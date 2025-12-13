دارندگان چند خودرو باید در سامانه خوداظهاری، کارت سوخت فعال خود را مشخص کنند. سهمیه تاکسی‌ها تغییر نکرده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش، مابه‌التفاوت را دریافت می‌کنند.

به گزارش تابناک، از امروز مصوبه دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اجرایی شده است. بر این اساس، کلیه خودرو‌ها به جز آمبولانس‌ها با نرخ ۵۰۰۰ تومان سوخت می‌گیرند. دارندگان چند خودرو باید در سامانه خوداظهاری، کارت سوخت فعال خود را مشخص کنند. سهمیه تاکسی‌ها تغییر نکرده و تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش، مابه‌التفاوت را دریافت می‌کنند. هدف این طرح کنترل مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اعلام شده است.

