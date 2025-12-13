میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد

وال‌استریت ژورنال مدعی شدکه نیروهای عملیات ویژه آمریکا ماه گذشته در اقیانوس هند به یک کشتی یورش بردند و محموله‌ای شامل اقلام دوکاربردی از مبدا چین را که به مقصد ایران در حرکت بود توقیف و نابود کردند.
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد

به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که نیروهای ویژه آمریکا در ماه نوامبر گذشته به یک کشتی در اقیانوس هند یورش برده و محموله‌ای نظامی را که از چین به سمت ایران در حرکت بود، توقیف کردند.

براساس این گزارش و نقل از مقامات آمریکایی، این اقدام به‌عنوان یک عملیات نادر در دریا انجام شد تا مانع تقویت توان نظامی ایران شود. مقامات آمریکایی می‌گویند دولت دونالد ترامپ در این عملیات از روش‌های مستقیم و تهاجمی برای مقابله با تهدیدها استفاده کرده است، روشی که پیش از این به ندرت به کار گرفته می‌شد.

مقامات آمریکایی اعلام کردند که کشتی حامل محموله چند صد مایل دورتر از سواحل سریلانکا بود، که نیروهای ویژه آمریکا به آن یورش و محموله را توقیف کردند. پس از این اقدام، کشتی اجازه یافت مسیر خود را ادامه دهد. پیش‌تر نیز مسیر این محموله به‌طور دقیق تحت نظر گرفته شده بود.

وال‌استریت ژورنال نوشت: این اقدام در چارچوب تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از افزایش توان نظامی ایران انجام شده و بازتاب‌دهنده جدیت واشنگتن در نظارت بر ارسال محموله‌های حساس به منطقه است.

خلیل‌
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
107
145
پاسخ
باید‌محموله‌با‌کشتی‌چینی‌‌به‌ایران‌‌تحویل‌‌داده‌شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
180
186
پاسخ
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بهتر است واکنش جدی و ترسناک نشان دهد بابه پرواز در آوردن پهباد های شناسایی رزمی و تهاجمی وبالگرهای نیروی دریایی برای گشت زنی ومنهدم کردن کشتی ها و ناوهای آمریکایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
152
230
پاسخ
اگر چنین چیزی صحت دارد ایران هم ناو جنگی آمریکا. را در خلیج فارس توقیف کند این دیگه ترس ندارد چیزی که عوض داره گله نداره
....
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
168
221
پاسخ
خدایا به ایران قدرتی عطا کن که امریکا و دشمنان ایران را با خاک یکسان کند،اگر آنها میخواهند ما نابود شویم قدرتی بده که با خودمان آنها را به باتلاق بکشانیم و زجر و درد آنها را با چشمانمان ببینیم انشالله اتمی شدن واشنگتن و نیویورک و لندن
پاسخ ها
مصطفی محمدنسب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ایران هرار سال دیگه زورش به اروپا نمیرشه زور نزنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
???
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
143
180
پاسخ
مقابل مثل میکنیم. ضربه را خواهد حورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
103
103
پاسخ
چاخانه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
126
99
پاسخ
همچی عرضه ای هم ندارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
38
128
پاسخ
معمولا آمریکا هر چیز از ایران مصادره میکنه میفروشه نه اینکه نابودش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
119
138
پاسخ
ما ابر قدرتیم ! اینا هم همش سیاه نماییه !
Niko
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
104
80
پاسخ
چین در این کشتی باید محافظ های نظامی هم قرار می‌داد که بتونن توقیف کننده هارو بندازن بیرون چون که ایران تحریمه ، و به طور جدی از محموله ها محافظت کنن چین قطعا باید واکنش نشون بده
پاسخ ها
بهزاد اوخساری
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
چین و روسیه!!!شوخی نگن جانم
