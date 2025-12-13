وعده آمریکا به اوکراین برای توافق با روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مقامات رسمی به شرط فاش نشدن هویتشان به رسانه آمریکایی گفتند دولت این کشور آماده است در صورتی که کییف با ارائه امتیازات سرزمینی به روسیه توافق کند ـ موضوعی که حامیان اوکراین در اتحادیه اروپا با آن مخالفند ـ تضمینهای امنیتی به شیوه چارچوبهای ناتو و مورد تایید کنگره را به این کشور ارائه دهد.
اوکراین هرگونه امتیازدهی را رد کرده و در عوض خواستار آتشبس شده است، موضوعی که مسکو آن را ترفندی برای زمان خریدن و طولانی کردن جنگ دانسته است.
پایگاه خبری تحلیلی آکسیوس به نقل از مقامات ناشناس آمریکایی گزارش داد: مذاکرات درباره تضمینهای امنیتی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا به اوکراین «پیشرفت چشمگیری» داشته است.
یکی از این منابع مطلع به آکسیوس گفت که واشنگتن به دنبال ارائه تضمینی است «که در عین چک سفید امضا نبودن به اندازه کافی قوی باشد». به گفته او، «ما آمادهایم آن را برای رایگیری به کنگره بفرستیم.»
این مقام رسمی افزود که این بسته پیشنهادی مستلزم ارائه امتیازات سرزمینی خواهد بود، به طوری که اوکراین «حاکمیت خود را بر حدود ۸۰ درصد از قلمرو خود حفظ کند» و در کنار یک «بسته رفاهی بسیار قابل توجه بزرگترین و قویترین تضمین امنیتی را که تا به حال دریافت کرده است» به دست آورد.
در همین راستا، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفته است که مسکو آماده بحث درباره چارچوب تضمینهای امنیتی است، به شرطی که علیه روسیه نباشد.
رسانه آمریکایی همچنین نوشته دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اظهارات اخیر «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین را مبنی بر این که این کشور میتواند درباره امتیازات سرزمینی، به ویژه موارد مربوط به دونباس، همهپرسی برگزار کند یک «پیشرفت» میداند.
با این حال، مسکو گفت دونباس که در سال ۲۰۲۲ به الحاق به روسیه رای داد - قلمرو حاکمیتی روسیه است و نیروهای اوکراینی به هر طریق ممکن از این منطقه بیرون رانده خواهند شد. کرملین همچنین معتقد است که پیشنهاد زلنسکی برای برگزاری همهپرسی ترفندی برای زمان خریدن به منظور تجدید قوای ارتش اوکراین و طولانیتر کردن جنگ است.
این در حالی است که «کایا کالاس» مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین و غیرقابل تغییر بودن مرزهای آن تحت فشار بیان کرد که بدون امتیازدهی روسیه چه از نظر محدودسازی بودجه نظامی آن و چه محدود کردن ارتش این کشور، حتی با وجود صلح در اوکراین، جنگهای دیگری در دیگر نقاط جهان بر پا خواهد شد.
پیشینه مذاکرات بر سر طرح پیشنهادی کاخ سفید
مذاکرات آمریکا و اوکراین بر سر ابتکار واشنگتن برای صلح در جنگ اوکراین ادامه دارد. این طرح شامل چند بخش عمده است که حامیان اروپایی کییف و برخی مقامات این کشور آن را «امتیازات دردناک برای صلح» توصیف کردهاند. ابتکار صلح آمریکا شامل محدودسازی شمار ارتش اوکراین، ایجاد یک منطقه غیرنظامی در امتداد خط مقدم فعلی در منطقه مهم راهبردی و صنعتی دونباس، واگذاری برخی شهرهای تحت کنترل روسیه و صرفنظر کردن از خواسته اوکراین برای پیوستن به ناتو بود.
«میخایلو پودولیاک» مذاکرهکننده اوکراینی روز گذشته به روزنامه لوموند گفت که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین با ارسال اصلاحیه این ابتکار به واشنگتن بخش بحث برانگیز ایجاد منطقه غیرنظامی در دونباس را پذیرفته است.
روسیه همواره به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر شهرهایی را که طی جنگ تحت کنترل مسکو درآمدهاند، همچنین خودداری از عضویت اوکراین در ناتو را بخشهای کلیدی موافقت با هرگونه طرح صلح اعلام کرده است.