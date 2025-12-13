میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد

جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»

نیرو‌های ویژه آمریکا در ماه نوامبر گذشته به یک کشتی در اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای را که از چین به سمت ایران در حرکت بود، توقیف کردند.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۹۱
| |
75611 بازدید
|
۴۴

جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»

این اولین بار در چند سال اخیر است که نیرو‌های آمریکا گزارش‌شده محموله‌ای را که از چین به ایران در حال حرکت بوده، متوقف کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، براساس گزارش وال‌استریت ژورنال نیرو‌های ایالات متحده گزارش شده که در ماه نوامبر سوار یک کشتی باری شدند که از چین به‌سوی ایران در حال حرکت بود، و این اقدامی دیگر در نمونه‌های اخیر عملیات‌های دریایی تهاجمی تحت مدیریت دولت ترامپ است.

مقامات بدون نام به این روزنامه گفته‌اند که نیرو‌های نظامی آمریکا این کشتی را چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا متوقف کردند.

این عملیات شامل نیرو‌های ویژه بود و مواد توقیف‌شده‌ای را شامل می‌شد که «احتمالاً برای تسلیحات متعارف ایران مفید» توصیف شده‌اند؛ اگرچه مقامات خاطرنشان کردند که این اقلام کاربرد دوگانه داشته‌اند (یعنی هم کاربرد‌های غیرنظامی و هم نظامی). 

پس از این اقدام، به کشتی اجازه داده شد تا به سفر خود ادامه دهد.

این اولین بار در چند سال اخیر است که نیرو‌های آمریکا گزارش‌شده محموله‌ای را که از چین به ایران در حال حرکت بوده، متوقف کرده‌اند و این اتفاق تنها چند هفته قبل از آن رخ داد که نیرو‌های آمریکایی یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا به‌اتهام نقض تحریم‌ها توقیف کردند.

ترامپ، که فشار خود را بر رئیس‌جمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو برای کناره‌گیری افزایش داده است، اوایل همین هفته اعلام کرد: «ما همین‌الان یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرده‌ایم، نفتکش بزرگ، بسیار بزرگ، در واقع بزرگ‌ترین تاکنون، و اتفاقات دیگری هم در حال رخ دادن است.»

ایران همچنان تحت تحریم‌های سنگین ایالات متحده قرار دارد، و نه تهران و نه پکن فوراً در مورد این یورش نوامبر اظهار نظر نکرده‌اند.

چین، که شریک تجاری مهمی برای ایران محسوب می‌شود، به‌طور منظم تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی خوانده است.

پیش‌تر در روز جمعه، سخنگوی وزارت خارجه چین توقیف اخیر نفتکش ونزوئلایی را که به بندری در تگزاس آورده شد محکوم کرد و گفت پکن «با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرمشروع و اعمال صلاحیت فراسرزمینی که هیچ مبنای حقوقی بین‌المللی یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل ندارد، مخالف است.»

به گزارش تابناک، این توقیف بخشی از یک الگوی گسترده‌تر از فشار‌های دریایی ایالات متحده است که هدفش هدف‌گیری محموله‌های مرتبط با کشور‌هایی تحت تحریم، از جمله ایران و ونزوئلا، می‌باشد، زیرا واشنگتن در تلاش است دسترسی آنها به کالا‌ها و مواد احتمالا مرتبط با برنامه‌های نظامی را محدود کند.

ادعای حقوقی آمریکا برای بازرسی از کشتی‌های به مقصد ایران فعال شدن مکانیسم ماشه و فسخ شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. 

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱، ۵ قطعنامه مصوب پیش از برجام تعلیق شده بود. این قطعنامه‌های عبارتند از قطعنامه ۱۶۹۶ مصوب سال ۲۰۰۶؛ قطعنامه ۱۷۳۷ مصوب سال ۲۰۰۶؛ قطعنامه ۱۷۴۷ مصوب سال ۲۰۰۷؛ قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۲۰۰۸ و قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۲۰۱۰.

