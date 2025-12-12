جزئیات واریز سود سهام عدالت در شب یلدا

به گزارش تابناک، قرار است سود سهام عدالت در پایان ماهجاری برای مشمولان واریز میشود. سود سهام عدالت که در ماه جاری پرداخت میشود مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ شرکتها است. افرادی که سود سهام عدالت در سنوات گذشته، برای آنها واریز نشده است میتوانند پیگیر واریزیهای خود باشند.
این سود بعنوان عیدی حمایتی بوده تا بخشی از هزینههای خانوارها را پوشش دهد و اواخر آذر و پیش از شب یلدا واریز میشود.
به گفته رئیس اتحادیه سهام عدالت کشور، مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ است، در روزهای پایانی آذرماه و پیش از شب یلدا واریز خواهد شد. این سود به طور خودکار به حساب سهامداران دارای شماره شبای صحیح و فعال واریز میشود و کسانی که حساب بانکی یا شماره شبای خود را اصلاح نکرده باشند، ممکن است در این مرحله موفق به دریافت سود نشوند.
بر اساس اعلام منابع رسمی این افراد مشمول دریافت مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۴ هستند:
-دارندگان سهام فعال که شماره شبا بانکی آنها صحیح است، سود به صورت خودکار واریز میشود.
-مشمولانی که در مرحله قبل موفق به دریافت سود نشدهاند، باید اطلاعات بانکی خود را بررسی و اصلاح کنند.
-وراث سهامداران فوتشده پس از احراز هویت و ثبت اطلاعات قانونی میتوانند سود مربوطه را دریافت کنند.
در مرحله قبلی واریز سود که مربوط به عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ بود، بیش از ۴۴ میلیون سهامدار سود خود را دریافت کردند. میزان سود پرداختی بر اساس ارزش سهام به شرح زیر بود:
ارزش سهام ۴۹۲ هزار تومان → سود ۸۱۴ هزار تومان
ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومان → سود ۸۸۱ هزار تومان
ارزش سهام ۱ میلیون تومان → سود ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان
شرکت سپردهگذاری مرکزی هنوز جزئیات نهایی سود سهام عدالت برای عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ را اعلام نکرده است و مبالغ مرحله بعدی پس از دریافت و محاسبه سهم هر مشمول، به صورت مرحلهای واریز خواهد شد.