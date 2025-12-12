میلی صفحه خبر لوگو بالا
واکنش تاجرنیا پس از قهرمان نشدن کشتی استقلال

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پس از نایب قهرمانی تیم کشتی این باشگاه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۸۰
| |
1205 بازدید

واکنش تاجرنیا پس از قهرمان نشدن کشتی استقلال

تیم بانک شهر با شکست استقلال جویبار عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد را از آن خود کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در واکنش به اتفاقات داوری در این بازی با انتشار متنی در فضای مجازی مدعی شد: «همه اتفاقات برای قهرمان نشدن کشتی استقلال بود، انصراف رقیب بانک شهر در نیمه نهایی، جانبداری عوامل صداوسیما و قضاوت‌های مشکوک در فینال قهرمانی را از استقلال گرفت، اینکه بانک شهر اسپانسر تمام برنامه‌های ورزشی صداوسیماست هواداران استقلال را از جانبداری صداوسیما نگران می‌کند.»

واکنش تاجرنیا پس از قهرمان نشدن کشتی استقلال


بنا بر این گزارش؛ در این رقابت‌ها و در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در یک مبارزه جنجالی که به شدت سالن مسابقات را متشنج کرد مقابل محمدمبین عظیمی با نتیجه ۵ بر ۳ شکست خورد.

در حالی که فیروزپور تا ثانیه‌های پایانی ۳ بر یک عقب بود، اقدام به زیرگیری کرد که با کنده کشی عظیمی روبرو شد. عظیمی حریف خود را تاباند اما در ادامه روی پل رفت که داوران ۲ امتیاز به فیروزپور دادند تا او ۳ بر ۳ برنده شود اما این پایان ماجرا نبود و رضا یزدانی به شدت نسبت به رای داوران معترض شد و معتقد بود که به هر ۲ کشتی گیر باید ۲ امتیاز داده شود. در نهایت فیلم بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفت که این‌بار به هر دو کشتی گیر ۲ امتیاز داده شد تا عظیمی ۵ بر ۳ به برتری برسد.

کمیل قاسمی، سرمربی استقلال نیز شدیدا معترض شد و با فریاد علیه تیم داوری اجازه نداد فیروزپور روی تشک بماند تا دست حریفش بالا برود. پس از این اتفاقات جو سالن شدیدا ملتهب شد و تماشاگران طرفدار استقلال جویبار بار دیگر صحنه‌ای تلخ و تاسف برانگیز را رقم زدند و تعداد زیادی بطری آب و آشغال به روی تشک کشتی پرتاب کردند.

چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
