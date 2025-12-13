چرا مردان جوان بیشتر در معرض خطرند؟

اکثر این مشکلات قلبی مربوط به واکسن‌های مبتنی بر mRNA مانند فایزر و مدرنا بوده است؛ واکسن‌هایی که نقشه‌ای از پروتئین اسپایک کرونا را به سلول‌ها منتقل می‌کنند.

دانشمندان دریافته‌اند که واکسن‌های mRNA کووید می‌توانند با تحریک سلول‌های ایمنی و واداشتن آن‌ها به حمله، باعث آسیب قلبی شوند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در بریتانیا، بیش از ۲ هزار نفر پس از واکسیناسیون دچار التهاب عضله قلب (میوکاردیت) یا التهاب پرده قلب (پریکاردیت) شده‌اند و مردان جوان به‌طور ویژه آسیب‌پذیرتر بوده‌اند.

اکنون دانشگاه استنفورد دریافته که سیستم ایمنی می‌تواند RNA خارجی موجود در واکسن را شناسایی کرده و واکنشی شدید نشان دهد که در برخی موارد به التهاب سلول‌های قلب منجر می‌شود. پژوهشگران هشدار می‌دهند که این مشکل احتمالا در سایر واکسن‌های mRNA نیز دیده می‌شود.

آسیب‌پذیری بیشتر مردان جوان

پروفسور جوزف وو، مدیر مؤسسه قلب‌وعروق استنفورد، گفت: در مجموع، مطالعه ما نشان می‌دهد که واکسن وظیفهٔ اصلی خود را انجام می‌دهد و واکنش ایمنی حافظه‌دار برای مقابله با عفونت‌های آینده ایجاد می‌کند.

اما در مرحله حاد، واکسن می‌تواند باعث آزادسازی سیتوکین‌ها پروتئین‌های پیام‌رسان سیستم ایمنی شود که باعث احساس ناخوشی در بیماران می‌شود؛ مانند تب، درد عضلانی و درد مفاصل که معمولا با ایبوپروفن برطرف می‌شود، اما در موارد بسیار نادر می‌تواند باعث میوکاردیت شود.

او ادامه می‌دهد: بدن شما برای مقابله با ویروس‌ها به این سیتوکین‌ها نیاز دارد. این بخشی مهم از واکنش ایمنی است، اما اگر مقدارشان زیاد شود، می‌تواند سمی شود. در آینده می‌توان واکسن‌هایی بهتر و ایمن‌تر طراحی کرد که پاسخ ایمنی بلندمدت را حفظ کرده و آزادسازی سیتوکین کوتاه‌مدت را کاهش دهند.

دانشمندان در سال‌های اخیر به واکسن‌های mRNA علاقه‌مند بوده‌اند، زیرا با تغییر نقشه ژنتیکی داخل آن‌ها، می‌توانند خیلی سریع با بیماری‌های جدید یا جهش‌یافته سازگار شوند.

اما این واکسن‌ها سلول‌ها را وادار می‌کنند بخشی از عامل بیماری‌زا را تولید کنند و در موارد نادر، قسمت‌هایی از سیستم ایمنی ممکن است بیش‌ازحد واکنش نشان دهند موادی که معمولاً RNA یا DNA خارجی (مانند ویروس‌ها) را هدف قرار می‌دهند.

واکنش میوکاردیت مرتبط با واکسن: در حدود ۱ مورد در هر ۱۴۰ هزار نفر پس از دوز اول و ۱ مورد در هر ۳۲ هزار نفر پس از دوز دوم دیده می‌شود. بیشترین نرخ در مردان 30 ساله یا جوان‌تر است، حدود ۱ مورد در هر ۱۶۷۵۰ تزریق با این حال همچنان بسیار نادر محسوب می‌شود.

علائم شامل درد قفسه سینه، تنگی نفس، تب و تپش قلب است که معمولا بین یک تا سه روز بعد از تزریق ظاهر می‌شود. بهبود در اغلب موارد سریع است، اما در موارد نادر می‌تواند منجر به بستری‌شدن یا حتی مرگ شود.

مطالعات اخیر نشان داده‌اند که در هفته اول پس از واکسیناسیون، خطر کوتاه‌مدت مشکلات قلبی کمی افزایش دارد؛ اما در بلندمدت، خطر مشکلات قلبی در مبتلایان به کرونا بیشتر است.

به همین دلیل متخصصان همچنان توصیه می‌کنند واکسیناسیون گزینه ایمن‌تر است.

جزئیات مطالعه

برای این مطالعه، دانشمندان نمونه خون افراد واکسینه‌شده از جمله کسانی که دچار میوکاردیت شده بودند را بررسی کردند.

با مقایسه افراد مبتلا و غیر مبتلا، آن‌ها دریافتند که در بیماران دارای میوکاردیت، سطح دو نوع پروتئین پیام‌رسان ایمنی بسیار بالا بوده است؛ پروتئین‌هایی که مانند یک «زوج کمکی» عمل می‌کنند و سیستم ایمنی را بیش‌ازحد فعال کرده و به قلب آسیب می‌زنند.

پروفسور وو حدس می‌زد که یک ماده ضدالتهاب طبیعی به نام جنیستئین که از سویا استخراج می‌شود، می‌تواند به جلوگیری از این آسیب کمک کند.

در مجموعه‌ای از آزمایش‌ها، سلول‌ها و حیوانات با جنیستئین درمان شدند و این ماده توانست بخش زیادی از آسیب ناشی از واکسن را کاهش دهد.