در تهران به این پاساژها نروید!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، از ۳۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران، ۶۰ ساختمان در وضعیت بحرانی است و هر لحظه ممکن است فروریزند؛ این در حالی است که روزانه هزاران نفر در این مکانها تردد میکنند.
عضو شورای شهر تهران مهدی بابایی امروز گفت که پاساژ میلاد قائم، مهستان، رضوی، گراند هتل، شناسا، زورخانه، وحدت، بلور، طلازاده، صفوی، امین و علمی از جمله این مراکز ناایمن هستند و تاکنون مالکان آنها قدماز قدم برنداشتهاند.
از ۹ سال پیش (پس از حادثه پلاسکو) شناسایی ساختمانهای پرخطر در تهران آغاز شد و سازمان آتشنشانی هم طی این سالها بارها به مالکان این ساختمانها اخطار داده است.
معاون سازمان آتشنشانی کامران عبدلی امروز به فارس گفت که دادستانی در خصوص ساختمانهای ناایمن ورود کرده و اگر مالکان پای کار نیایند ابتدا انشعابات آنها را قطع و سپس مانند پاساژ شانزهلیزه، اماکن ناایمن را پلمب میکنیم.
علاوه بر پاساژها و مراکز تجاری، ۴ بیمارستان بزرگ در تهران نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند.