه داد: تاکنون آمریکا به دلیل عدم صدور روادید برای برخی از اعضای هیات ایران برای شرکت در مراسم قرعه کشی جام جهانی نقض تعهد کرده و ما به خاطر این موضوع به فیفا و همچنین دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران اعتراض کردیم.

وی تاکید کرد : این حق جامعه فوتبال کشور است که بدون هیچ مشکلی در این مسابقه شرکت کند . ما از مقامات فیفا انتظار داریم که به وظایف خود عمل کند و امید داریم که آمریکا برای یک بار هم که شده که از سیاسی کاری در مورد موضوعات فرهنگی و ورزشی خودداری کند .

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده «مهدیه اسفندیاری » شهروند ایرانی در فرانسه که در حال حاضر به صورت موقت آزاد شده است؟ گفت: ما منتظر فرارسیدن زمان دادگاه ایشان هستیم، بر اساس آنچه که اعلام شده حدود یک ماه دیگر یعنی اواسط ژانویه دادگاه ایشان برگزار می‌شود و امیدواریم که با برگزاری این جلسه، مقدمات لازم برای آزادی نهایی ایشان و بازگشت خانم اسفندیاری به کشور فراهم شود.

بقائی در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری نشست کشورهای همسایه افغانستان در ایران با حضور نمایندگان روسیه و چین و علت عدم شرکت نماینده‌ای از افغانستان در این اجلاس و این که آیا در این اجلاس در مورد مناقشات اخیر بین اسلام آباد و کابل نیست رایزنی خواهد شد، گفت : کشورهای همسایه افغانستان به‌علاوه روسیه در این نشست شرکت دارند. نمایندگان ویژه روسیه و ازبکستان نمایندگان رئیس‌جمهور هستند و از پاکستان نیز نماینده‌ای از سوی نخست‌وزیر حضور دارد.

وی ادامه داد : هدف از این نشست، گفت‌وگو و تبادل نظر در مورد تحولات افغانستان است و قاعدتاً همه اتفاقات و تحولاتی که به نوعی به افغانستان مرتبط می‌شود در این نشست بررسی خواهد شد.

بقائی افزود: برای ما محیط همسایگی بسیار مهم است. امنیت و ثبات در شرق کشور بسیار کلیدی است. ما مجموعاً حدود دو هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان داریم و هر تنشی که بین این دو کشور اتفاق بیفتد لاجرم ما را هم متاثر می‌سازد. سایر کشورها نیز دغدغه مشابهی دارند و ما از همه این کشورها برای مشارکت دعوت کردیم.

وی با اشاره به دعوت از افغانستان برای حضور در نشست گفت: دوست داشتیم که افغانستان شرکت می‌کرد. اعتقاد داریم که مشارکت افغانستان در چنین روندهایی کمک خواهد کرد به تقویت تفاهم و رفع مشکلات بین افغانستان و کشورهای همسایه. به هر حال این تصمیم افغانستان بود که شرکت نکند و ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره احتمال طرح موضوع افغانستان و پاکستان در نشست اظهار کرد : طبیعی است که در چنین نشستی کشورها نکات خودشان را مطرح کنند. اما هدف جمهوری اسلامی ایران این است که از رهگذر این نشست و گفت‌وگوهایی که مطرح می‌شود بتوانیم کمک کنیم به اجماع منطقه‌ای و یافتن راه‌حل‌هایی که به تقویت ثبات و امنیت در محیط پیرامونی و بین کشورهای منطقه یاری رساند.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری یک بار دیگر بر ارتکاب جنایات در سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی صحه می‌گذارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با رای مشورتی اخیر دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با لزوم توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی و اینکه برخی از کشورها با حمایت از رژیم صهیونیستی باعث نقض حقوق بین‌الملل می‌شوند و نظر ایران در این ارتباط چیست، گفت: آنچه که در غزه می‌گذرد یک نسل‌کشی آشکار است. این صحبت ما یا موضع ما نیست، بلکه بیان یک امر واقع است که در دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی کیفری و سایر مراجع بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود: این رأی یکی از صدها رأی صادرشده در محکومیت اقدامات رژیم اشغالگر است و پاسخی به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نظر مشورتی در مورد تعهدات رژیم اشغالگر در رابطه با کمک‌های بشردوستانه‌ای است که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند آنروا یا کشورهای دیگر ارائه می‌شود. این نظر بسیار قاطع است و تکرار تعهداتی محسوب می‌شود که در اسناد بین‌المللی طی دهه‌ها تثبیت شده‌اند؛ از جمله ماده یک مکرر معاهدات ژنو ۱۹۴۹ که تعهد صریحی را بر عهده همه دولت‌ها برای رعایت حقوق بشردوستانه بین‌المللی قرار می‌دهد.

