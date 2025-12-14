میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه زندگی کارگران به 33 میلیون تومان رسید

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته 33میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۳۴
| |
1559 بازدید
|
۱۰
هزینه زندگی کارگران به 33 میلیون تومان رسید

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته 33میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره برگزاری جلسات کمیته مزد گفت: نامه معرفی نماینده ارسال شده است اما هنوز دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.

 وی درباره تأخیر در برگزاری جلسه گفت: سیاستی است که جلسه را دیرتر برگزار کنند تا به آخر سال نزدیک شویم. هزینه سبد معیشت را ماه گذشته استعلام کردیم و بر اساس بعد خانوار 3.3نفری هزینه سبد معیشت ماه گذشته حدود 33میلیون تومان بود، این در حالی است که حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار کمتر است، همین مسئله باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.

باقری با بیان اینکه فشار معیشتی بر دوش کارگران زیاد است و  چند شغل هم کافی نیست افزود: مسئله اصلی امروز زندگی بسیاری از کارگران ایرانی، گرانی و کاهش شدید قدرت خرید است. این وضعیت باعث شده که تأمین نیازهای اولیه زندگی روز به روز سخت‌تر شود.وقتی قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند (تورم)، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. اگر حقوق 100واحد باشد و قیمت نان از 10واحد به 20واحد برسد، کارگر دیگر نمی‌تواند به اندازه قبل خرید کند، حتی اگر حقوقش ثابت مانده باشد. در کشور ما، این افزایش قیمت‌ها در همه چیز، از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره خانه و هزینه درمان، به شدت احساس می‌شود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:نتیجه مستقیم گرانی، کاهش قدرت خرید است. به زبان ساده، کارگر امروز با حقوق خود می‌تواند کالاهای بسیار کمتری نسبت به سال‌های گذشته بخرد. این یعنی, فقیرتر شدن سبد خانوار، خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزان‌تر داده است.

وی در ادامه آسیب های گرانی ادامه داد: مشکل در پرداخت هزینه‌های ثابت،سهم بزرگی از درآمد صرف پرداخت اجاره مسکن و قبوض می‌شود، و بخش بسیار کمی برای زندگی روزمره باقی می‌ماند.در حال حاضر کارگرانی هستند که دیگر حتی با داشتن یک شغل ثابت هم نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. در گذشته، شاید یک کارگر برای تأمین هزینه‌ها به یک کار دوم یا پاره‌وقت روی می‌آورد.

باقری گفت: فشار اقتصادی باعث شده است که کارگر ایرانی نه تنها با یک شغل، بلکه با چندین شغل هم در تأمین معاش روزانه خود با چالش‌های جدی روبرو باشد، که این امر تأثیر منفی مستقیم بر سلامتی، آرامش روانی و کیفیت زندگی خانواده‌ها می‌گذارد.
  

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هزینه‌ زندگی معیشت سبد معیشت سبد خانوار خبر فوری تورم گرانی کارگران معیشت کارگران
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فاصله تورم آماری با تورم واقعی در سبد معیشت کارگران
درخواست مهم برای افزایش دوباره دستمزد کارگران
رقم سبد معیشت کارگران تغییر کرد
دولت به وضعیت معیشت رزمندگان معسر توجه کند
دولت کارگران فقیر را به حال خود رها کرد
دستان خالی و شرمنده از نان شب
 ۷۰درصد کارگران شغل دوم دارند
آقایان مسئول؛ بفرمایید زندگی با حقوق ۸ میلیونی
کارگران کالابرگ الکترونیکی می‌گیرند؟
وضعیت کارگران بین تورم و دستمزد
مزد پیشنهادی کارگران برای سال ۱۴۰۰؛ ۶ میلیون و ۸۵۰
گرانی خودرو چه تاثیری در سبد خانوار دارد؟
دلایل کاهش قدرت خرید کارگران
سال سختی برای تعیین سبد معیشت داریم
سبد معیشت به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
تازه‌ترین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری
هزینه ماهانه سبد معیشت یک خانوار کارگری چند؟
سبد معیشت طبقه‌ کارگر به کلی نابود شده
تا دیر نشده فکری به حال کارگران کنید/ قدرت خرید کارگران بیش از ٥٠ درصد کاهش یافته است
علم‌الهدی: مردم گوشت ندارند بخورند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
18
پاسخ
لطفا از کلمات و واژه های درست استفاده کنید , سفره کارگران کوچک نشده بلکه نابود شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
16
پاسخ
..... و اما دریافتی یک حقوق بگیر حدود 15 میلیون تومان معادل حدود 115 دلار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
8
پاسخ
دولت پزشکیان بهشت رانت بگیران ارزی و صاحبان سرمایه و جهنم اقشار ضعیف و حقوق بگیران شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری سفره مردم در این دولت چنان بالا رفته که می توان آن را به صورت ثانیه ای محاسبه کرد. اگر این دولت باقی بماند مردن باید برنج را هم دانه ای بخرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
15
پاسخ
دیگه کلمه سفره استفاده نگردد چون چیزی نیست که بر سفره گذارده شود !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
10
پاسخ
بیچاره کارگر
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
4
پاسخ
بیچاره تر از کارگر ، بازنشسته هست که شغل دو نمیتونه داشته باشه بجز بازنشستگان مدیریتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
4
پاسخ
واقعا دیگه ما کارگران بعنوان مرد خانواده به مرگ مون راضی هستیم مرگ برای ما شیرین تر از عسل هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
مردن بهتر از شرمندگی خانواده است
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
4
پاسخ
سلام کارگران عزیزی که ۳۳میلیون دریافتی دارند سفره هایشان کوچک شده وای بحال کارمندان و بازنشسته ها آنها چی به سرشان آمده؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
این اعداد رو از کجا میارید؟ من خودم مجرد هستم و مستاجر، با 35 تومن سر ماه کم میارم، چطوری سبد معیشت یه خانواده ی مستاجر 33 تومنه؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e5O
tabnak.ir/005e5O