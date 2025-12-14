میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازار لپ‌تاپ قفل شد

قیمت لپ‌تاپ در آذر ماه نسبت به ماه گذشته جهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ وضعیتی که منجر به عقب کشیدن خریداران شده است
کد خبر: ۱۳۴۵۷۵۲
| |
9678 بازدید
|
۴
بازار لپ‌تاپ قفل شد

بازار لپ‌تاپ خلوت‌تر از همیشه است. به‌دلیل نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها، میل خریدار کمتر شده است. اما روی دیگر این سکه باید این‌گونه باشد که بازار تعمیرات یا ارتقای لپ‌تاپ‌های قدیمی رونق بگیرد؛ اما با توجه به افزایش قیمت قطعات، این بازار هم وارد رکود شده است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بازار لپ‌تاپ این روزها بیش از آنکه محل خرید و فروش باشد به صحنه انتظار تبدیل شده است؛ انتظار برای ثبات، برای روشن شدن مسیر قیمت‌ها و برای تصمیمی که مدام به تعویق می‌افتد. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در فاصله‌‌ی حدود یک‌ماهه، هم‌زمان با رشد هزینه سخت‌افزار و تعمیرات جریان معاملات را کند کرده و بازاری ساخته که در آن پاساژها خلوت‌اند، فروشندگان محتاط شده‌اند و خریداران ترجیح می‌دهند فعلا دست نگه دارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها در فاصله‌ای کوتاه نسبت به ماه گذشته بین ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته‌اند. افزایشی که نه تدریجی بوده و نه قابل پیش‌بینی. همین جهش ناگهانی که طی ماه‌های گذشته با مقادیر مختلف با نوسان قیمت دلار تکرار شده معادلات همیشگی بازار را به‌هم زده است.

خریدارانی که تا چند هفته پیش برای خرید برنامه داشتند، حالا با دیدن برچسب‌های تازه دست نگه می‌دارند. «اکنون یک ماهی است که وضعیت همین گونه است که می‌بینید. مردم می‌آیند، قیمت می‌پرسند، حساب ‌و کتاب می‌کنند و می‌گویند فعلا صبر می‌کنیم. این فعلا صبر می‌کنیم شده جمله ثابت بازار.»

البته افزایش قیمت‌ها تنها به کالاهای نهایی محدود نمانده و هم‌زمان با رشد قیمت سخت‌افزار و قطعات، هزینه تعمیرات هم بالا رفته است. بازار تعمیرات هم این روزها خلوت است. «قبلا وقتی قیمت دستگاه نو بالا می‌رفت، مردم سراغ تعمیر می‌آمدند. الان اما وقتی هزینه تعمیر را می‌شنوند مکث می‌کنند.»

نااطمینانی واژه‌ای است که فعالان بازار بیش از هر چیز به آن اشاره می‌کنند. نوسان مداوم قیمت‌ها باعث شده هیچ‌کس تصویر روشنی از فردا نداشته باشد. در چنین فضایی بازار وارد حالت انتظار می‌شود؛ حالتی که در آن معامله کمتر می‌شود، اما اضطراب بیشتر است.

این خلوتی برخلاف تصور عمومی نشانه آرامش نیست؛ نشانه بازاری است که جریان در آن کند شده و نفسش به شماره افتاده است.

از سوی دیگر فروشندگان هم محتاط‌تر از گذشته شده‌اند. در بازاری که قیمت‌ها ثبات ندارد هر فروش می‌تواند به زیان منجر شود. «اگر امروز بفروشی و فردا قیمت بالا برود نمی‌توانی همان کالا را دوباره بخری.»

افزایش قیمت قطعات باعث شده تعمیر برخی دستگاه‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نباشد. نتیجه آن است که نه بازار فروش جان گرفته و نه بازار خدمات توانسته جای خالی آن را پر کند.

آنچه امروز در بازار دیده می‌شود بیش از هر چیز نتیجه نبود ثبات قیمت‌ها است. افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در مدت کوتاه فضای تصمیم‌گیری را مخدوش کرده و بازار را به حالت تعلیق درآورده است.

براساس داده‌های گمرک، تصویر واردات سخت‌افزار در سال جاری نشان می‌دهد بازار آی‌تی ایران در حال تجربه یکی از کم‌رمق‌ترین دوره‌های دهه اخیر است. کاهش شدید واردات لپ‌تاپ و تبلت مهم‌ترین نشانه این وضعیت است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لپتاپ لپ تاپ بازار قیمت لپ تاپ نوسان ارزی معاملات خرید لپ تاپ
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لپ‌تاپ‌های استوک: بهترین انتخاب برای کاربران هوشمند با بودجه محدود
مکانیسم ماشه، قیمت لپ‌تاپ‌ها را سقف زد
قیمت لپ‌تاپ اچ پی، لنوو و ایسوس امروز ۴ مرداد
قیمت انواع لپ‌تاپ در بازار امروز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
خرید اقساطی لپ تاپ، پاسخی به نیاز امروز
۱۰ سال نوسان ارزی با رفاه ایرانی‌ها چه کرد؟
معاملات مکروه کدامند
بهترین لپ تاپ‌های سال؛ از مک بوک تا کروم بوک
بهترین لپ تاپ‌ها برای طراحان گرافیست
کاهش ۲۰ درصدی قیمت لپ تاپ و تبلت در بازار
شروط ادامه ثبات در بازار ارز
حداقل قیمت لپ‌تاپ در بازار چقدر است؟
مدلی که نمی‌توانید سن او را درست حدس بزنید
قیمت لپ تاپ های لاکچری در بازار
نحوه خواندن چت های واتس آپ بدون باز کردن آن
۹.۶ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شد
تست و بررسی لپ تاپ تازه ایسوس
اینجا قیمت‌ها آمپر چسبانده‌اند/ صعود شدید قیمت یک ارز دیجیتال / بازار رهن کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان / کاهش قیمت لپ تاپ و تبلت در بازار
بازار ارز زیر ذره بین/ سرنوشت دلار چه می شود؟
راهنمای خرید لپ تاپ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
حاجی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
28
پاسخ
خیلی مزخرفه واقعا یک لپ تاپ از نیم میارد هم رد شده قیمتش والله به خدا مزخرفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
23
پاسخ
لپ تاپ برای چی ؟ الان باید از چرتکه استفاده کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
19
پاسخ
متاسفانه لپ تاپ ابزار برای همه اقشار مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات است ولی در مقایسه قیمتی با کشور تولید کننده یعنی چین قیمتها وحشتناک هستند. چرا ما نمیتوانیم ارتباط بانکی مانند میر روسیه با یک بانک چینی داشته باشیم و بتوانیم کالای چینی را از مبدا آن خریداری کنیم ؟ باز هم مافیا تحریم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
21
پاسخ
دیکه همه چیز مسخره شده
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e5g
tabnak.ir/005e5g