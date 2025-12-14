قرارگیری شاخص کنترل کیفیت هوا در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰‌واحدی نشان از وضعیت قابل‌قبول دارد.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، متوسط شاخص کیفیت هوا در ۱۷۱ ایستگاه سازمان حفاظت محیط‌ زیست برابر ۷۷ واحد در عصر روز گذشته (شنبه ۲۲ آذر ماه) بود.

در همین زمان متوسط شاخص کیفیت هوا در شهر تهران براساس داده‌های ایستگاه‌های سازمان محیط‌ زیست ۹۹ واحد شد. قرارگیری شاخص کنترل کیفیت هوا در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰‌واحدی نشان از وضعیت قابل‌قبول دارد، درحالی‌که بارش باران و وزش باد هوای نقاط مختلف کشور را طی روز‌های اخیر سالم و قابل‌قبول کرده، اما همچنان کیفیت هوا در برخی مناطق کشور در وضعیت ناسالم قرار دارد.

دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد با ثبت شاخص ۲۶۰‌واحدی، آبیک در استان قزوین با ثبت داده ۱۶۳‌واحدی، نظرآباد در استان البرز با ثبت شاخص ۱۵۹‌واحدی، اردکان استان یزد با ثبت داده ۱۵۸واحدی و باقرشهر در استان تهران با ثبت داده ۱۵۷‌واحدی در زمره آلوده‌ترین نقاط کشور در عصر روز شنبه ۲۲ آذر بودند.