بقائی تأکید کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ‌یک از این قواعد احترام نگذاشته و همه آنها را نقض کرده است. ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، دو جنایتی هستند که در کیفرخواست دیوان بین‌المللی کیفری علیه مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شده و گویای این واقعیت است. همچنین جنایت نسل‌کشی که در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده، بار دیگر این موضوع را اثبات می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این رأی یک بار دیگر صحه می‌گذارد بر ارتکاب جنایات در سرزمین فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و تأکید می‌کند بر مسئولیت تک‌تک دولت‌ها برای اقدام جهت توقف این جنایات.

توجه جدی جامعه بین‌المللی به پایان اشغالگری و تجاوز در سوریه ضرورت دارد

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتشار ویدئوهایی از شعار نظامیان سوری در حمایت از غزه و علیه اسرائیل و کشته شدن چند سرباز آمریکایی در سوریه توسط افراد ناشناس گفت: پیش از این بلندی‌های جولان توسط رژیم صهیونسیتی اشغال شده بود، اما در چند سال اخیر و به‌ویژه در یک سال گذشته، مورد تاخت‌وتاز مستمر رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. مردم سوریه به هیچ عنوان این وضعیت را نمی‌پسندند و برایشان قابل تحمل نیست که یک رژیم اشغالگر مدام به سرزمینشان تعرض کند و آنان را مورد تحقیر و آزار قرار دهد. بنابراین هیچ‌کس در منطقه ما از این تحول متعجب نشده است.

وی در ادامه افزود: ما همواره هشدار داده‌ایم نسبت به تبدیل سوریه به محلی برای تقویت و گسترش تروریسم. تداوم جنایات رژیم صهیونیستی و حملات رژیم اشغالگر به سوریه، در کنار ادامه اشغال بخش‌های قابل توجهی از این کشور توسط طرف‌های مختلف از جمله آمریکا، می‌تواند مانع از بازگشت ثبات و امنیت به سوریه شود.

بقائی خاطرنشان کرد: این وضعیت چیزی است که باعث نگرانی همه کشورهای منطقه است و ضرورت توجه جدی جامعه بین‌المللی به پایان اشغالگری و تجاوز در سوریه را برجسته می‌سازد.

منتظر دریافت اطلاعات دقیق در رابطه با حمله به کشتی باری در مسیر ایران هستیم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داده نیروهای آمریکایی ماه گذشته میلادی، به یک کشتی باری که از چین به سوی ایران در حرکت بود حمله کردند و بار را تخلیه کردند و آیا این خبر صحت دارد؟ گفت : ما منتظر دریافت اطلاعات دقیق از مراجع ذی‌ربط هستیم، تاکنون چنین چیزی را از مراجع صلاحیت‌دار دریافت نکردیم و منتظر دریافت اطلاعات دقیق از سوی این مراجع هستیم.

در سفر عراقچی به بلاروس ۲ الی ۳ سند امضا می‌شود

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با اهمیت سفر وزیر خارجه به دو کشور بلاروس و روسیه گفت: این سفر ، سفر بسیار مهمی است و در ادامه رایزنی‌های مستمری است که تهران با این دو کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد در سفر آقای عراقچی به بلاروس، ایشان علاوه بر دیدار با وزیر خارجه، با رئیس‌جمهور بلاروس نیز دیدار خواهند کرد، در این سفر در مورد ابعاد مختلف همکاری بین دو کشور رایزنی و گفت‌وگو می‌شود.

