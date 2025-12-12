تعطیلی دو روزه برخی مدارس فیروزکوه

به گزارش تابناک، روحالله خلیلارجمندی، رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه، با بیان آخرین مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس گزارش مدیر شبکه بهداشت و درمان و ارزیابیهای تخصصی حوزه آموزش، و با هماهنگی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش فیروزکوه، به دلیل برودت دمای هوا و به منظور قطع زنجیره شیوع بیماریهای تنفسی میان دانشآموزان، صرفاً همان مدارسی که روز چهارشنبه غیرحضوری بودند، به دلیل عبور تعداد دانش آموزان درگیر از شاخصهای قانونی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش، در روزهای شنبه و یکشنبه نیز بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: آموزش در این مدارس طی این دو روز از طریق بستر شاد انجام خواهد شد و مدیران موظفاند اطلاعرسانی دقیق و کامل را به خانوادهها و دانشآموزان انجام دهند.
خلیلارجمندی همچنین اعلام کرد: بنا بر این گزارش، مهدهای کودک شهرستان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل خواهند بود.
وی ادامه داد: براساس اعلام دبیرخانه ستاد مدیریت بحران شهرستان برای حمایت از خانوادهها و براساس مصوبه این ستاد، مادران شاغل داری فرزند زیر ۶ سال (مهد کودکی یا پیش دبستانی) میتوانند با هماهنگی مدیر دستگاه در این مدت بهصورت دورکار فعالیت کنند.
رئیس اداره آموزش و پرورش فیروزکوه در پایان تأکید کرد: تمام تصمیمات اتخاذشده با هدف صیانت از سلامت دانشآموزان و خانوادههاست و هرگونه تغییر در وضعیت آموزشی مدارس پس از بررسیهای کارشناسی و از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.