در گفت وگو با مستند شبکه الجزیره راجع به جنگ دوازده روزه؛

عراقچی: هیچ کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با مستند شبکه الجزیره با بیان اینکه ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم، گفت: هیچ وقت به آمریکا به عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده‌ایم، آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۰۴
| |
810 بازدید
|
۵
عراقچی: هیچ کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند

به گزارش تابناک، بخش‌های مهم مصاحبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با مستند شبکه الجزیره راجع به جنگ دوازده روزه به شرح زیر است:

• عراقچی: ما هم زیاد می‌شنویم که رژیم اسرائیل ممکن است که مجددا دست به حمله بزند. جنگ روانی بخشی از جنگ واقعی است و به نظر می‌رسد که آنها فعلا روی جنگ روانی در حال کار هستند و اینکه یک واهمه در کشور ایجاد کنند که این بخشی از یک جنگ کلی تر است.

• این البته بدان معنی نیست که ما احتمال جنگ را نادیده می‌گیریم، ما آمادگی کامل داریم؛ نیروهای مسلح ما و مردم ما آمادگی دفاع از کشور را در هر شرایطی دارند.

• ما خواهان جنگ نیستیم بلکه خواهان حل مسائل از طریق دیپلماسی هستیم.

• ممکن است که ساختمان‌ها و تجهیزات را با بمباران بتوانی از بین ببری ولی تکنولوژی را از طریق حمله نظامی نمی‌توان از بین برد و دانش را نمی‌توان با بمباران از اذهان خارج کرد. از همه اینها مهم‌تر اینکه اراده یک ملت را نمی‌توان از طریق بمباران از بین برد.

• قبل از حمله نظامی، برای سالیان طولانی مردم ایران را تحریم کردند اما هیچ مشکلی حل نشد هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکره شده و دیپلماتیک برای حل مسائل موجود، وجود ندارد.

• هیچ وقت به آمریکا به عنوان یک مذاکره کننده صادق اعتماد نکرده‌ایم، آمریکا در هیچ چیزی صادق نبوده است و به نظر من هیچ کسی نمی‌تواند به آمریکا اعتماد کند ولی این نمی‌تواند مانع از آن شود که دیپلماسی را انتخاب نکنید.

• اینکه الان ایران در یک موقعیت با عظمت هست یا نیست به خود مردم ایران مربوط می‌شود. توصیه می‌کنم آمریکا به مردم ایران و به نظامی که مردم ایران برای خودشان انتخاب کرده‌اند، احترام بگذارد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اسرائیل آمریکا مذاکره جنگ ۱۲ روزه