وی افزود : دو الی ۳ سند نیز بین دو کشور در این سفر احتمالاً امضا خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه به سفر عراقچی به روسیه نیز اشاره کرد و گفت: آقای عراقچی در این سفر علاوه بر دیدار با وزیر خارجه روسیه با نمایندگان مجلس دومای روسیه نیز رایزنی‌ها و گفتگوهایی خواهند داشت.

وی افزود: در این سفر در مورد طیفی متنوعی از موضوعات با مقامات روسیه رایزنی و گفت‌وگو خواهد شد.

اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در سطح بین‌المللی ندارد

بقائی در ادامه این نشست در واکنش به اقدام آمریکا در توقیف کشتی حامل نفت ونزوئلا نیز گفت: این اقدام هیچ مبنایی ندارد؛ یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها انجام می‌دهند مبناتراشی برای اقدامات خلافشان در سطح بین‌المللی است. اقدام آمریکا علیه کشتی حامل نفت ونزوئلا هیچ مبنا و مشروعیتی در سطح بین‌المللی ندارد و استناد به چیزی است که خود از لحاظ حقوق بین‌الملل یک جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: اینکه شما استناد کنید به قوانین داخلی برای ارتکاب یک جرم بین‌المللی، به هیچ عنوان مشروعیت‌دهنده آن اقدام نیست. اقدام آمریکا مصداق واقعی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریاست.

بقائی تأکید کرد: قبلاً هم عرض کردم اگر این قانون‌شکنی‌ها باب شود و تبدیل به روند گردد، همه کشورها و کل جامعه بین‌المللی از آن متضرر خواهند شد. بنابراین اینجا یکی از مواردی است که همه دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی واقعاً باید اقدام آمریکا را محکوم کنند به عنوان یک اقدام خلاف بین‌المللی.

حل و فصل مسائل مربوط به افغانستان از مسیر گفت‌وگو و تعامل بین طرف‌های مختلف می‌گذرد

سخنگوی وزرات امور خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که امروز نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در حال برگزاری است، هفته پیش هم نشستی بین گروه‌های اپوزیسیون افغانستانی، برگزار شد و در پایان آن نشست، یک بیانیه صادر و تاکید بر این شد که راه‌حل افغانستان، گفت‌وگوهای افغانستانی ـ افغانستانی است. نظر ایران در مورد این نشست و بیانیه‌ای که توسط این گروه‌ها داده شد، چیست گفت: به صورت کلی ما معتقدیم که حل و فصل مسائل مربوط به افغانستان از مسیر گفت‌وگو و تعامل بین طرف‌های مختلف می‌گذرد و نفس برگزاری اجلاس کشورهای همسایه افغانستان در تهران گویای باور ما به این موضوع است باید از طریق تقویت تفاهم و اعتماد بین طرف‌های مختلف ذی‌مدخل در موضوع افغانستان، به تقویت ثبات و امنیت در این کشور کمک کنیم . خود این هم لازمه توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت کلی مردم این کشور است. این باور اصولی ماست و بر همین اساس هم سیاست خارجی‌مان را در رابطه با منطقه و افغانستان تنظیم می‌کنیم.

تنها راه‌حل در یمن ، گفت‌وگو و تفاهم داخلی برای حفظ ثبات و یکپارچگی کشورشان است

بقائی در پاسخ به سوالی در مورد موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات یمن و ادامه دخالت های نظامی برخی از کشورهای منطقه در امور یمن گفت: آنچه که در یمن در حال وقوع است باید باعث نگرانی بسیاری از کشورهای منطقه باشد؛ به این دلیل که در راستای سیاست رژیم صهیونیستی برای تجزیه کشورهای منطقه رقم می‌خورد.

وی افزود: ما همواره بر ضرورت گفت‌وگو بین طرف‌های مختلف یمنی جهت برقراری ثبات و صیانت از یکپارچگی و تمامیت سرزمین یمن تأکید کرده‌ایم. هر اقدامی که واقعاً خلاف این باشد، صرفاً آب ریختن به آسیاب دشمنان امنیت و ثبات منطقه است.

