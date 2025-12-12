میلی صفحه خبر لوگو بالا
صعود قیمت‌ها صعودی و لحظه‌ای شد!

افزایش‌های پی‌درپی قیمت کالاهای اساسی، سفره خانوار را کوچک‌تر و بازار را بی‌ثبات کرده است.
بنابر گفته کارشناسان، قیمت کالا‌های اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات و برنج مصرفی سبد خانوار نوساناتی داشته که بخشی از این التهابات مربوط به ضعف نظارت‌ها در بازار است.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوار طی هفته‌های اخیر یکی پس از دیگری افزایش قیمت داشته که افزایش‌های پی در پی قیمت کالا‌ها به بهانه‌های مختلف نشان می‌دهد که افزایش قیمت در بازار کالا‌های اساسی از کنترل خارج شده که این امر نتیجه‌ای جزء کوچک شدن سفره خانوار در بر نداشته است.

رصد‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، برنج و لبنیات بیشترین نوسان قیمت را در هفته‌های اخیر تجربه کردند که بنابر گفته کارشناسان شیوع بیماری تب برفکی و کمبود نهاده‌های دامی و همچنین حذف ارز ترجیحی واردات برنج از عوامل اصلی التهاب قیمت محسوب می‌شود، چنانچه تمهیداتی برای تامین نهاده‌های دامی اتخاذ نشود، بازار با بحران جدی رو‌به‌رو می‌شود.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قیمت هرکیلو مرغ ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزارتومان، شقه گوسفندی ۸۵۰ تا ۹۵۰ هزارتومان، ران و سردست گوسفندی یک میلیون و ۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، سردست گوساله یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان، گوشت چرخ کرده مخلوط ۷۵۰ تا ۹۰۰ هزارتومان، لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۳۶۰ هزارتومان، نخود ۹۰۰ گرمی بسته بندی ۲۶۰ هزارتومان، ماش ۹۰۰ گرمی بسته بندی ۲۵۰ هزارتومان، لپه ۹۰۰ گرمی ۳۴۰ هزارتومان، ماست همزده پرچرب ۲۱۶ هزارتومان، ماست پرچرب دبه‌ای ۱۴۵ هزارتومان، شیر بطری پرچرب ۶۲ تا ۷۵ هزارتومان، شیر بطری کم چرب ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان، پنیر سفید ۴۰۰ گرمی ۸۲ هزارتومان، کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۷۷ هزارتومان، برنج طارم هاشمی ۳۰۰ تا ۳۵۰هزارتومان، طارم دم سیاه ۴۰۰ تا ۴۳۰ هزارتومان، برنج هندی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به علل گرانی لبنیات گفت: این افزایش قیمت متاثر از چند موضوع از جمله شاخص‌های قیمت در حوزه اقتصاد کلان کشور است که به طور طبیعی همه بخش‌های تولیدی از آن متاثر می‌شوند و کالا‌های اساسی نیاز روزانه و مصرفی مردم است که بلافاصله خودش را نشان می‌دهد، از این رو باید بدانیم که در محاسبات و تقاضایی که از سوی سازمان حمایت برای ما ارسال شده، تجدید نظر در نرخ شیرخام قبلی است و همه معتقدند که این رقم نیاز به اصلاح دارد و احتمالا به‌زودی اصلاح انجام می‌شود.

نوری قزلجه با بیان اینکه پرداخت یارانه به ابتدای زنجیره بدلیل هدررفت مسیر درستی نیست، افزود: سالانه چند میلیارد یورو یارانه برای تامین امنیت غذایی کشور و کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد که هدفش سفره مردم است، اما به دلیل اینکه در ابتدای زنجیره تخصیص می‌یابد نشتی آن می‌تواند قابل توجه باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تاثیر حذف ارز یارانه‌ای برنج بر بازار گفت: با حذف ارز ترجیحی طبیعی است که قیمت آن در بازار معاملات افزایش پیدا کند، اما طبق گفته وزیر کار مابه التفاوت حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برنج در کالابرگ و در روز‌های آتی برای دهک‌های دیگر نیز پرداخت شود.

علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون، قیمت لبنیات حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزایش قیمت شیر خام را یکی از علل گرانی قیمت لبنیات در بازار اعلام کرد و افزود: قیمت شیرخام از شهریورماه به طور قابل توجهی افزایش یافته است که همین امر موجب شده تا بخش عمده‌ای از شیر خام پس از تبدیل به شیرخشک به دیگر کشور‌ها صادر می‌شود.

ظفری مشکلات کمبود نهاده‌های دامی را یکی دیگر از عوامل نوسان قیمت شیرخام اعلام کرد و گفت: دامداران با کمبود نهاده‌های دامی مواجه شده‌اند که این مسئله به افزایش قیمت محصولات لبنی دامن زده است.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر بازار برنج ایرانی به ثبات رسیده به طوریکه هرکیلو برنج با نرخ ۱۹۰ تا ۳۳۵ هزارتومان عرضه می‌شود.

