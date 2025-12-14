ورود سامانه بارشی به کشور طی فردا

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم بارندگی در کشور، از ورود سامانه‌ بارشی دیگری طی فردا (۲۴ آذرماه) از جنوب ایران خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به تداوم بارندگی در کشور، از ورود سامانه بارشی دیگری طی فردا (۲۴ آذرماه) از جنوب ایران خبر داد.

صادق ضیاییان درباره پیش‌بینی کلی وضعیت جوی اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری امروز (۲۳ آذرماه) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات شمال سمنان، خراسان شمالی، مناطقی از خراسان رضوی و خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جنوب شرق فارس بارش ادامه خواهد داشت همچنین در برخی نقاط کردستان بارش پراکنده برف و باران دور از انتظار نیست.

وی در ادامه گفت: دوشنبه (۲۴ آذرماه) با ورود سامانه بارشی دیگری از جنوب کشور برای استان‌های بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، جنوب اصفهان، شرق خوزستان، هرمزگان، کرمان، یزد و مناطقی از خراسان رضوی، خراسان جنوبی و جنوب سیستان و بلوچستان بارش پیش‌بینی می‌شود همچنین روز دوشنبه در استان گیلان و غرب مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت.

ضیاییان ادامه داد: سه‌شنبه و چهارشنبه (۲۵ و ۲۶ آذرماه) علاوه بر مناطق فوق، در شمال غرب کشور، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور نیز بارش ادامه دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، غرب دریای عمان و دریای خزر متلاطم و مواج خواهند بود.

ضیاییان ادامه داد: پنج‌شنبه (۲۷آذرماه) سامانه بارشی در نیمه جنوبی و مرکز کشور فعال خواهد بود و برای شمال شرق کشور و سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود همچنین بارش در مناطق جنوبی به‌صورت رگبار و رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر به‌صورت برف خواهد بود و در نقاط مستعد احتمال بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران دوشنبه (۲۴ آذرماه) کمی ابری، از بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعات غبار محلی با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه (۲۵ آذرماه) نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات غبار محلی، از اواخر وقت افزایش باد با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا و پس فردا (۲۴ و ۲۵ آذرماه) بندرعباس با دمای ۲۷ و ۲۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۸ - و ۳ - درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.