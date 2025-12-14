وقوع آتش سوزی حوالی لاله زار تهران

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06cc\u06a9 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc \u0645\u062a\u0631\u0648\u06a9\u0647 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0633\u0648\u0632\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061b \u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u06cc\u062a \u0648 \u062a\u0644\u0641\u0627\u062a \u062c\u0627\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.