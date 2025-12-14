منصور علیمردانی؛ عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور در حوزه نبود مالیاتهای تنظیمی، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی حال حاضر اقتصاد کشور در سایه نبود مالیاتهای تنظیمی، موضوع مربوط به جاری شدن نقدینگی کشور در بازارهای موازی تولید است.
وی با اشاره به اینکه وقتی نقدینگی کشور به جای تولید، به بازارهای غیرمولد میرود، چند پیامد جدی دارد، افزود: از آن جمله میتوان به افزایش شدید قیمت داراییها مثل مسکن، خودرو و زمین، کاهش عرضه و تعمیق رکود در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تورم انتظاری و سپس تورم واقعی، فشار بر دولت برای تأمین منابع از طریق استقراض از بانک مرکزی و در نهایت ایجاد چرخهای که هم تورم را تشدید میکند و هم ارزش پول ملی را کاهش میدهد، اشاره کرد.
علیمردانی در ادامه گفت: مقابله با سوداگری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
این نماینده مجلس با اشاره به عدم اثرگذاری مستقیم این پایه مالیاتی جدید تنظیمی در زندگی مردم، خاطرنشان کرد: نگرانی مردم در خصوص قانون مالیات بر سوداگری قابل درک است، اما بسیاری از این نگرانیها به دلیل اطلاعرسانی ناقص شکل گرفته است. مردم عادی مخاطب این مالیات جدید تنظیمی نیستند و هیچ سطحی از درگیری بین مالیات بر سوداگری با مردم ایجاد نخواهد شد.
وی ادامه داد: مردم باید بدانند که قانون مالیات بر سوداگری به هیچ وجه شامل تراکنشهای روزمره مردم، خریدهای مصرفی، فروش خانه اول، فروش خودرو مصرفی افراد و داراییهای کوچک و شخصی نمیشود و هیچ تاثیر منفیای بر زندگی مردم از محل اجرای قانون مالیات بر سوداگری ایجاد نخواهد شد.
علیمردانی گفت: هدف قانون مالیات بر سوداگری فقط رفتارهای سوداگرانه و معاملات مکرر با انگیزه افزایش قیمت است که این مالیات برای شرایط اقتصاد کشور ضروری است و برخی به دنبال برهم زدن آرامش مردم هستند و اجرای این قانون هیچ تاثیر منفیای بر زندگی مردم ندارد و این قانون اتفاقاً به نفع عموم جامعه و به ضرر احتکارکنندگان و سوداگران است. لازم است دولت و راستانهها در راستای تبیین درست این قانون گامر بردارند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری یکی از اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصاد کشور است که میتواند هزینه فعالیتهای سوداگرانه را افزایش دهد، تصریح کرد:ک این قانون نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند، تورم را مهار و ثبات به وجود بیاورد و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: لازمه موفقیت قانون مالیات بر سوداگری، شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق برای مردم است تا اعتماد عمومی به اجرای این سیاست افزایش پیدا کند.