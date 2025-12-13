حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی به کجا رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، وکیل اولیای دم امیرمحمد خالقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، با اشاره به مهلت دوماهه‌ای که از سوی اولیای دم به محکوم‌علیه داده شده است، گفت: اولیای دم شرایطی برای بررسی امکان گذشت از حق قصاص تعیین کرده‌اند که تحقق آن نیازمند مقدماتی است. توصیه‌هایی که در زمان اجرای حکم درباره موضوعاتی مانند حفظ قرآن مطرح شد، صرفاً جنبه اخلاقی و ارشادی داشته و به‌هیچ‌وجه به‌عنوان شرط قانونی یا قطعی برای گذشت مطرح نبوده است.

وی با رد شایعات مربوط به تمدید مهلت قصاص افزود: اخباری مبنی بر تمدید مهلت تا زمان تحقق موضوعاتی مانند حفظ کامل قرآن، هیچ‌کدام مطابق واقع نیست. اولیای دم مطابق قانون، مهلت دوماهه‌ای داده‌اند و پس از پایان این مهلت، حق قانونی آنان برای اجرای حکم قصاص همچنان محفوظ است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از همان ابتدا، کانون اصلاح و تربیت، مدیریت و واحد مددکاری آن به‌صورت مستمر و فعال در حال پیگیری موضوع بوده‌اند و این‌طور نبوده که پس از اعلام مهلت، اقدامات متوقف شود. مجموعه‌ای از افراد در حال تلاش هستند تا در صورت امکان، تصمیمی مبتنی بر خیر و مصلحت اتخاذ شود.

حاجی‌اسفندیاری با انتقاد از برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای گفت: متأسفانه فشار رسانه‌ای و انتشار اخبار نادرست، فضای تصمیم‌گیری را برای خانواده اولیای دم ملتهب کرده است. عجله برای تعیین تاریخ اجرا یا القای قطعیت در توقف حکم، نه منطقی است و نه اخلاقی. هر تصمیمی که لازم باشد، در زمان مقتضی و به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: برخی رسانه‌ها بدون اطلاع و رضایت خانواده، اقدام به ضبط، تقطیع و انتشار مصاحبه کرده‌اند که نتیجه آن برداشت‌های نادرست افکار عمومی و برهم خوردن آرامش خانواده امیرمحمد خالقی بوده است.

وکیل اولیای دم با تأکید بر اینکه هیچ تضمینی برای توقف قطعی اجرای حکم داده نشده است، تصریح کرد: بخشی از موارد مورد توجه اولیای دم، احراز ندامت و پشیمانی واقعی محکوم‌علیه است که این موضوع با همکاری مددکاری کانون اصلاح و تربیت در حال بررسی است. در نهایت، تصمیم‌گیرنده صرفاً خانواده مرحوم هستند و بنده نیز تنها در چارچوب خواست و نظر موکلانم اقدام خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنا بر مصلحت و به‌منظور حفظ آرامش خانواده، تصمیم بر آن شد که تا فراهم شدن مقدمات و حصول اطمینان، موضوع در سکوت و آرامش پیگیری شود؛ اما انتشار یک مصاحبه نادرست، متأسفانه این آرامش را بر هم زد.

گفتنی است، امیرمحمد خالقی، دانشجوی دوره کارشناسی رشته مدیریت کسب‌وکار دانشگاه تهران، شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در محدوده پل گیشا و هنگام مراجعه به خوابگاه کوی دانشگاه، توسط دو سارق موتورسوار با سلاح سرد مورد ضرب‌وجرح قرار گرفت و با وجود انتقال به بیمارستان شریعتی، بامداد پنجشنبه ۲۵ بهمن به دلیل شدت جراحات جان باخت.