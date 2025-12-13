میگرن تنها یک سردرد شدید نیست؛ این بیماری می‌تواند روابط عاشقانه و زندگی جنسی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد یک‌چهارم مبتلایان می‌گویند میگرن کیفیت و دفعات صمیمیت را کاهش داده و حتی ۵ درصد آن را از دلایل پایان رابطه یا طلاق عنوان کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز، میگرن با علائمی مانند درد شدید، تهوع، استفراغ و حساسیت به نور، بو و لمس همراه است؛ عواملی که به‌طور مستقیم می‌توانند مانع صمیمیت عاشقانه شوند. برخی زنان گزارش می‌دهند که هنگام رابطه جنسی با افزایش درد یا اضطراب مواجه می‌شوند و در موارد نادری حتی ارگاسم می‌تواند محرک سردرد باشد. با این حال، مطالعات دیگری نشان می‌دهد فعالیت جنسی در برخی زنان باعث کاهش علائم میگرن می‌شود.

داروها و نقش آنها در زندگی جنسی

پزشکان می‌گویند بخشی از مشکلات صمیمیت در بیماران می‌تواند به داروهای پیشگیرانه یا ضدافسردگی مرتبط باشد. برخی مسدودکننده‌های بتا یا داروهای ضداضطراب ممکن است میل جنسی را کاهش دهند. متخصصان تأکید می‌کنند بیماران بدون نظر پزشک دارو را قطع نکنند اما درباره گزینه‌های جایگزین مشورت کنند.

تأثیر هورمون‌ها و قاعدگی

حدود ۷۵ درصد مبتلایان به میگرن زن هستند. نوسان هورمونی پیش از قاعدگی یکی از محرک‌های شایع حملات است و می‌تواند بر برنامه‌ریزی برای رابطه جنسی تأثیر بگذارد. مصرف قرص‌های ضدبارداری ممکن است در برخی زنان میگرن را کاهش و در برخی تشدید کند؛ بنابراین مشورت درباره نوع مناسب دارو ضروری است.

محرک های خود را بشناسید

شما همچنین می توانید علائم میگرن خود را مدیریت کنید - و شاید با اجتناب از چیزهایی که میگرن شما را تحریک می کنند، به ایجاد رابطه عاشقانه با شریک زندگی خود کمک کنید.

محرک های رایج عبارتند از:

شراب قرمز

بوی قوی مانند عطر و شمع های معطر

نور روشن

تغییرات آب و هوا

سبک زندگی و مدیریت حملات

پزشکان توصیه می‌کنند بیماران برای کاهش حملات، یک برنامه منظم خواب و تغذیه را رعایت کنند، ورزش روزانه داشته باشند و آب کافی بنوشند. ثبت علائم در یک «دفترچه میگرن» می‌تواند به بیماران کمک کند محرک‌های اختصاصی خود را شناسایی کنند.

گفت‌وگو با شریک زندگی

متخصصان روابط زوجی تأکید می‌کنند صحبت صریح با شریک زندگی درباره تأثیر میگرن بر صمیمیت، قدم مهمی در مدیریت مشکل است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند شریک زندگی همراه بیمار به ویزیت پزشک برود تا درک دقیق‌تری از شرایط داشته باشد. در موارد نیاز، مراجعه به مشاور خانواده یا زوج‌درمانگر می‌تواند به بهبود رابطه و کاهش تنش کمک کند.