وی نرخ هرکیلو برنج هندی ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزارتومان و برنج پاکستانی ۱۳۰ تا ۲۱۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با حذف ارز ترجیحی پیش بینی می‌شود که قیمت ۱۰ درصد افزایش یابد و در نهایت با ایجاد رقابت میان واردکنندگان بازار به ثبات برسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه چالش اصلاح قیمت روغن مرتفع نشده است، افزود: علی رغم چالش اصلاح قیمت با کمبود عرضه و توزیع قطره چکانی رو‌به‌رو هستیم. گفتنی است به رغم افزایش ۱۵ درصدی اصلاح قیمت در خرداد ماه برای بنکداران اعمال نشد و تنها ۲ تا ۳ درصد کمتر از قیمت درج شده روی کالا در کف بازار بنکداری عرضه شد.

کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر و حبوبات نداریم، افزود: شکر و حبوبات کماکان با نرخ‌های قبلی در حال عرضه است و برآورد می‌شود در آینده چالشی در عرضه نخواهیم داشت.

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب واحد‌های مرغداری ۹۰ تا ۹۵ هزارتومان بوده که براین اساس قیمت منطقی هرشانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۲۰ هزارتومان است.

به گفته وی، با توجه به کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، قیمت محصول باید متناسب با هزینه‌های تولید شود و چنانچه بانک مرکزی قادر به تامین ارز نیست، ارز نهاده‌های دامی را آزاد کند تا بگذارند نهاده وارد شود تا مرغدار بتواند گله را حفظ کند چراکه نمی‌توان مرغ‌ها را گرسنه گذاشت.

کاشانی گفت: با توجه به وضعیت تامین نهاده‌های دامی، تولید تخم مرغ آذرماه نسبت به ماه‌های مهر و آبان کاهشی است، اما اکنون نمی‌توان برآورد دقیقی راجع به میزان افت تولید داشت.

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به کاهش سن کشتار، افت تولید مرغ را داریم به طوریکه بنابر گزارش‌های اعلامی، حجم بسیار زیادی از جوجه‌های تولیدی جذب نشده است که تمامی این عوامل هشدار آسیب تولیدکنندگان، از دست دادن سرمایه‌های ملی و بحران مرغ را پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به کاهش جوجه ریزی در آذرماه خبر داد و گفت: جوجه ریزی در واحد‌های مرغداری ناشی از نبود نهاده دامی کاهش یافته است چراکه در شرایط کنونی ذرت و سویا ۳ برابر نرخ مصوب در بازار نیست، درحالیکه مسئولان ادعا می‌کنند به میزان ۳ تا ۴ ماه نیاز کشور نهاده در بنادر موجود است که به علت عدم تخصیص ارز امکان ترخیص آن وجود ندارد، از این رو هرچه سریع‌تر باید ارز به نهاده‌های دامی صورت بگیرد تا مجددا شاهد صف‌های طولانی خرید مرغ، آسیب جدی تولیدکنندگان و حذف گله‌های مادر نباشیم.

اسداله نژاد با بیان اینکه عرضه فعلی مرغ مربوط به جوجه ریزی‌های قبل است، افزود: در حال حاضر مرغ با نرخ مصوب و تلورانس ۱۰ درصد عرضه می‌شود، درحالیکه مرغدار ۷۰ تا ۸۰ درصد نهاده ۳ برابر قیمت مصوب خریداری می‌کند گه براین اساس قیمت تمام شده هرکیلو مرغ ۱۴۰ هزارتومان است و مرغدار با زیان ۵۰ هزارتومانی عرضه می‌کنند.

پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: با توجه به آنکه ارز واردات گوشت تالار مبادله‌ای است، از این رو عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت گوشت در بازار است.

به گفته وی، طی روز‌های اخیر واردکنندگان عرضه خوبی در بازار داشتند که همین امر منجر به ثبات قیمت در بازار شد.

جعفری با بیان اینکه معیار و ملاک مراکز عمده فروشی و توزیع گوشت قرمز است، گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و جو روانی حاکم بر بازار، قیمت گوشت در برخی مغازه‌ها افزایش یافته که این امر تخلف است و دستگاه‌های نظارتی برخورد خواهند کرد چراکه واردکننده قیمت را افزایش نداده است.

با وجود اصلاح قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ در مهرماه، اما نرخ‌ها تبعیتی از قیمت مصوب ندارند و قیمت لبنیات به طور مکرر روزانه در حال افزایش است که تولیدکنندگان بدلیل افزایش قیمت شیرخام، این نوسانات را منطقی می‌دانند، درحالیکه با استمرار این روند آشفته بازار در سایه کمبود نظارت ها، خانوار‌ها توان خرید محصول را ندارند و در نهایت این امر تعطیلی واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری را به همراه دارد.

 

