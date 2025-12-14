هزینه زندگی کارگران به 33 میلیون تومان رسید

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت ماه گذشته 33میلیون تومان بود. با وجود افزایش شدید هزینه‌ها، فشار اقتصادی به حدی رسیده است که چندشغله بودن دیگر راهکاری برای تأمین زندگی کارگران نیست.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره برگزاری جلسات کمیته مزد گفت: نامه معرفی نماینده ارسال شده است اما هنوز دعوت‌نامه‌ای برای برگزاری جلسه ارسال نشده است.

وی درباره تأخیر در برگزاری جلسه گفت: سیاستی است که جلسه را دیرتر برگزار کنند تا به آخر سال نزدیک شویم. هزینه سبد معیشت را ماه گذشته استعلام کردیم و بر اساس بعد خانوار 3.3نفری هزینه سبد معیشت ماه گذشته حدود 33میلیون تومان بود، این در حالی است که حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند بسیار کمتر است، همین مسئله باعث کوچک شدن سفره کارگران شده است.

باقری با بیان اینکه فشار معیشتی بر دوش کارگران زیاد است و چند شغل هم کافی نیست افزود: مسئله اصلی امروز زندگی بسیاری از کارگران ایرانی، گرانی و کاهش شدید قدرت خرید است. این وضعیت باعث شده که تأمین نیازهای اولیه زندگی روز به روز سخت‌تر شود.وقتی قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند (تورم)، حقوق و دستمزدی که کارگر دریافت می‌کند، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد. اگر حقوق 100واحد باشد و قیمت نان از 10واحد به 20واحد برسد، کارگر دیگر نمی‌تواند به اندازه قبل خرید کند، حتی اگر حقوقش ثابت مانده باشد. در کشور ما، این افزایش قیمت‌ها در همه چیز، از خوراک و پوشاک گرفته تا اجاره خانه و هزینه درمان، به شدت احساس می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:نتیجه مستقیم گرانی، کاهش قدرت خرید است. به زبان ساده، کارگر امروز با حقوق خود می‌تواند کالاهای بسیار کمتری نسبت به سال‌های گذشته بخرد. این یعنی, فقیرتر شدن سبد خانوار، خرید گوشت، مرغ، میوه و لبنیات برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به یک کالای لوکس شده و جای خود را به اقلام ارزان‌تر داده است.

وی در ادامه آسیب های گرانی ادامه داد: مشکل در پرداخت هزینه‌های ثابت،سهم بزرگی از درآمد صرف پرداخت اجاره مسکن و قبوض می‌شود، و بخش بسیار کمی برای زندگی روزمره باقی می‌ماند.در حال حاضر کارگرانی هستند که دیگر حتی با داشتن یک شغل ثابت هم نمی‌توانند زندگی خود را بگذرانند. در گذشته، شاید یک کارگر برای تأمین هزینه‌ها به یک کار دوم یا پاره‌وقت روی می‌آورد.

باقری گفت: فشار اقتصادی باعث شده است که کارگر ایرانی نه تنها با یک شغل، بلکه با چندین شغل هم در تأمین معاش روزانه خود با چالش‌های جدی روبرو باشد، که این امر تأثیر منفی مستقیم بر سلامتی، آرامش روانی و کیفیت زندگی خانواده‌ها می‌گذارد.