بقائی خاطرنشان کرد: طرف‌هایی که جز تفرقه و اختلاف میان کشورهای اسلامی و منطقه‌ای چیزی نمی‌خواهند، از چنین اقدامات سود می‌برند. بنابراین تنها راه‌حل، گفت‌وگو و تفاهم داخلی یمنی‌ها برای حفظ ثبات و یکپارچگی کشورشان است.

مطالب منتشر شده در سند امنیت ملی آمریکا در راستای بهانه‌تراشی برای اقدامات خلاف قانون خود است

بقائی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سند امنیت ملی آمریکا که جدیداً منتشر شده از ایران به عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه یاد شده است نظر تهران در این ارتباط چیست؟ گفت: موضوع جدیدی در این زمینه وجود ندارد توضیحات و مطالب منتشر شده در این سند در راستای بهانه‌تراشی یا مبناتراشی آمریکا برای توجیه اقدامات خلاف قانون خود است. این کشور همواره برای بدنام کردن دیگر کشورها در سطح بین‌المللی، متوسل به این تعابیر می‌شود و این تعابیر آن‌چنان تکراری و توخالی شده که فکر نمی‌کنم کسی به آن‌ها باور داشته باشد.

بقائی افزود: ادعای نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و ثبات‌زدایی، عباراتی است که بارها در ادبیات سیاسی آمریکا تکرار شده و هیچ یک مطلقاً مبنای واقعی ندارد؛ جز آنکه بهانه‌ای برای اعمال فشار علیه کشورهای مستقل باشد. این مورد نیز یکی از همان نمونه‌هاست که در این به اصطلاح سند ذکر شده است.

سفر گوترش، سفر مهمی برای عراق بود



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ سوال یک خبرنگار عراقی در ارتباط با سفر اخیر دبیرکل سازمان ملل به عراق برای اعلام پایان ماموریت «یونامی» در این کشور و نظر تهران درباره سیاست‌های سازمان ملل متحد در ارتباط با کشورهای همسایه ایران گفت: این سفر، سفر مهمی برای عراق بود . شاید یکی از دلایل اهمیت آن این باشد که پایان ماموریت یونامی را در عراق اعلام کردند و این‌که تا سپتامبر ۲۰۲۶، قرار است نیروهایی که به اسم مقابله با داعش در عراق حضور پیدا کرده بودند، این کشور را ترک کنند ‌



این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان این که «ما به تصمیم دولت عراق، به‌عنوان یک کشور مستقل و صاحب حاکمیت، احترام می‌گذاریم» گفت: امیدواریم که مقامات این کشور در مراودات و مذاکرات با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، به آنچه که خیر و صلاح برای مردم عراق و منطقه است، دست پیدا کنند.

بقائی در مورد واکنش تهران به اقدام آمریکا علیه کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی و آزاد گفت: اقدام آمریکا مصداق حقیقی دزدی دریایی دولتی است. اینکه یک دولت با نیروی نظامی رسمی خود علیه کشتی تجاری کشور دیگری در آب‌های آزاد یا در سواحل یک کشور از زور استفاده کند، هیچ مبنا و توجیه حقوقی مطلقاً ندارد و یک عمل خلاف بین‌المللی است.

وی افزود: همان‌طور که جامعه بین‌المللی در برابر دزدی دریایی خود را متعهد به اقدام می‌داند، در این موارد نیز باید یک‌صدا با چنین اقداماتی مخالفت کند و دولت آمریکا را پاسخگو سازد.

بقائی تأکید کرد: ما نیز در مواردی که منافع‌مان مورد تعرض قرار بگیرد، حتماً از تمام ابزارهای خود برای احقاق حقوق و تأمین منافع ملی کشورمان استفاده خواهیم کرد.

در خصوص تمامیت سرزمینی کشور، هیچ‌گونه مماشات و مسامحه‌ای وجود ندارد



سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حالی که با توجه به شرایط منطقه ضروری است که کشورهای منطقه و اسلامی با یکدیگر اتحاد داشته باشند ولی ما شاهد این هستیم در چنین شرایطی، امارات ادعاهایی علیه جزایر سه گانه ایران مطرح می‌کند نظر ایران در این ارتباط چیست؟ گفت: در مورد جزایر ما بارها صحبت کرده‌ایم. در خصوص تمامیت سرزمینی کشور، هیچ‌گونه مماشات و مسامحه‌ای وجود ندارد. ما با قدرت از تمامیت سرزمینی کشورمان دفاع می‌کنیم و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم هیچ طرفی درباره تعلق این جزایر به ایران بحثی را مطرح کند و این‌گونه مباحث کاملاً مردود است.

وی افزود: ما هم به دوستان اماراتی و هم به سایر طرف‌هایی که به هر دلیلی در این موضوع از مواضع امارات حمایت می‌کنند، همواره خواسته ایم که مصالح منطقه را در هر ادعا و اظهار نظری مدنظر قرار دهند.

بقائی تاکید کرد: منطقه ما نیازمند اتخاذ موضعی صریح و قوی در برابر بزرگ‌ترین تهدیدی است که آن را تهدید می‌کند و آن بزرگ‌ترین تهدید چیزی جز سیطره‌جویی رژیم صهیونیستی نیست .

نیروهای مسلح با تمام توان آماده برخورد با هر پیشامدی هستند



بقائی همچنین در این نشست در پاسخ به سوالی درباره اقتدار ملی و آمادگی دفاعی کشور نیز گفت: آنچه که عیان است نیاز به بیان حاجتی ندارد؛ ایران اقتدار و قدرت خود را در عرصه‌های مختلف به‌خوبی ثابت کرده است. دیپلماسی نیز یکی از ابزارهای ما برای صیانت از منافع ملی ایران است که هر وقت لازم باشد و شرایط وجود داشته باشد از آن استفاده می‌کنیم.

وی افزود: ما با طرف‌هایی مواجه هستیم که نشان داده‌اند برای مذاکره و دیپلماسی ارزشی قائل نیستند. جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما با تمام توان آماده برخورد با هر پیشامدی هستند و با هر ماجراجویی با تمام توان مقابله خواهند کرد.

بقائی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در دفاع حماسی ۱۲ روزه از کیان ایران نشان دادیم، طرف‌های مقابل نیز به‌خوبی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران آگاه هستند. لذا فکر نمی‌کنم از این حیث ابهامی در ذهن خودمان یا در ذهن دشمنانمان وجود داشته باشد.

تکرار برخی جملات از سوی گروسی تغییری در واقعیت‌های موجود نخواهد داد

سخنگوی وزرات امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارات مکرر رافائل گروسی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و این که برخی از صحبت‌های وی در مورد ایران با یکدیگر متناقض است و به نظر می‌رسد که او این اظهارات را بدون در نظر گرفتن تحولات جدید میدانی در مورد ایران از جمله حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای ایران بیان می‌کند ؟ خاطرنشان کرد: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک‌سری موارد و جملات و گزاره‌ها را مدام تکرار می‌کند و این امر تغییری در واقعیت‌های موجود نخواهد داد.

وی ادامه داد: واقعیت موجود این است که ایران، به‌عنوان طرفی که همچنان عضو معاهده منع اشاعه است و تعهد خود را نسبت به موافقت نامه پادمان ثابت کرده و نسبت به تعهدات خود آگاه است.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: در عین حال انتظار می‌رود که مدیرکل، به‌جای مخاطب قرار دادن مکرر ایران، طرف‌هایی را مخاطب قرار دهد که مسبب این وضعیت بوده‌اند. متاسفانه مدیرکل و همچنین شورای حکام، حتی از اشاره‌ای بسیار گذرا به این واقعیت که تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مورد تعرض غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، خودداری کرده‌اند. در چنین شرایطی که رویکردها منصفانه نبوده و یک‌سویه است و فقط یک طرف مورد مخاطب قرار می‌گیرد، این رویکرد نمی‌تواند حل‌کننده مشکل باشد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید با تاکید بر صلاحیت‌هایی که طبق اساسنامه آژانس به او داده شده است، نگاه فنی خود را در رابطه با این موضوعات حاکم کند.



این خبر تکمیل می‌شود.