کرمان باز هم قربانی تیراندازی شد!

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: بر اثر تیراندازی افراد ناشناس‌ در میدان ورودی این شهر ٢ نفر جان خود را از دست دادند و دستگیری عاملان تیراندازی به طور ویژه‌ در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سرهنگ حسن بژندی شامگاه جمعه اظهار کرد: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرده که در این حادثه ٢ نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این اقدام وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی عنبرآباد با بیان اینکه تحقیقات در این خصوص به‌صورت ویژه و با جدیت ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

اورژانس هم اعلام کرده است که در این حادثه علاوه بر فوت ۲ نفر یک نفر نیز مصدوم شده است.

۲ نفری که جان خود را از دست داده‌اند ۲۰ و ۲۵ ساله بوده و مصدوم نیز ۱۸ ساله است.