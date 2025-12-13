به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیر کل آژانمس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفت‌وگو با یک نشریه اسپانیایی زبان چاپ آرژانتین گفت که تلاش می‌کند در خصوص پرونده هسته‌ای ایران به راه حل پایدار دست یابد.

او در گفت‌و‌گو با نشریه ال ناسیونال گفت: مذاکرات جاری شامل بازیگرانی متعدد از جمله گفت‌و‌گو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکاست.

گروسی ادامه داد: من به طور دائم با مقامات ایرانی، اروپایی، روس، چینی در تماس هستم و برای یافتن یک راه حل پایدار تلاش می‌کنم.

مدیرکل آژانس افزود که مشکل هنوز حل نشده است و بازرسان باید کار خود را بر اساس توافقات موجود در ایران از سر گیرند.