به‌طور خاص در قطعنامه ۱۹۲۹ مجوز نظارت و حتی بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با فعالیت‌های مشکوک علیه ایران دیده شده است. در بند‌های مختلف این قطعنامه، کشور‌های عضو سازمان ملل ترغیب شده‌اند محموله‌های مشکوک به نقض تحریم‌ها را بررسی کنند و حتی نسبت به توقیف/بازرسی اقدام کنند.

ایران، روسیه و چین قطعنامه ۲۲۳۱ را تمام شده می‌دانند و بر اساس آن قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را پایان یافته می‌دانند.

برچسب ها
ایران چین آمریکا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مکانیسم ماشه
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۴۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
27
220
پاسخ
تحریمها که کاغذ پاره بود!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
حسن جان که لغوش کرده بود
بختیاری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
...حسن ریش قشنگ که لغوش کرده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1342
شما چرا جلوی ماشه رو نگرفتید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1451
نگو ناراحت میشن
آخه رییس جمهور فقط تو اتفاقات خوب و درست اختیار داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
هنوز هم هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
سعید جان و محمود عزیز که بانی آنها بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
12
109
پاسخ
جنگ های نامنظم در دریا شروع شد.
فقط نمی دانم چرا ما تماشاچی هستیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Australia |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مثلاً چکار میخوای کنی؟ بایدن رفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بسم الله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
می تونیم کاری جز نگاه انجام بدیم؟
چین در مورد این حمله چیزی نگفت
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
برو منتظر چی هستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
95
66
پاسخ
یکی گرفتند 2 تا بگیرید البته باید دید بازی رسانه نباشه و شناور توقیف شده واقعا ایرانی باشه
پاسخ ها
kh
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
چشم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
چشم عباس آقا. ما می‌تونیم ولی الان نمی‌خواهیم بگیریم فعلا استراحت کنیم بعدا می‌گیریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
29
88
پاسخ
ما باید مخالف جنگ باشیم چون هرجنگی که می شود باعث فرسودگی اقتصاد مردم مسولین می شود
پاسخ ها
سیما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ما از جنگ خوشمون نمیاد ولی اگه آمریکا زور بگه باید پوزشو به خاک مالید والا پررو میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
55
62
پاسخ
یعنی باید شاهد لات بازی امریکا باشیم ؟!؟!
پاسخ ها
شما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ما صبر میکنیم تا کجا پیش میره وقتی بلند شدیم دیگه کارشون تمامه
نسل سوخته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دنیا مال امریکاست اگه دوس نداری میتونی جمع کنی از دنیا بری... دست بالای دست بسیاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
فرصت صلح با این لات را داشتیم، از دست رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
14
پاسخ
اینا عمدا اینکارهای تحریک آمیز رو میکنن که ایران هم کشتی های اونهارو توقیف کنه وهمین بهانه جور کنه برا شروع جنگ نظامی با ایران!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
14
10
پاسخ
ایران با تمام توان جواب کوبنده بده از نظر قانونی آمریکای دچار اشتباه شده
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
آمریکا یک رژیم یاغی است و کاری به قوانین و عرف بین الملل نداره مثل رژیم صهیونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
17
پاسخ
اگه اکثرکشورها کمی جلو امریکا در میامدند این همه پرو نمیشد همشون مثل سگ ازش میترسند بنا بر این اون هم هرغلطی میکند.
بهروز میر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
16
13
پاسخ
گور خودشو کنده مرد نیست اطراف ایران لات بازی در بیاره باید ادبش کرد تهاجمی و ده برابر اقدامش تا بفهمه با چه ملتی طرفه
لاف هم لاتهای قدیم نه لاف زن
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
14
10
پاسخ
اگه محموله نظامی بوده ، یک ناوچه یا ناوهواپیمابر ازشون توقیف کنید، لطفا
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
