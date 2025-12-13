جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»

نیرو‌های ویژه آمریکا در ماه نوامبر گذشته به یک کشتی در اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای را که از چین به سمت ایران در حرکت بود، توقیف کردند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، براساس گزارش وال‌استریت ژورنال نیرو‌های ایالات متحده گزارش شده که در ماه نوامبر سوار یک کشتی باری شدند که از چین به‌سوی ایران در حال حرکت بود، و این اقدامی دیگر در نمونه‌های اخیر عملیات‌های دریایی تهاجمی تحت مدیریت دولت ترامپ است.

مقامات بدون نام به این روزنامه گفته‌اند که نیرو‌های نظامی آمریکا این کشتی را چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا متوقف کردند.

این عملیات شامل نیرو‌های ویژه بود و مواد توقیف‌شده‌ای را شامل می‌شد که «احتمالاً برای تسلیحات متعارف ایران مفید» توصیف شده‌اند؛ اگرچه مقامات خاطرنشان کردند که این اقلام کاربرد دوگانه داشته‌اند (یعنی هم کاربرد‌های غیرنظامی و هم نظامی).

پس از این اقدام، به کشتی اجازه داده شد تا به سفر خود ادامه دهد.

این اولین بار در چند سال اخیر است که نیرو‌های آمریکا گزارش‌شده محموله‌ای را که از چین به ایران در حال حرکت بوده، متوقف کرده‌اند و این اتفاق تنها چند هفته قبل از آن رخ داد که نیرو‌های آمریکایی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا به‌اتهام نقض تحریم‌ها توقیف کردند.

ترامپ، که فشار خود را بر رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو برای کناره‌گیری افزایش داده است، اوایل همین هفته اعلام کرد: «ما همین‌الان یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌ایم، نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ، در واقع بزرگ‌ترین تاکنون، و اتفاقات دیگری هم در حال رخ دادن است.»

ایران همچنان تحت تحریم‌های سنگین ایالات متحده قرار دارد، و نه تهران و نه پکن فوراً در مورد این یورش نوامبر اظهار نظر نکرده‌اند.

چین، که شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می‌شود، به‌طور منظم تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی خوانده است.

پیش‌تر در روز جمعه، سخنگوی وزارت خارجه چین توقیف اخیر نفتکش ونزوئلایی را که به بندری در تگزاس آورده شد محکوم کرد و گفت پکن «با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرمشروع و اعمال صلاحیت فراسرزمینی که هیچ مبنای حقوقی بین‌المللی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد، مخالف است.»

به گزارش تابناک، این توقیف بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از فشار‌های دریایی ایالات متحده است که هدفش هدف‌گیری محموله‌های مرتبط با کشور‌هایی تحت تحریم، از جمله ایران و ونزوئلا، می‌باشد، زیرا واشنگتن در تلاش است دسترسی آنها به کالا‌ها و مواد احتمالا مرتبط با برنامه‌های نظامی را محدود کند.

ادعای حقوقی آمریکا برای بازرسی از کشتی‌های به مقصد ایران فعال شدن مکانیسم ماشه و فسخ شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، ۵ قطعنامه مصوب پیش از برجام تعلیق شده بود. این قطعنامه‌های عبارتند از قطعنامه ۱۶۹۶ مصوب سال ۲۰۰۶؛ قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب سال ۲۰۰۶؛ قطعنامه ۱۷۴۷ مصوب سال ۲۰۰۷؛ قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۲۰۰۸ و قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۲۰۱۰.

به‌طور خاص در قطعنامه ۱۹۲۹ مجوز نظارت و حتی بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک علیه ایران دیده شده است. در بند‌های مختلف این قطعنامه، کشور‌های عضو سازمان ملل ترغیب شده‌اند محموله‌های مشکوک به نقض تحریم‌ها را بررسی کنند و حتی نسبت به توقیف/بازرسی اقدام کنند.

ایران، روسیه و چین قطعنامه ۲۲۳۱ را تمام شده می‌دانند و بر اساس آن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را پایان یافته می‌دانند.