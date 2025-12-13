مدارس کدام استانها یکشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟

به گزارش تابناک؛ به دنبال شیوع آنفلوآنزا مدارس و دانشگاه‌های برخی استان‌ها و شهرها فردا یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ تعطیل اعلام شد. با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر موج ابتلا به آنفلوآنزا احتمال اعلام تعطیلی مدارس در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز افزایش یافته است.

آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی ، در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی در مدارس و پیرو مصوبه کمیته پدافند غیرعامل استان در خصوص روند شیوع بیماری‌های حاد تنفسی، باتوجه به شیوع آنفلوانزا در استان و با هدف مراقبت و کنترل این بیماری، فعالیت همه مدارس آذربایجان شرقی در همه مقاطع در شیفت‌های صبح و عصر در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخه ۲۲-۲۳-۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ غیرحضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی به صورت مجازی در بستر شبکه شاد خواهد بود.

زنجان

ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

فیروزکوه

در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری است.

هرمزگان

برای جلوگیری از شیوع آنفلوانزا با موافقت استاندار هرمزگان تمامی مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در سراسر استان طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذر ماه و دوشنبه ۲۴ آذر ماه تعطیل خواهند بود و کلیه کلاس‌های مقطع ابتدایی نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. کلاس‌ها در سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به روال عادی برگزار خواهد شد.

