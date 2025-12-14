بازار لپتاپ خلوتتر از همیشه است. بهدلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمتها، میل خریدار کمتر شده است. اما روی دیگر این سکه باید اینگونه باشد که بازار تعمیرات یا ارتقای لپتاپهای قدیمی رونق بگیرد؛ اما با توجه به افزایش قیمت قطعات، این بازار هم وارد رکود شده است.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بازار لپتاپ این روزها بیش از آنکه محل خرید و فروش باشد به صحنه انتظار تبدیل شده است؛ انتظار برای ثبات، برای روشن شدن مسیر قیمتها و برای تصمیمی که مدام به تعویق میافتد. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها در فاصلهی حدود یکماهه، همزمان با رشد هزینه سختافزار و تعمیرات جریان معاملات را کند کرده و بازاری ساخته که در آن پاساژها خلوتاند، فروشندگان محتاط شدهاند و خریداران ترجیح میدهند فعلا دست نگه دارند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمتها در فاصلهای کوتاه نسبت به ماه گذشته بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافتهاند. افزایشی که نه تدریجی بوده و نه قابل پیشبینی. همین جهش ناگهانی که طی ماههای گذشته با مقادیر مختلف با نوسان قیمت دلار تکرار شده معادلات همیشگی بازار را بههم زده است.
خریدارانی که تا چند هفته پیش برای خرید برنامه داشتند، حالا با دیدن برچسبهای تازه دست نگه میدارند. «اکنون یک ماهی است که وضعیت همین گونه است که میبینید. مردم میآیند، قیمت میپرسند، حساب و کتاب میکنند و میگویند فعلا صبر میکنیم. این فعلا صبر میکنیم شده جمله ثابت بازار.»
البته افزایش قیمتها تنها به کالاهای نهایی محدود نمانده و همزمان با رشد قیمت سختافزار و قطعات، هزینه تعمیرات هم بالا رفته است. بازار تعمیرات هم این روزها خلوت است. «قبلا وقتی قیمت دستگاه نو بالا میرفت، مردم سراغ تعمیر میآمدند. الان اما وقتی هزینه تعمیر را میشنوند مکث میکنند.»
نااطمینانی واژهای است که فعالان بازار بیش از هر چیز به آن اشاره میکنند. نوسان مداوم قیمتها باعث شده هیچکس تصویر روشنی از فردا نداشته باشد. در چنین فضایی بازار وارد حالت انتظار میشود؛ حالتی که در آن معامله کمتر میشود، اما اضطراب بیشتر است.
این خلوتی برخلاف تصور عمومی نشانه آرامش نیست؛ نشانه بازاری است که جریان در آن کند شده و نفسش به شماره افتاده است.
از سوی دیگر فروشندگان هم محتاطتر از گذشته شدهاند. در بازاری که قیمتها ثبات ندارد هر فروش میتواند به زیان منجر شود. «اگر امروز بفروشی و فردا قیمت بالا برود نمیتوانی همان کالا را دوباره بخری.»
افزایش قیمت قطعات باعث شده تعمیر برخی دستگاهها از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد. نتیجه آن است که نه بازار فروش جان گرفته و نه بازار خدمات توانسته جای خالی آن را پر کند.
آنچه امروز در بازار دیده میشود بیش از هر چیز نتیجه نبود ثبات قیمتها است. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها در مدت کوتاه فضای تصمیمگیری را مخدوش کرده و بازار را به حالت تعلیق درآورده است.
براساس دادههای گمرک، تصویر واردات سختافزار در سال جاری نشان میدهد بازار آیتی ایران در حال تجربه یکی از کمرمقترین دورههای دهه اخیر است. کاهش شدید واردات لپتاپ و تبلت مهمترین نشانه این وضعیت است.