به گزارش تابناک به نقل از فارس، سازمان محیط زیست می‌گوید که ۶۰ تا ۸۲ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک (خودروها و موتورسیکلت‌ها) است. در واقع، از هر ۵ ذره آلاینده، تقریباً ۴ ذره توسط ترافیک تولید می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان بنزن سرطان‌زا در بنزین مصرفی تهران، گاهی تا ۲.۵ برابر استاندارد جهانی افزایش می‌یابد.

آلودگی هوای تهران دقیقا از زمانی شروع شد که کیفیت سوخت تهران در سال‌های گذشته، به‌ویژه بین سال ۹۰ تا ۹۲، استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کرد. به نحوی که گوگرد در گازوئیل تا ۸۰۰ برابر استاندارد جهانی ثبت شد. این یعنی خودروها نه تنها آلوده‌کننده بودند، بلکه سیستم‌های کنترل آلودگی‌شان عملاً فلج شده بود.

حالا اما ناوگان فرسوده تهران هم مشکل را تشدید می‌کند؛ نزدیک به ۳ میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده، ۱۰ تا ۳۰ برابر آلایندگی بیشتر دارند. سهم کامیون‌ها از ذرات معلق حدود ۱۵ درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد و خودروهای شخصی ۱۴ درصد است.