عضو پیشین شورای نگهبان درگذشت

درگذشت ابوالشهید جناب آقای حاج احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را به خانواده و همکاران ایشان تسلیت می‌گویم.

رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی درگذشت عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان را تسلیت گفت.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز ارتباطات قوه قضائیه؛ محسنی اژه ای طی پیامی درگذشت احمد علیزاده، عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان و معاون قضایی اسبق رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت.

متن پیام‌حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله وانا الیه راجعون

آن فقید سعید در راه اعتلای نظام قضایی و حقوقی و تقنینی کشور، خدمات شایانی ارائه کرد. از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و حشر با فرزند شهیدش و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای»