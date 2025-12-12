میلی صفحه خبر لوگو بالا
پزشکیان باید حقیقت را به مردم بگوید

آقای پزشکیان باید حقایق حوزه سیاست خارجی را به مردم بگوید. حقیقت این است که نه آقای پزشکیان و نه هیچ کسی دیگر اگر جای ایشان بود نمی توانست تقاضای مردم را برآورده کند. اصلا نمی شود سنگ یک تُنی را با یک دست بلند کرد.»
پزشکیان باید حقیقت را به مردم بگوید

تلنبار شدن برخی مشکلات بر دوش دولت چهاردهم باعث شده رئیس جمهور مدام به مشکلات موجود اشاره و بگوید نمی توان همه مسائل را یکجا حل و فصل کرد. پزشکیان در جریان سخنان خود به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان ضمن اشاره به مشکلاتی از جمله کم آبی، آلودگی هوا و ناترازی های انرژی گفت:« صریح و شفاف اعلام می‌کنم هر کس هر مشکلی را بتواند حل کند، دولت با اون قرارداد می‌بندد تا بتواند مشکلات را حل کند.»

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این سخنان پزشکیان در شرایطی مطرح شد که یکی از دانشجویان ضمن اعتراض به رئیس جمهور گفت باید پیش از ریاست جمهوری به این مشکلات فکر می کردید. افزون بر این ها یکی از موضوعاتی که باعث افزایش انتقادات به دولت چهاردهم شده مسئله بودجه کشور و تورم است.

فرارو در گفتگو با مصطفی هاشمی طبا، سیاستمدار اصلاح طلب و عضو حزب کارگزاران سازندگی که پیشینه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را نیز دارد به بررسی این موضوع پرداخته است:

مردم با اظهارات پشت تریبونی به رفاه نمی رسند

هاشمی طبا گفت: «در شرایطی که درگیر مشکلات سیاست خارجی و تحریم هستیم، باید سیاست‌های داخل کشور را نیز متناسب با این وضعیت تنظیم کنیم. متاسفانه شرایط در دولت های مختلف به این شکل بوده که فقط گفته شده تحریم هیچ تاثیری ندارد و ما باید عادی زندگی کنیم گویی هیچ اتفاقی رخ نداده. این چه جور تصمیم گیری است؟ اصلا چنین روشی سراسر غلط است.

این روش که بخواهیم مدام در تریبون ها اعلام کنیم که بله ما تحریم شده ایم و شرایط اسفبار است اما مردم حق دارند در رفاه زندگی کنند هم دستاورد خاصی محسوب نمی شود و به رفاه رسیدن مردم با این نوع اظهارات پشت تریبونی محقق نمی شود. متاسفانه ما به جای عمل کردن به آن چه باید انجام شود، صرفا منابع مملکت را خرج کرده ایم.»


وی افزود: «اشکال حکمرانی ما این است که در تلاش است ثابت کند از کنار سیاست خارجی، اتفاقی داخل کشور رخ نمی دهد. در حالی که اگر قرار است سیاست خارجی ما موفق نباشد، حداقل در داخل کشور باید به مردم بگوییم سیاست خارجی در وضعیت داخل کشور اثر می گذارد و کمربندها را باید محکم‌تر ببندیم.

اقتصاد کشور نیز باید به شکل انقباضی تنظیم شود و افرادی که در بانک‌های خصوصی و نهادهای مختلف مشغول رانت و رفاه در جهت منافع شخصی خود هستند باید بساط خود را جمع کنند. اما این اتفاق رخ نمی دهد. گویی همه چیز به حال خود رها شده و فقط به مردم می گوییم صبر کنید اوضاع بهتر می شود. اما روز به روز بدتر شده است.»

باید هر چه سریعتر سیاست‌های انقباضی در کشور اجرایی شود

این سیاستمدار اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «باید به این درک برسیم که یک توازن بین سیاست خارجی و سیاست‌های داخلی کشور، برقرار شود. در شرایطی که حتی مشخص نیست پول نفت قرار است چگونه به کشور وارد شود یا چه میزان از پول نفت را دریافت می کنیم، یا درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی، فولاد و ... کجا می رود و البته روابط بانکی ما کاملا قطع شده است، هرگز مشکلات داخلی با این سهل‌انگاری ها حل نمی شود.

داخل کشور، درگیر اسراف هستیم. این اسراف در مصرف آب بی رویه در کشاورزی، در واردات بنزین، در قاچاق سوخت و در بسیاری از موارد دیده می شود. اگر آقای پزشکیان واقعا می خواهد کاری انجام دهد، در درجه اول باید به حقیقت توجه کند.

آقای پزشکیان باید حقایق حوزه سیاست خارجی را به مردم بگوید. حقیقت این است که نه آقای پزشکیان و نه هیچ کسی دیگر اگر جای ایشان بود نمی توانست تقاضای مردم را برآورده کند. اصلا نمی شود سنگ یک تُنی را با یک دست بلند کرد.»

وی افزود: «ما چاره ای نداریم به جز این که در همه امور صرفه جویی را یاد گرفته و اجرایی کنیم. همچنین باید از رانت خواری و فساد جلوگیری شود. به همین دلیل است که می گویم باید سیاست های داخلی را متناسب با تهدیدهای خارجی ترسیم کرد. شرایط این روزها شرایط خوبی نیست. رئیس جمهور و سایر روسای قوا در کشور باید فکری به حال وضعیت موجود داشته باشند.

برخی مسئولان در یک لیگ و وادی دیگر زندگی می کنند. آن ها تصور می کنند می‌توان همه چیز را با شعار حل کرد. بله مشکلات قابل حل است به شرطی که سیاست های انقباضی را کلید بزنیم. سیاست انقباضی یعنی به جای این که صدا و سیما این همه کانال های بی‌فایده داشته باشد که مورد اقبال مردم هم نیست، بودجه کمتری بگیرد و روی چند کانال مفید متمرکز شود.

شهرداری ها هم همینطور هستند. بسیاری از سازمان ها و نهادها هم باید این کار را انجام دهند. در غیر این صورت و با این بودجه انبساطی و پر از افراط و ریخت و پاش که دولت به مجلس می دهد و مجلس هم بر آن می افزاید، مشکلات کشور حل نمی شود.»

 

