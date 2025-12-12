پرواز ناموفق تهران - بغداد به خیر گذشت.

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0631\u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u062f\u0646 \u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0641\u0644\u0627\u06cc \u06a9\u06cc\u0634 \u0628\u0647 \u0628\u063a\u062f\u0627\u062f \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0631\u0627\u0642\u0628\u062a \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u060c \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0628\u0631 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0633\u062a.