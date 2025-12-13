میلی صفحه خبر لوگو بالا
مردم تهران «بَنزن» تنفس می‌کنند!

تهران زیر دود سوخت ناسالم؛ جایی که گاهی بنا بر آخرین گزارشات سازمان حفاظت محیط زیست، بنزن داخل بنزین تا ۲.۵ برابر استاندارد جهانی است.
مردم تهران «بَنزن» تنفس می‌کنند!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سازمان محیط زیست می‌گوید که ۶۰ تا ۸۲ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک (خودروها و موتورسیکلت‌ها) است. در واقع، از هر ۵ ذره آلاینده، تقریباً ۴ ذره توسط ترافیک تولید می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان بنزن سرطان‌زا در بنزین مصرفی تهران، گاهی تا ۲.۵ برابر استاندارد جهانی افزایش می‌یابد.

آلودگی هوای تهران دقیقا از زمانی شروع شد که کیفیت سوخت تهران در سال‌های گذشته، به‌ویژه بین سال ۹۰ تا ۹۲، استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کرد. به نحوی که گوگرد در گازوئیل تا ۸۰۰ برابر استاندارد جهانی ثبت شد. این یعنی خودروها نه تنها آلوده‌کننده بودند، بلکه سیستم‌های کنترل آلودگی‌شان عملاً فلج شده بود.

حالا اما ناوگان فرسوده تهران هم مشکل را تشدید می‌کند؛ نزدیک به ۳ میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده، ۱۰ تا ۳۰ برابر آلایندگی بیشتر دارند. سهم کامیون‌ها از ذرات معلق حدود ۱۵ درصد، موتورسیکلت‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد و خودروهای شخصی ۱۴ درصد است.

تهران هوای تهران آلودگی هوا بنزین بنزن آلاینده ها گازهای خطرناک گوگرد خودروها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
3
پاسخ
سانسور نکن ! ۱۰۰ برابر!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
5
پاسخ
تیترتون اشتباه است
مردم ایران بنزن تنفس می کنند! این سم توی بنزین کل کشوره و تا مازندران و گیلان و هم آلوده کرده
غفار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
0
پاسخ
نوش جان
خخخخخخخخخ
مجبورن مگه خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
0
پاسخ
مبارک کدخدا باشد؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
بزن باران که..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
0
پاسخ
ترددماشین شخصی قطع کنید ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
0
پاسخ
افرین.. پذیرایی در جلسات دولتی رو ممنوع کنید همه مشکلات حل میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
نماد در حال پیشرفت
عباسم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
0
پاسخ
معاینه فنی کلا رو هواست خودرو های فرسوده و حتی جدید تولید داخل دوبرابر استاندارد جهانی مصرف سوخت و الایندگی دارن
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
5
پاسخ
عوضش داریم دنیا رو ادب می کنیم!!!!!!
