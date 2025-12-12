میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسمومیت پنج نفر با گاز منواکسیدکربن در بانه

پنج نفر در یک واحد مسکونی واقع در محور بانه – مریوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند و با اقدامات فوری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۸۲
| |
285 بازدید
مسمومیت پنج نفر با گاز منواکسیدکربن در بانه

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عصر جمعه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان از وقوع حادثه گازگرفتگی در ساعات ابتدایی صبح امروز خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بابک هدایی افزود: این حادثه در محور بانه – مریوان و محدوده جاده سورن رخ داد و پس از تماس با دیسپچ اورژانس، دو دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل اعلام کردند که پنج نفر در یک واحد مسکونی بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شده بودند.

وی تصریح کرد: مأموران اورژانس پس از انجام ارزیابی اولیه و ارائه اقدامات درمانی شامل اکسیژن‌تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت، مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان رازی بانه منتقل کردند.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی کردستان با اشاره به افزایش موارد مسمومیت با گاز CO همزمان با کاهش دما، بر ضرورت سرویس دوره‌ای وسایل گازسوز، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و تهویه مناسب تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و بی‌حالی، سریعاً محیط را ترک کرده و با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

هدایی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ساده اما حیاتی ایمنی می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث ناگوار جلوگیری کند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسمومیت بانه حادثه حادثه گازگرفتگی گازگرفتگی مرگ
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شیطنت دانش‌آموزان، مسمومیت ۳ معلم را رقم زد
کاهش خطر گازگرفتگی: انتخاب درست وسیله گرمایشی
فوت زوج جوان در مشهد بر اثر گازگرفتگی
۱۲۰ مسموم در حادثه گازگرفتگی در یک تالار
حرف‌های مداح اهل بیت که فرزندش در حسینیه درگذشت
تکرار حادثه عجیب مسمومیت دانش آموزان در قم
مسمومیت ۵۸ دانش آموز در دبستان
گازگرفتگی جان ۳ عضو خانواده بجنوردی را گرفت
فوت ۴ نفر بر اثر گازگرفتگی حین حفر چاه در حومه مشهد
اعلام علت فوت همزمان ۶ نفر در یک باغ‌ویلا
فوت سه بیرجندی درپی گاز گرفتگی چاه فاضلاب
جزئیات مسمومیت ۶۵ دانش‌آموز‌ در شاهین‌دژ‌ 
مسمومیت ۵ دانشجو بر اثر گازگرفتگی در خرم‌آباد
آخرین آمار فوت بر اثرگازگرفتگی در کشور
جان باختن ۲ برادر بروجردی هنگام حفر چاه
مسمومیت ده ها نفر در بابل هنگام عزاداری
گازگرفتگی جان مادر و پسر تبریزی را گرفت
۸ نفر بر اثر مصرف آبمیوه فاسد راهی بیمارستان شدند
دستگیری عامل انتشار تصاویر مجالس عروسی بانه
مسمومیت ۲۵ دانش آموز با گاز دی اکسیدکربن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1K
tabnak.ir/005e1K