میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«هدف بعدی» کارزار ضدقاچاق ترامپ!

رئیس‌جمهور آمریکا با تشدید ادعاهای خود علیه کلمبیا اعلام کرد «گوستاوو پترو» نفر بعدی در کارزار ضدقاچاق مواد مخدر واشنگتن خواهد بود؛ اظهاراتی که در پی لغو همکاری‌های ضد مواد مخدر، لغو ویزای پترو و کاهش کمک‌های آمریکا به کلمبیا مطرح شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۹۸
| |
664 بازدید
«هدف بعدی» کارزار ضدقاچاق ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پولتیکو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به «گوستاوو پترو» رئیس‌جمهور کلمبیا، گفت: کلمبیا مقدار زیادی مواد مخدر تولید می‌کند، بنابراین بهتر است عاقلانه رفتار کند؛ وگرنه نفر بعدی خواهد بود… امیدوارم گوش می‌کند؛ او نفر بعدی است. وی ابتدا مدعی شد زیاد به پترو فکر نکرده اما بلافاصله لحن خود را به تهدید مستقیم تغییر داد.

این اظهارات تازه، ادامه تشدید مواضع ترامپ علیه دولت کلمبیا است. ترامپ اوایل هفته در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو از احتمال گسترش عملیات نظامی ضدقاچاق که تاکنون بر ونزوئلا متمرکز بوده به مکزیک و کلمبیا خبر داده بود.

ترامپ از سپتامبر (شهریور) فرمان مجموعه‌ای از عملیات علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را در کارائیب و اقیانوس آرام صادر کرده و با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا تلاش کرده فشار بیشتری بر «نیکلاس مادورو» برای کناره‌گیری از قدرت اعمال کند.

تنش میان واشنگتن و بوگوتا در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. دولت آمریکا در سپتامبر کلمبیا را از فهرست شرکای کنترل مواد مخدر حذف نمود، ویزای پترو را لغو نمود و کمک‌های ضد مواد مخدر را کاهش داد. ماه بعد نیز واشنگتن پترو را «قاچاقچی غیرقانونی مواد مخدر» توصیف کرد.

در حالی که ترامپ آشکارا با ادامه ریاست‌جمهوری پترو مخالف است، محدودیت قانونی دوره ریاست‌جمهوری در کلمبیا ممکن است بدون اقدام مستقیم واشنگتن نیز تغییر قدرت را رقم بزند؛ انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور ماه مه (اردیبهشت) برگزار می‌شود.

کلمبیا تاکنون واکنشی در مورد اظهارات اخیر ترامپ نشان نداده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ گوستاوو پترو کلمبیا مواد مخدر قاچاق مواد مخدر
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
آمریکا شبکه‌های اجتماعی همه گردشگران را پالایش می‌کند!
پاپ: ترامپ اتحاد اروپا و آمریکا را از هم می‌پاشد
جنگنده های آمریکایی وارد آسمان ونزوئلا شدند
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
هدف‌گیری مرگبار یک قایق در کارائیب ازسوی ارتش آمریکا
کلمبیا خواستار مقابله جهانی با قاچاق مواد مخدر شد
رئیس جمهور جدید کلمبیا انتخاب شد
اولین رئیس جمهور چپگرای کلمبیا سوگند یاد کرد
رئیس‌جمهور کلمبیا: جای ترامپ در زندان است!
پاسخ رئیس‌جمهور کلمبیا به تهدید ترامپ: تو وقیح هستی!
سفر رئیس جمهور کلمبیا به ونزوئلا
تحریم چهار کلمبیایی به دلیل قاچاق مواد مخدر
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۷ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dyM
tabnak.ir/005dyM