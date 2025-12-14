به گزارش تابناک؛ دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اعلام کرد: مصرف نوشابههای گازدار نهتنها نقشی در کاهش حالت تهوع ندارد، بلکه به دلیل داشتن مقادیر زیاد قندهای ساده میتواند در درازمدت سلامت افراد را تهدید کند.
مهر در خبری نوشت:نوشابههای گازدار سرشار از قندهای ساده هستند؛ قندهایی که بسیار سریع هضم میشوند و به همین دلیل موجب افزایش ناگهانی قند خون و ترشح سریع انسولین میشوند. مصرف مداوم این نوشیدنیها میتواند زمینهساز بروز دیابت نوع دو، اضافهوزن، چاقی و بیماریهای قلبی–عروقی شود.
بر اساس راهنمای تغذیهای آمریکا، قندهای ساده باید کمتر از ۱۰ درصد انرژی روزانه را تشکیل دهند و نوشیدنیهای شیرینشده مانند نوشابه باید تا حد امکان محدود شوند.
دفتر بهبود تغذیه جامعه همچنین تأکید کرد: هیچ شواهد علمی معتبری وجود ندارد که نشان دهد نوشابههای گازدار موجب کاهش حالت تهوع میشوند. حتی توصیه میشود افراد مبتلا به مشکلات گوارشی مانند ریفلاکس معده، التهاب و زخم معده یا سندرم روده تحریکپذیر، مصرف نوشابههای گازدار را به حداقل برسانند.