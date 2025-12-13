میلی صفحه خبر لوگو بالا
اظهارات تازه گروسی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با نشریه آرژانتینی تأکید کرد که برای دستیابی به راه‌حلی پایدار در پرونده هسته‌ای ایران تلاش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۸۷
| |
23708 بازدید
|
۱۱
اظهارات تازه گروسی در خصوص پرونده هسته‌ای ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیر کل آژانمس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفت‌وگو با یک نشریه اسپانیایی زبان چاپ آرژانتین گفت که تلاش می‌کند در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به راه حل پایدار دست یابد.

او در گفت‌و‌گو با نشریه ال ناسیونال گفت: مذاکرات جاری شامل بازیگرانی متعدد از جمله گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

گروسی ادامه داد: من به طور دائم با مقامات ایرانی، اروپایی، روس، چینی در تماس هستم و برای یافتن یک راه حل پایدار تلاش می‌کنم.

مدیرکل آژانس افزود که مشکل هنوز حل نشده است و بازرسان باید کار خود را بر اساس توافقات موجود در ایران از سر گیرند.

چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۱
کمال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
12
پاسخ
گروسی جاسوس اسرائیل است ومهره سوخته او باید ترتیبش را داد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
13
پاسخ
ای گروسی روباه صفت دست تو واربابان غربی و آمریکا و اسرائیل برای ایرانیان رو شده است ایرانیان آگاه و قدرتمند شده اند دوران بزن درو تمام شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
11
پاسخ
شترمرغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
13
پاسخ
پاچه خواري آمریکا برات کافیه جاسوس به تمام معناع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
11
پاسخ
چرا این آقا در مورد اسراعیل صحبت نمیکنه .فقط ایران یعنی ایران باشه گروسی خونه نشین میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
12
پاسخ
گروسی مدیر جاسوس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خیلی تلاش می‌کند تا جای اورانیوم عنی شده 60 درصد را بداند تا به آمریکا و اسرائیل برای بمباران مجدد خبر بدهد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
7
پاسخ
ببین هپلی چقدر نفهم هستی خودتو پاره نکن پرونده ایران مختومه شده دیگه نمی تونی جاسوسی بکنی توی این حال بترک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
7
پاسخ
جیره خور
مهرداد صراطی اسکویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
8
پاسخ
گروسی اصرار بیش از حد نشانه روانی شدن شغلی و رفتار ی نوعی اختلال پزشکی ذلت پذیری فرد برای رسیدن به وعده‌های داده شده آمریکا است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
10
پاسخ
آقای گروسی موساد مااگر تورا نخواهیم به چهکسی بایدبگوییم،؟
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
