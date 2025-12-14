میلی صفحه خبر لوگو بالا
علیمردانی در گفتگو با تابناک مطرح کرد:

زیر و بم قانون مالیات بر سوداگری / مهار سفته‌بازی با انگیزه افزایش قیمت

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: قانون مالیات بر سوداگری برای مهار سفته‌بازی و معاملات مکرر با انگیز افزایش قیمت طراحی شده و هیچ اثر منفی بر زندگی مردم ندارد بلکه به سودو جامعه و به زیان محتکران و سوداگران است.
مالیات بر سوداگری معاملات سوداگرانه را هدف می‌گیرد
منصور علیمردانی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور در حوزه نبود مالیات‌های تنظیمی، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی حال حاضر اقتصاد کشور در سایه نبود مالیات‌های تنظیمی، موضوع مربوط به جاری شدن نقدینگی کشور در بازارهای موازی تولید است.
 
وی با اشاره به اینکه وقتی نقدینگی کشور به‌ جای تولید، به بازارهای غیرمولد می‌رود، چند پیامد جدی دارد، افزود: از آن جمله می‌توان به افزایش شدید قیمت دارایی‌ها مثل مسکن، خودرو و زمین، کاهش عرضه و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تورم انتظاری و سپس تورم واقعی، فشار بر دولت برای تأمین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی و در نهایت ایجاد چرخه‌ای که هم تورم را تشدید می‌کند و هم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، اشاره کرد.
 
علیمردانی در ادامه گفت: مقابله با سوداگری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
 
این نماینده مجلس با اشاره به عدم اثرگذاری مستقیم این پایه مالیاتی جدید تنظیمی در زندگی مردم، خاطرنشان کرد: نگرانی مردم در خصوص قانون مالیات بر سوداگری قابل درک است، اما بسیاری از این نگرانی‌ها به‌ دلیل اطلاع‌رسانی ناقص شکل گرفته است. مردم عادی مخاطب این مالیات جدید تنظیمی نیستند و هیچ سطحی از درگیری بین مالیات بر سوداگری با مردم ایجاد نخواهد شد.
مالیات بر سوداگری معاملات سوداگرانه را هدف می‌گیرد
 
وی ادامه داد: مردم باید بدانند که قانون مالیات بر سوداگری به هیچ وجه شامل تراکنش‌های روزمره مردم، خریدهای مصرفی، فروش خانه اول، فروش خودرو مصرفی افراد و دارایی‌های کوچک و شخصی نمی‌شود و هیچ تاثیر منفی‌ای بر زندگی مردم از محل اجرای قانون مالیات بر سوداگری ایجاد نخواهد شد.
 
علیمردانی گفت: هدف قانون مالیات بر سوداگری فقط رفتارهای سوداگرانه و معاملات مکرر با انگیزه افزایش قیمت است که این مالیات برای شرایط اقتصاد کشور ضروری است و برخی به دنبال برهم زدن آرامش مردم هستند و اجرای این قانون هیچ تاثیر منفی‌ای بر زندگی مردم ندارد و این قانون اتفاقاً به نفع عموم جامعه و به ضرر احتکارکنندگان و سوداگران است. لازم است دولت و راستانه‌ها در راستای تبیین درست این قانون گامر بردارند.
 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری یکی از اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصاد کشور است که می‌تواند هزینه فعالیت‌های سوداگرانه را افزایش دهد، تصریح کرد:ک این قانون نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، تورم را مهار و ثبات به وجود بیاورد و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
 
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازمه موفقیت قانون مالیات بر سوداگری، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی دقیق برای مردم است تا اعتماد عمومی به اجرای این سیاست افزایش پیدا کند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
0
پاسخ
قوانین خوب زیادند ولی اجرا نمی شوند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
این وضعیت بحرانی اقتصادی و معیشت مردم و تولید و ..... نتیجه اجرای همین قوانین خوب است مانند قانون هدفمندی یارانه ها و جراحی اقتصادی و
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هرچه از قوانین اقتصاد دور شویم و دنبال قوانین من درآوردی باشیم وضعیت خرابتر میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اینهمه خلق پول نباید صورت گیرد جلو سوداگری را بگیرد که نمی‌شود گرفت پول ها به هر سمتی که بروند ویرانی ببار میآورند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
9
پاسخ
افزایش قیمت ها را اول دولت با بهانه اصلاح قیمت ها و واقعی شدن قیمت ها شروع می کند عامل کاهش ارزش ریال دولت و بانک مرکزی است اما مالیات آن برای مردم!!!!! حداقل یک سال دولت افزایش قیمت ندهد و ارزش ریال را حفظ کند بعد دنبال مالیات برود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
9
پاسخ
و در قبال این مالیات دولت چه کار اضافه ای قراره برای مردم انجام بده ؟
کمک کنه ماشین خارجی واقعی کم مصرف وارد بشه ؟!
سوخت نیروگاه استاندارد بشه ؟
یک سال فقط یکسال اجازه بده مردم بدون استرس زندگی کنن ؟
آدم یاد داروغه میافته !
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
7
پاسخ
هر قانونی تصویب بشود اما در جامعه منتج به نتیجه نشود، یعنی کارآمدی لازم را نداشته و یا نقص فنی دارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
:))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
2
پاسخ
الان دیگر موضوع این نیست. مسئله این است که مشاغل مختلف با استفاده نکردن از کارت خوان و دریافت هزینه خدماتشان به شکل کارت به کارت با نام اقوام و اعضای خانواده از دادن مالیات فرار می کنند. این در میان فروشندگان کالاهایی که قیمت چند میلیونی دارد هم رایج شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
7
پاسخ
قیافه اون شانزده میلیون ساده لوحی که به پزشکیان رای دادن دیدنیه
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
5
پاسخ
اقایان ظاهرا یادشان رفته که پول ها را ما نخورده ایم که هر روز یک سیستم مالیاتی برای کنترل ما تدوین میکنند لطفا بروید سراغ لیست بلندبالای اقا زاده ها و نمایندگان محترم که از هیچ یه همه چیز رسیدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
6
پاسخ
با ناکارآمدی ها و تصمیمات و سیاست های نادرست اقتصادی تولید را نابود کردید حالا با مالیات و درآمد برای دولت می خواهید به تولید کمک کنید!!!!!!! از هدفمندی یارانه‌ها تا کنون با بهانه کمک به تولید و مبارزه با رانت و قاچاق و..... هر بلایی سر مردم آوردید حالا همه اقتصاد شده خرید و فروش ارز و سکه و تولید هم نابود تورم هم در حداکثر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
9
پاسخ
مالیات بر نفس کشیدن کی اجرا می شه؟
