تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی

وزیر نفت و وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل روز حوزه انرژی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های مشترک بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی گفت‌وگو و تبادل‌نظر کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۴۷
| |
2345 بازدید
|
۲
تبادل‌نظر وزرای نفت و راه و شهرسازی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق مالواجرد امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در محل وزارت نفت با یکدیگر دیدار و درباره موضوعات روز حوزه انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل تبادل نظر کردند.

در این دیدار، بر اهمیت همکاری بین وزارتخانه‌ها برای توسعه پروژه‌های مشترک، بهینه‌سازی استفاده از منابع انرژی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید شد، همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بهبود لجستیک انرژی و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف توافق کردند همکاری‌ها و هماهنگی‌های راهبردی در نشست‌های آینده ادامه یابد تا پروژه‌های ملی در حوزه‌های انرژی و حمل‌ونقل با سرعت و بهره‌وری بیشتری پیش برود.

مریم خسروی خرمشاهی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
سلام رییس جمهور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
1
پاسخ
خانم جان مادرت مسکن ملی رو جمع و جور کن پا تو کفش انرژی نکن گیریم به خدایی که تو می‌پرستی نه خدای ما لنگ یه خونه ایم هر چی صحبت می‌کنی تو سایت وزارت راه و شهر سازی میگی که نمی‌توانیم ارادت خودمان را به شما که در شأن ولیاقتتان است ابراز کنیم
