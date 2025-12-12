اسحاق دار پس از دیدار با عراقچی چه گفت؟

به گزارش تابناک، «سید عباس عراقچی» و «محمد اسحاق دار» وزرای خارجه ایران و پاکستان در حاشیه اجلاس بین المللی «صلح و اعتماد» در عشق آباد دیدار و گفتوگو کردند.
پس از این دیدار اسحاقدار در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به اینکه در حاشیه «کنفرانس بینالمللی صلح و اعتماد» در عشقآباد، دیداری سازنده با برادرم، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران داشتم، نوشت: در این دیدار درباره همکاریهای دوجانبه گفتوگو و در خصوص تحولات منطقهای تبادل نظر نمودیم. همچنین توافق کردیم که همکاریها را در حوزههای تجارت، اتصالات، و پیوندهای مردمی بیش از پیش تعمیق بخشیم و بر پایبندی خود برای همکاری در جهت صلح، ثبات و شکوفایی منطقه تاکید کردیم.