«هدف بعدی» کارزار ضدقاچاق ترامپ!

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری پولتیکو، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به «گوستاوو پترو» رئیسجمهور کلمبیا، گفت: کلمبیا مقدار زیادی مواد مخدر تولید میکند، بنابراین بهتر است عاقلانه رفتار کند؛ وگرنه نفر بعدی خواهد بود… امیدوارم گوش میکند؛ او نفر بعدی است. وی ابتدا مدعی شد زیاد به پترو فکر نکرده اما بلافاصله لحن خود را به تهدید مستقیم تغییر داد.
این اظهارات تازه، ادامه تشدید مواضع ترامپ علیه دولت کلمبیا است. ترامپ اوایل هفته در گفتوگو با نشریه پولیتیکو از احتمال گسترش عملیات نظامی ضدقاچاق که تاکنون بر ونزوئلا متمرکز بوده به مکزیک و کلمبیا خبر داده بود.
ترامپ از سپتامبر (شهریور) فرمان مجموعهای از عملیات علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر را در کارائیب و اقیانوس آرام صادر کرده و با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا تلاش کرده فشار بیشتری بر «نیکلاس مادورو» برای کنارهگیری از قدرت اعمال کند.
تنش میان واشنگتن و بوگوتا در ماههای اخیر افزایش یافته است. دولت آمریکا در سپتامبر کلمبیا را از فهرست شرکای کنترل مواد مخدر حذف نمود، ویزای پترو را لغو نمود و کمکهای ضد مواد مخدر را کاهش داد. ماه بعد نیز واشنگتن پترو را «قاچاقچی غیرقانونی مواد مخدر» توصیف کرد.
در حالی که ترامپ آشکارا با ادامه ریاستجمهوری پترو مخالف است، محدودیت قانونی دوره ریاستجمهوری در کلمبیا ممکن است بدون اقدام مستقیم واشنگتن نیز تغییر قدرت را رقم بزند؛ انتخابات ریاستجمهوری این کشور ماه مه (اردیبهشت) برگزار میشود.
کلمبیا تاکنون واکنشی در مورد اظهارات اخیر ترامپ نشان نداده است.