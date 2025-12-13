میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مدارس کدام استانها یکشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

شیوع بیماری آنفولانزا، مدارس برخی از استان‌ها را تعطیل کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۳۰
| |
41747 بازدید
|
۶
 

مدارس کدام استانها یکشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

 آذربایجان شرقی 
 
به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی ، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوانزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.
 
زنجان
 
ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
 
فیروزکوه
 
در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری است.
 
هرمزگان
 
 برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا با موافقت استاندار هرمزگان تمامی مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در سراسر استان طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذر ماه و دوشنبه ۲۴ آذر ماه تعطیل خواهند بود و کلیه کلاس‌های مقطع ابتدایی نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌ها در سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به روال عادی برگزار خواهد شد.
 
این خبر بروزرسانی می شود…
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلی تعطیلی مدارس آنفولانزا سرماخوردگی مدارس غیرحضوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادامه تعطیلی برخی مدارس فیروزکوه
۵ فوتی براثر آنفلوآنزا/ تصمیم فوری درباره مدارس هرمزگان
اینفوتابناک/ دمنوش‌های گیاهی برای سرماخوردگی و آنفولانزا
اینفوگرافیک/ پیشگیری و درمان آنفلوآنزا
۹ راهکار برای پیشگیری از سرماخوردگی در آخر تابستان
تزریق واکسن آنفلوانزا: خوب یا بد؟!
شایع‌ترین بیماری‌های «پاییز» را بشناسیم!
معایب و مزایا مصرف قهوه در سرماخوردگی
چگونه از شر آنفلوآنزای فصلی خلاص شویم؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
7
پاسخ
سلام شرمنده جواب سوالات سایت را نمیدانم ❤️❤️
...
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
6
پاسخ
آیا نمی خواهن آذربایجان غربی را تعطیل کنند
آقای استاندار اینشاآله خبر را ببینند
ابوالفضل مرادی پریدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
4
پاسخ
سلام مسولان گرامی امروز هوا عدد۱۳۶۸ بود لطفا فردا مدارس استان تهران تعطیل کنید.
!!
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
9
پاسخ
خلاصه یه بهونه ای ؛ برای تعطیلی ، پیدا میشه ، آی حال میکنن ، رانندگان سرویس مدارس !!
فریده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
8
پاسخ
خوب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
7
پاسخ
طعتیل کنییید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e3i
tabnak.ir/005e3i