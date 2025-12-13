تکذیب واریز یلدایی سهام عدالت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس اتحادیه کشوری سهام عدالت امروز خبری مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت در شب یلدا منتشر کرده‌اند، پیگیری ها از شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه، حاکی از این است که تاکنون مبلغ جدیدی از سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت بابت واریز سود سهام عدالت واریز نشده است.

موضوع را از روح الله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس پرسید که وی گفت: تا این لحظه هیچ تصمیم گیری نشده است، اگر هم قرار باشد، تصمیم گرفته شود، شورای عالی بورس باید تصویب کند که چه زمانی سود سهام عدالت واریز شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مکاتبه با شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت برای دریافت سود انجام شده است که گفت: ما مستمر پیگیر هستیم و نامه می‌زنیم، اما هنوز مبلغ قابل توجهی دریافت نشده و زمان پرداخت سود هم فعلاً مشخص نشده است. اکبر حیدری سخنگوی سهام عدالت هم از زمان واریز سود سهام عدالت اظهار بی اطلاعی کرد و گفت خبری نیست. مهدی حاجیوند مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت نیز به خبرنگار فارس گفت: هیچ خبری از سود سهام عدالت نیست.

سهامداران عدالت حدود ۴۹ میلیون ۱۵۰، ۱۲۰ هزار نفر هستند و که اکثراً از اقشار کم درآمد و متوسط و متوسط به پایین جامعه هستند و رسانه‌ها در انعکاس اخبار باید دقت کافی را داشته باشند تا به تشویش ذهن این افراد منجر نشود.