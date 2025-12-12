میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی دو روزه برخی مدارس فیروزکوه

در حالی که موج شیوع بیماری‌های تنفسی در استان تهران ادامه دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه اعلام کرد، برخی از مدارس این شهرستان شنبه و یکشنبه غیرحضوری است.
کد خبر: ۱۳۴۵۴۷۸
| |
885 بازدید
تعطیلی دو روزه برخی مدارس فیروزکوه

به گزارش تابناک، روح‌الله خلیل‌ارجمندی، رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه، با بیان آخرین مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و ارزیابی‌های تخصصی حوزه آموزش، و با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش فیروزکوه، به دلیل برودت دمای هوا و به منظور قطع زنجیره شیوع بیماری‌های تنفسی میان دانش‌آموزان، صرفاً همان مدارسی که روز چهارشنبه غیرحضوری بودند، به دلیل عبور تعداد دانش آموزان درگیر از شاخص‌های قانونی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، در روزهای شنبه و یکشنبه نیز به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: آموزش در این مدارس طی این دو روز از طریق بستر شاد انجام خواهد شد و مدیران موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و کامل را به خانواده‌ها و دانش‌آموزان انجام دهند.

خلیل‌ارجمندی همچنین اعلام کرد: بنا بر این گزارش، مهدهای کودک شهرستان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل خواهند بود.

وی ادامه داد: براساس اعلام دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان برای حمایت از خانواده‌ها و براساس مصوبه این ستاد، مادران شاغل داری فرزند زیر ۶ سال (مهد کودکی یا پیش دبستانی) می‌توانند با هماهنگی مدیر دستگاه در این مدت به‌صورت دورکار فعالیت کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه در پایان تأکید کرد: تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌هاست و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی مدارس پس از بررسی‌های کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران فیروزکوه مدارس تعطیلی آنفلوآنزا شیوع بیماری بارش برف برودت هوا تعطیلی مدارس آموزش غیر حضوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
بارش برف در ارتفاعات تهران
چرا آموزش و پرورش با تعطیلی مدارس مخالف است؟
عکس: طبیعت برفی صبح امروز لواسان
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
پاسخ عراقچی به همتای لبنانی
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
واکنش رهبر انقلاب به مداحی درباره هوای ناسالم خوزستان
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تصاویر وضعیت وحشتناک گوگوش؛ دیگر نمی‌تواند بخواند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۴ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۰ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005e1G
tabnak.ir/005e1G