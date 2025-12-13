۹۰ سال زندان در انتظار کارگردان کلاهبردار هالیوود

رینش ساخت سریالی به نام Conquest را از سال ۲۰۱۷ آغاز کرد و با تولید چند اپیزود کوتاه توانست نتفلیکس را متقاعد کند که بیش از ۶۱ میلیون دلار برای حق پخش فصل اول پرداخت کند.

کارل رینش، کارگردان فیلم 47Ronin پس از سال‌ها پیگیری پروژه‌ی سریالی جدیدش، به‌دلیل کلاهبرداری چند میلیون دلاری از نتفلیکس مجرم شناخته شد و اکنون با احتمال حکم سنگین تا ۹۰ سال زندان روبه‌رو است.

رینش پس از دریافت ۴۴ میلیون دلار برای تولید سریال، درخواست ۱۱ میلیون دلار دیگر کرد، اما به‌جای تکمیل پروژه، این پول را به حساب‌های شخصی منتقل و بخش زیادی از آن را در معاملات پرریسک سهام و رمزارز از دست داد.

در ادامه، رینش سود غیرمنتظره‌ای از معاملات رمزارزی به‌دست آورد، اما این‌بار نیز پول خرج تکمیل سریال نشد و بیش از ۱۰ میلیون دلار را صرف خرید خودروهای لوکس، عتیقه‌جات، ساعت‌های گران‌قیمت و سایر کالاهای تجملی کرد.

نتفلیکس با توقف کامل پروژه در سال ۲۰۲۱ سریال را لغو کرد و بیش از ۵۵ میلیون دلار ضرر داد. هیئت منصفه نیز پس از بررسی کوتاه، رینش را در همه اتهامات ازجمله کلاهبرداری و پول‌شویی مجرم شناخت؛ هرچند احتمالاً حکم نهایی کمتر از ۹۰ سال خواهد بود.