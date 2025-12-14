روسیه حمله پهپادی اوکراین به دریای خزر را تایید کرد / نیروهای عملیات ویژه اوکراین در بیانیه‌ای ادعا کردند: این دو کشتی روسی «کمپوزیتور راخمانینوف» و «اسکار-ساریدژا» نام دارند و در حال انتقال سلاح از ایران به روسیه بودند.

اوکراین مدعی شد به یک کشتی روسی حامل تسلیحات ایرانی در دریای خزر حمله کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، اوکراین می‌گوید نیروهای این کشور به دو کشتی روسی در دریای خزر حمله کرده‌اند که در حال انتقال سلاح از ایران برای روسیه بوده‌اند.

پیش از این هم اوکراین اعلام کرد در حمله پهپادی به دریای خزر، یک سکوی نفتی روسیه در این منطقه را مورد هدف قرار داد.

مقامات کی یف اضافه کردند در این حمله، تولید نفت در این سکوی نفتی (سکوی «فیلانوسکی») وابسته به شرکت نفتی «لوک اویل» روسیه متوقف شد.

مقامات اوکراین گفته بودند این برای نخستین بار است که پهپادهای این کشور به سکوی نفتی روسیه در دریای خزر می رسند.



به نوشته یورونیوز، نیروهای عملیات ویژه اوکراین در بیانیه‌ای با اعلام این مطلب اضافه کردند این دو کشتی «کمپوزیتور راخمانینوف» و «اسکار-ساریدژا» نام دارند و در حال انتقال سلاح از ایران به روسیه بودند.

به گفته ارتش اوکراین این حملات در نزدیکی سواحل روسیه انجام شده است. البته جزئياتی در خصوص خسارات وارد شده به این کشتی منتشر نشده است.

اوکراین با دریای خزر فاصله زیادی دارد و رسیدن پهپادهای این کشور به این منطقه، قابل توجه و مهم است.

مقامات ایران و روسیه قبل از این گفته بودند همکاری نظامی دارند. مقامات غربی اما می گویند روسیه از سلاح ایرانی از جمله پهپادهای انتحاری برای جنگ علیه اوکراین استفاده می کند. تهران این ادعا را رد می کند.

وزارت دفاع روسیه و دیگر مقام‌های مسکو واکنشی به این ادعاها نشان نداده‌اند. وزارت دفاع روسیه در گزارش صبحگاهی خود تنها اعلام کرد دو پهپاد را بر فراز دریای خزر سرنگون کرده است.

هر دو کشتی هدف قرارگرفته تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و مالک آن‌ها شرکت «ام‌جی-فلوت» است؛ شرکتی که به دلیل نقش داشتن در انتقال تسلیحات برای روسیه، از سوی واشنگتن تحریم شده است.

بر اساس داده‌های سرویس رهگیری دریایی استاربورد که توسط وب‌سایت «این‌سایدر» بررسی شده، این دو کشتی به‌طور منظم در مسیر میان ایران و بندر آستراخان روسیه تردد داشته‌اند.

برای نمونه، کشتی اسکار-ساریدژا از اوایل پاییز تاکنون دست‌کم سه بار به بنادر ایران، از جمله بندر انزلی، نوشهر و امیرآباد، رفت‌وآمد داشته است.

کشتی کمپوزیتور راخمانینوف نیز به‌طور منظم میان بنادر روسیه، ایران و قزاقستان تردد می‌کند. ردیابی این شناور دشوار است، زیرا به‌نظر می‌رسد اغلب با خاموش بودن سامانه فرستنده موقعیت‌یاب خود حرکت می‌کند. آخرین بار، سامانه مارین‌ترافیک این کشتی را در ماه ژوئن در نزدیکی سواحل کالمیکیا ثبت کرده بود.

این حملات در حالی گزارش می‌شود که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از حملات علیه کشتی‌های مرتبط با روسیه، به‌ویژه در دریای سیاه، رخ داده است. اوایل این هفته، سه پهپاد دریایی به نفتکش «داشان» که بخشی از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» روسیه است، در جنوب فئودوسیا برخورد کردند.

در اواخر ماه نوامبر نیز دو نفتکش «ویرات» و «کایروس» که به دلیل نقششان در انتقال نفت روسیه تحت تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا هستند، در نزدیکی تنگه بسفر در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفتند.

تقریبا هم‌زمان، نفتکش «مرسین» در سواحل سنگال آسیب دید؛ رسانه‌ها گزارش دادند که این کشتی به دلیل حمل نفت خام روسیه هدف پهپادهای اوکراینی قرار گرفته، هرچند در این مورد شواهد روشنی برای تایید نقش اوکراین ارائه نشده است.