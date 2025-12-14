میلی صفحه خبر لوگو بالا
آیا سه نرخی شدن بنزین، قاچاق را کاهش می‌دهد؟

سال‌هاست درباره قاچاق سوخت صحبت می‌شود، اما آنچه کمتر دیده می‌شود، ابعاد واقعی این فاجعه در تراز اقتصاد ملی است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۲۹
| |
562 بازدید
|
۷

آیا سه نرخی شدن بنزین، قاچاق را کاهش می‌دهد؟

طبق اعلام رسمی مقامات ارشد کشور، روزانه بین ۲۰ تا ۲۵‌میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود؛ رقمی که معادل حدود ۲۰‌درصد مصرف کل کشور است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ به بیان ساده، از هر 5لیتر سوختی که باید در داخل مصرف شود، یک لیتر از مرزها خارج می‌شود. این در حالی است که کشور هم‌اکنون با کمبود بنزین مواجه است و روزانه حتی تا ۲۰‌میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند. نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که حجم واردات سوخت تقریبا برابر با حجم قاچاق روزانه است؛ یعنی ما سوخت را با ارز وارد می‌کنیم و همان سوخت، با یارانه سنگین، از کشور خارج می‌شود.

اگر قیمت واردات هر لیتر بنزین یا گازوئیل را حدود ۶۰‌سنت درنظر بگیریم، با نرخ‌های فعلی ارز، هر لیتر سوخت وارداتی نزدیک به ۸۰‌هزار تومان برای کشور هزینه دارد. در مقابل، همین سوخت در داخل با قیمت‌هایی بین ۳۰۰‌تومان برای گازوئیل تا نهایتا ۵۰۰۰‌تومان برای بنزین عرضه می‌شود و سپس قاچاق می‌شود. نتیجه روشن است: زیان سنگین برای دولت و سود نجومی برای قاچاقچی.

برآوردها نشان می‌دهد بودجه مورد نیاز واردات سوخت در سال‌جاری حدود ۸میلیارد دلار است. به بیان دیگر، سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور عملا در مسیر قاچاق سوخت هدر می‌رود. محاسبه‌ای ساده نشان می‌دهد که زیان دولت از محل قاچاق سوخت به حدود ۴۰۰‌همت در سال می‌رسد؛ عددی که در کنار بودجه عمرانی کشور (حدود ۶۰۰ همت) و کسری بودجه ۵۵۵ همتی سال‌جاری، معنای واقعی بحران را نشان می‌دهد.

برای درک ابعاد این سودآوری، کافی است بدانیم در مقطعی که نرخ ارز حدود ۸۰‌هزار تومان بود، سود قاچاق بنزین و گازوئیل به بیش از یک میلیارد تومان در هر دقیقه می‌رسید. چنین سودی به‌روشنی توضیح می‌دهد که چرا مقابله با قاچاق سوخت تا این اندازه دشوار شده و چرا هر ساعت تأخیر در مهار آن، هزینه‌ای سنگین به کشور تحمیل می‌کند.

در این شرایط، بارها از راهکارهای فناورانه و نظارتی سخن گفته شده است. بدون تردید این ابزارها لازمند، اما کافی نیستند. مادام که شکاف قیمتی شدید میان داخل و خارج از مرزها وجود دارد، قاچاق متوقف نخواهد شد. وقتی گازوئیل در داخل کشور ۳۰۰تومان و آن‌سوی مرزها حدود ۱۰۰‌هزار تومان قیمت دارد، حتی سختگیرانه‌ترین کنترل‌ها هم نمی‌تواند این اختلاف را خنثی کند.

بر همین اساس، سیاست‌های اخیر قیمت‌گذاری بنزین، ازجمله اعمال نرخ ۵۰۰۰‌تومانی برای مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده، نمی‌تواند اثر معناداری بر کاهش قاچاق داشته باشد. حتی اگر فرض شود کل سوخت قاچاق از بنزین ۵۰۰۰‌تومانی تأمین می‌شود، فاصله قیمتی همچنان آنقدر زیاد است که انگیزه قاچاق باقی می‌ماند. این یکی از ضعف‌های جدی این سیاست است.

قاچاق سوخت فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ با شبکه‌هایی گره خورده که از این اختلاف قیمت نجومی منتفع می‌شوند. تا زمانی که سیاستگذار به‌صورت جدی و تدریجی ‌سراغ کاهش این شکاف قیمتی نرود، قاچاق سوخت همچنان یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های هدررفت منابع ملی باقی خواهد ماند؛ مسئله‌ای که هر روز تعلل در مواجهه با آن، هزینه‌ای سنگین‌تر به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
1
پاسخ
تنها راه حل اینست که قیمت سوخت اعم از بنزين و گازوئیل به نرخ منطقه ای عرضه شده و یارانه سوخت به صورت مستقیم به اقشار نیازمند داده شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چرا به اقشار نیازمند!؟ به همه باید بدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
3
پاسخ
خیر
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
3
پاسخ
خیال باطل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
3
پاسخ
تنها راه حل این است که قیمت دلار راکنترل وکاهش داد وارزش ریال را بالا برد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
بیخیال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
2
پاسخ
این منت همیشگی رو سر ماست مثل شمشیر دموکلس. اما یه بار نمیگن گرونی دلار به نفع دولته یه بار برای همیشه
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
خداداد عزیزی احضار شد
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
