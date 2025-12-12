۲۲/آذر/۱۴۰۴
فرهنگی
»
تاریخ
بازدید
2130
2130
بازدید
پ
عکس «تاجالسلطنه» دختر ناصرالدین شاه و مریم توران
تصویری از «تاجالسلطنه» دختر ناصرالدین شاه و مریم توران السلطنه را مشاهده می کنید.
کد خبر:
۱۳۴۵۴۶۳
تاریخ انتشار:
۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۷
12 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۵۴۶۳
|
۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۷
12 December 2025
|
2130
بازدید
2130
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
آرایش
حرمسرای ناصرالدین شاه
انیسالدوله
تاجالسلطنه
