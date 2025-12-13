قیمت خودرو امروز 22 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 22 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که بررسی روند بازار طی سه هفته گذشته نشان می‌دهد بازار خودرو همسو با افزایش نرخ ارز و کاهش تیراژ تولید و عرضه خودرو به بازار در مسیر صعودی قرار گرفته است. شدت رشد قیمت در میان مدل‌های مختلف یکسان نیست و خودروهایی که عرضه محدود دارند کمتر از جهش نرخ ارز تاثیر می‌گیرند، اما خودروهای پرتقاضا به دلیل حساسیت بالای بازار نسبت به کمبود موجودی افزایش قیمت سریعتر را تجربه می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در سمت عرضه نیز آمارها نشان می‌دهد حجم واردات خودروهای برقی هیبریدی و همچنین تولیدات داخلی و مونتاژی کاهش یافته است و مشکلات ارزی خودروسازان روند تامین و تولید را دشوارتر کرده است.

قیمت خودروهای داخلی

تارا اتوماتیک V4 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی در سه هفته گذشته رشد 179 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا امروز با نرخ یک میلیارد و 555 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) نسبت به هفته‌های گذشته 167 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با بهای یک میلیارد و 217 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

شاهین GL نسبت به سه هفته گذشته 167 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 185 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، سهند S نسبت به هفته‌های گذشته 94 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 840 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L7 بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این کراس‌اوور مونتاژی نسبت به سه هفته گذشته 320 میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و 740 میلیون تومان ایستاد. از طرف دیگر، فردا 511 نسبت به هفته‌های گذشته 100 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ یک میلیارد و 400 میلیون تومان معامله شود.

آریزو 8 نسبت به هفته‌های گذشته 285 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ سه میلیارد و 745 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، آریزو 6 در سه هفته گذشته 160 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 360 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

رسپکت 2 نسبت به هفته گذشته 225 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 155 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، هایما 8S نسبت به هفته‌های گذشته رشد بهای 220 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت تا امروز با بهای 2 میلیارد و 970 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.