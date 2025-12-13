دستگیری پسر ۱۹ ساله به عنوان همدست زن شوهرکش

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در تازه‌ترین اتفاق در پرونده قتل مردی که در جنوب تهران به دست همسرش کشته شده است، پسری جوانی که با همسر ۳۶ ساله مقتول در ارتباط بود، بازداشت شد. در تازه‌ترین اتفاق در پرونده قتل مردی که در جنوب تهران به دست همسرش کشته شده است، پسری جوانی که با همسر ۳۶ ساله مقتول در ارتباط بود، بازداشت شد.

پیش از این همسر ۳۶ ساله مقتول که مادر چهار دختر او است، به جرم قتل شوهرش دستگیر شده و انگیزه‌اش از قتل را اختلافات عمیق خانوادگی عنوان کرده بود.

این زن در تحقیقات اولیه گفت چون دخترزا بود، شوهرش او را کتک می‌زد، فحش می‌داد و تحقیر می‌کرد. این متهم چهار دختر ۱۴، ۸، ۷ و سه ساله دارد و علاوه بر موضوع بدنیا آوردن چهار دختر، خیانت شوهرش هم موضوع اختلاف بود. او در بازجویی‌ها گفت:« یک بار که به خانه‌ رفتم زنی غریبه را در دیدم. با وجود این مشکلات، خانواده‌ها اجازه جدایی نمی‌دادند و می‌گفتند چهار بچه بی‌سرپرست می‌شوند. آخرین هم بار سه ماه قهر کرده بودم و تمام مدت در بیمارستان‌ها بالای سر بیماران می‌ماندم، اما خانواده التماس کردند که به زندگی با شوهرم ادامه دهد، به همین دلیل به خانه برگشتم.»

این متهم در مورد نحوه قتل هم مدعی شد اسلحه را شوهرش سه هفته قبل از قتل وقتی به مراسم ختم عمویش در شهرستان رفته، به خانه آورده بود و فقط یک تیر داخلش بود. این زن توضیح داد چون شب قبل از قتل دوباره دعوا کرده بودند و شوهرش او را کتک زده و فحش داده بود، صبح بعد از رساندن بچه‌ها به مدرسه، اسلحه شوهرش را که زیر مبل مخفی کرده بود برداشت و شلیک کرد و به زندگی شوهرش پایان داد.

این در حالی بود که تحقیقات حکایت از ارتباط این زن با پسر جوانی داشت. با ادامه روند رسیدگی به پرونده پسر جوان هم بازداشت شد.

این متهم مدعی است آخرین بار متهم را زمانی دیده که هنوز شوهرش زنده بود. او در بازجویی‌ها گفت: «ماشین آن زن را برای عروسی فامیل‌مان که از شهرستان آمده بود گرفتم. بعد از آن اصلا خبر نداشتم شوهرش مرده و او به اتهام قتل بازداشت است.»

در حال حاضر پسر ۱۹ ساله هم در بازداشت به سر می‌برد تا تحقیقات در مورد ادعای هر دو متهم ادامه یابد.