میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کرمان باز هم قربانی تیراندازی شد!

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: بر اثر تیراندازی افراد ناشناس‌ در میدان ورودی این شهر ٢ نفر جان خود را از دست دادند و دستگیری عاملان تیراندازی به طور ویژه‌ در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۵۵۱۲
| |
820 بازدید
کرمان باز هم قربانی تیراندازی شد!

 

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ حسن بژندی شامگاه جمعه اظهار کرد: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرده که در این حادثه ٢ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این اقدام وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص به‌صورت ویژه و با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.
اورژانس هم اعلام کرده است که در این حادثه علاوه بر فوت ۲ نفر یک نفر نیز مصدوم شده است.
۲ نفری که جان خود را از دست داده‌اند ۲۰ و ۲۵ ساله بوده و مصدوم نیز ۱۸ ساله است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کرمان تیراندازی قتل سانحه کشتن تفنگ سلاح گرم پلیس عنبرآباد
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عامل شرارت در عنبرآباد دستگیر شد
قتل با سلاح گرم در «چرداول»
۲ کشته و ۲ زخمی درپی وقوع دو فقره نزاع در ایلام
تیراندازی در عروسی جان جوان ۲۵ ساله را گرفت
تیراندازی منجر به قتل در بهشهر مازندران
داماد پدرزن خود را با سلاح گرم در شیراز به قتل رساند
کرمان لرزید
پسرخردسال قربانی شلیک اشتباهی
عامل اصلی وقوع قتل مسلحانه در عنبرآباد دستگیر شد
شهادت دو مامور پلیس راهور در ریگان
جزییات قتل وحشتناک در قائمشهر/ قاتل مسلح دستگیر شد
دستور ویژه برای دستگیری عاملان قتل «عیسی گل‌محمدی»
کارگردان سینما با سلاح گرم یک نفر را به قتل رساند
قتل عام خانوادگی در فاریاب با کلاشنیکف/ قاتل در عملیات دستگیری کشته شد
آتش‌سوزی ۱۴ ساعته در عنبرآباد کرمان
خواستگار ناکام خانواده دختر را به گلوله بست
قتل چهار عضو یک خانواده در فردیس با سلاح گرم
دو زمین لرزه پیاپی در عنبرآباد کرمان
سه نفر در کازرون با سلاح گرم کشته شدند
سانحه در ایستگاه مترو میرداماد تهران
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1o
tabnak.ir/005e1o