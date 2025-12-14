میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زندگی بشار اسد و محدودیت‌های تازه

‌بشار اسد، رئیس‌جمهوری برکنارشده سوریه که زمانی با سخنرانی‌های طولانی و مصاحبه‌های بحث‌برانگیزش شناخته می‌شد، اکنون در مسکو و در انزوای کامل و تحت محدودیت‌های شدید زندگی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۲۳
| |
4959 بازدید
|
۴

زندگی بشار اسد و محدودیت‌های تازه

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ گزارشی جدید می‌گوید رئیس‌جمهور سابق سوریه حالا به دستور دولت ولادیمیر پوتین اجازه ندارد در انظار عمومی ظاهر شود، نمی‌تواند با رسانه‌ها گفت‌وگو کند و حق هر نوع گشت‌وگذار آزادانه از او سلب شده است.

زندگی امروز بشار اسد هیچ شباهتی به دوران حکومتش در قلب منطقه شام ندارد. در مسکو از کاروان‌های تشریفاتی، مجسمه‌ها و عکس‌های عظیم یا شعارهای ستایشگرایانه هیچ خبری نیست و آنچه برای اسد باقی مانده، یک زندگی محصور میان دیوارها، زیر نظارت دائمی و ممنوعیتی کامل برای هرگونه ارتباط رسانه‌ای است.

گزارش‌ها درباره محل اقامت او نیز متفاوت است. برخی منابع می‌گویند او در برج‌های لوکس «مسکوسیتی»، جایی که مرکز پول و فساد در پایتخت روسیه محسوب می‌شود، مستقر است، اما برخی دیگر از اقامت اجباری او در خارج از شهر خبر می‌دهند.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، طی هفته گذشته اعلام کرده بود روسیه نمی‌تواند درباره محل اقامت بشار اسد هیچ اطلاعاتی ارائه کند. با وجود اختلاف روایت‌ها، نتیجه یکی است: یک زندگی در حصار، بسیار محدود و کاملا متفاوت با گذشته‌.

به نوشته ایندیپندنت و طبق برخی گزارش‌ها، با وجود آنکه بشار اسد صاحب چندین ملک لوکس در روسیه است که از اجاره آنها سالانه حدود چهار میلیون دلار درآمد دارد، برای گذران زندگی یک «مغازه کوچک» هم باز کرده است؛ خبری که برخی گزارش‌های غیررسمی قبلی را درباره دسترسی‌نداشتن بشار اسد به دارایی‌ها، مبالغ نقدی و املاکش در روسیه را تأیید می‌کند. جالب‌تر آنکه برخی ساکنان حوالی اقامتگاه احتمالی بشار اسد می‌گویند شماره شرکت اجاره املاکی که با رئیس‌جمهوری سابق سوریه همکاری می‌کند، میان مشتریان با نام «املاکی بشار اسد» ذخیره شده است.

با وجود عجیب‌بودن این روایت، از آنجا که اسد هنگام ترک دمشق فقط پول‌هایش را با خود برد و بسیاری از لوازم شخصی‌اش را جا گذاشت، احتمال ورود او به کار معاملات ملکی چندان دور از ذهن هم نیست.

بر اساس آنچه یک نشریه آلمانی گزارش داد، اسد و خانواده‌اش در ماه‌های ابتدایی، در یک برج بلند در قلب مسکو اقامت داشتند. با وجود این، گزارش شد زندگی روزمره اسد ظاهرا مملو از انزوا و بی‌تحرکی است. او عمدتا وقت خود را صرف بازی‌های ویدئویی می‌کرد و گاهی برای خرید یا قدم‌زدن به مرکز خرید زیر ساختمان محل زندگی‌اش مراجعه می‌کرد، اما همواره زیر نظر محافظان روسی و با مراقبت امنیتی شدید قرار داشت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بشار اسد مسکو زندگی پوتین حصر خانگی معاملات ملک
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پوتین: مسکو به دنبال روابط پیشرفته‌تر با قاهره است
عکس لو رفته از بشار اسد در مسکو
چرا دیدار ترامپ و پوتین لغو شد؟
ترامپ: مسکو را رایگان هم می‌گرفتم، می‌گفتند توافق بد است
پوتین: اعطای پناهندگی به اسد را رد نمی‌کنم
سفر نتانیاهو به مسکو لغو شد
گزارش توییتری ظریف از سفرش به مسکو
افشای مخفیگاه اصلی پوتین
انجماد قیمت در بازار مسکن
حضور پوتین در مراسم مذهبی «عید پاک»
گزارش تصویری از انتخابات ریاست جمهوری در روسیه
رایزنی «پوتین» و «رحمان» در مسکو
سفیر سوریه سفر بشار اسد به مسکو را تکذیب کرد
این تصاویر بشار اسد در خانه عمه‌اش در مسکو است؟!
فقط پوتین می‌تواند به جنگ پایان دهد، اما نمی‌خواهد
طرح جدید روسیه برای آتش بس ایران و اسرائیل
مسکو: پوتین به ریاض سفر می‌کند
چرا پوتین هرگز نام ناوالنی را ذکر نمی‌کند؟
اتریش: پوتین در مسیر پیروزی قرار دارد
چند هشدار به ایران پس از دیدار اخیر پوتین و بشار اسد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
13
20
پاسخ
حق داره کسی ندانه کجا زندگی میکنه
هر لحاظه احتمال ترورش هست
ناشناس
|
Japan
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
65
پاسخ
عجیب است انسان هرگز عبرت نمی گیرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
7
پاسخ
طوری از محدودیت های شدید و انزوای بشار اسد نوشته اندکه گویا نمی دانند تمامی این تدابیر امنیتی برای حفظ جان او و خانواده اش است،اگر این حلقه امنیتی اندکی باز شود خطر شدیدی او و خانواده اش را تهدید می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
28
پاسخ
عاقبت امید به پوتین و روسیه و پولهای دلار از این بهتر نمیشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e5D
tabnak.ir/005e5D