میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

در تهران به این پاساژها نروید!

بر اساس اعلام سازمان آتش‌نشانی بیش از ۳۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد و عضو شورای شهر امروز اسامی برخی از آنها را اعلام‌کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۶۱
| |
3077 بازدید
در تهران به این پاساژها نروید!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، از ۳۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران، ۶۰ ساختمان در وضعیت بحرانی است و هر لحظه ممکن است فروریزند؛ این در حالی است که روزانه هزاران نفر در این مکان‌ها تردد می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران مهدی بابایی امروز گفت که پاساژ میلاد قائم، مهستان، رضوی، گراند هتل، شناسا، زورخانه، وحدت، بلور، طلازاده، صفوی، امین و علمی از جمله این مراکز ناایمن هستند‌ و تاکنون مالکان آنها قدم‌از قدم برنداشته‌اند.

از ۹ سال پیش (پس از حادثه پلاسکو) شناسایی ساختمان‌های پرخطر در تهران آغاز شد و سازمان آتش‌نشانی هم طی این‌ سال‌ها بارها به مالکان این ساختمان‌ها اخطار داده است.

معاون سازمان آتش‌نشانی کامران عبدلی امروز به فارس گفت که دادستانی در خصوص ساختمان‌های ناایمن ورود کرده و اگر مالکان پای کار نیایند ابتدا انشعابات آنها را قطع و سپس مانند پاساژ شانزه‌لیزه، اماکن ناایمن را  پلمب می‌کنیم.

علاوه بر پاساژها و‌ مراکز تجاری، ۴ بیمارستان بزرگ در تهران نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران شورای شهر شورای شهر تهران ایمنی ساختمان ساختمان های ناایمن پاساژها ساختمان های پرخطر بیمارستان ها
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینجا باید زودتر از پلاسکو فرو می‌ریخت!
توضیح شهرداری منطقه درباره پلمب شانزلیزه و آلومینیوم
زلزله بیاید تهران دوام نمی‌آورد
اعلام۱۲پاساژ و مراکز تجاری ناایمن و بحرانی پایتخت
کاهش ساختمان‌های بسیار پرخطر تهران تا پایان سال
تهران چند ساختمان ناایمن دارد؟
شرایط ۱۲۹ ساختمان بلند در تهران، غیر ایمن
۴۴ ساختمان ناایمن اصفهان به مرز اخطار رسیدند
اخطار به پاساژهای خیابان جمهوری
آشکارسازی ساختمان‌های دارای بحران ایمنی در تهران
تشکیل پرونده قضایی برای بیمارستان فیاض بخش
ورود دادستانی تهران به فعالیت ساختمان‌های ناایمن
شورای شهر تهران در انتظار لیست ساختمان‌های ناایمن
افشای نام ۱۰۰۰ ساختمان ناایمن تهران
پایان مهلت ۱۰۰ بیمارستان‌ دارای اخطار ایمنی
از ادارات تا بیمارستان‌ها و پاساژهای اهواز، همه ناایمن‌اند
متروپل‌های بالقوه که ممکن است بر سر بیماران آوار شود
٧ هزار ساختمان ناايمن در تهران وجود دارد
ساختمان‌های ناایمن کجاست؟ می‌دانید و کاری نکردید
اعلام لیست ۹۵ ساختمان ناایمن تهران به دستگاه قضا
موافقت چمران با اعلام اسامی ساختمان‌های ناایمن
بیش از ۱۵۰ ساختمان درمانی در وضعیت پرخطر
وجود ۵ هزار ساختمان دولتي ناايمن در تهران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e4D
tabnak.ir/005e4D