میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض تند ایران به محدودیت‌های آمریکا در سازمان ملل

وزارت خارجه ایران اقدام آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک را محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۷۸
| |
3418 بازدید

اعتراض تند ایران به محدودیت‌های آمریکا در سازمان ملل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، تشدید محدودیت‌ها علیه نمایندگی دیپلماتیک ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک را محکوم کرد و خواستار مداخله جدی‌تر دبیرکل سازمان ملل برای جلوگیری از تضییع حقوق قانونی ایران شد.

در این بیانیه آمده است: اعمال محدودیت‌های گسترده در مورد محل سکونت دیپلمات‌های ایرانی و رفت و آمد آنها، تشدید محدودیت‌ها در مورد حساب‌های بانکی، و اعمال محدودیت در مورد خرید‌های روزانه از جمله فشار‌ها و آزار‌هایی است که با هدف اخلال در ایفای وظایف متعارف و قانونی دیپلمات‌های ایرانی طراحی و اجرا شده است.

تصمیم وزارت خارجه آمریکا در ممانعت از ادامه فعالیت سه نفر از کارکنان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، نقطه اوج قانون‌شکنی و نقض تعهدات دولت میزبان از سوی آمریکا به شمار می‌آید که شایستگی دولت آمریکا برای میزبانی این سازمان را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.

این تصمیم که بنا بر استدلال‌های واهی و ادعا‌های بی‌اساس اتخاذ شده است، نه تنها نشانه آشکار دیگری از خصومت و دشمنی تصمیم‌گیران سیاسی آمریکا با ملت ایران است بلکه نقض فاحش اصول و اهداف منشور ملل متحد و تضییع حقوق حاکمیتی دولت ایران محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن شدید اقدام دولت آمریکا در ممانعت از ایفای وظایف قانونی سه نفر از اعضای هیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، تاکید دارد که این اقدام، عملی متخلفانه و غیرقانونی است که نقض صریح و فاحش تکالیف دولت آمریکا ذیل عهدنامه مقر محسوب شده و مستوحب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است.

تشدید موارد سوءاستفاده دولت آمریکا از موقعیت میزبانی دبیرخانه سازمان ملل متحد برای اعمال فشار علیه کشور‌های عضو نقض صریح مفاد عهدنامه مقر به‌ویژه بخش ۸ آن است، کارآیی و کارآمدی این سازمان را دچار اخلال می‌کند و اعتبار و جایگاه شخص دبیرکل به‌عنوان بالاترین مرجع اداری این سازمان را نیز مخدوش می‌کند.

وزارت امور خارجه با یادآوری مسئولیت‌های دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان مرجع امضاء‌کننده عهدنامه مقر از طرف دولت‌های عضو سازمان، خواستار مداخله وی برای جلوگیری از تداوم قانون‌شکنی و تضییع حقوق قانونی دولت ایران می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران همچنین با هشدار نسبت به عادی‌شدن نقض تعهدات دولت مقر در صورت بی‌تفاوتی دولت‌های عضو سازمان ملل، بر ضرورت واکنش همه دولت‌های مسئولیت‌شناس در قبال نقض عهد دولت آمریکا تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌های خود جهت احقاق حقوق حاکمیتی خود و پاسخگو کردن آمریکا به‌خاطر نقض‌های مکرر و مستمر تعهداتش ذیل عهدنامه مقر ادامه خواهد داد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت خارجه ایران دیپلمات آمریکا ایران نیویورک سازمان ملل
روایت عنابستانی از ماجرای "سیلی به سرباز" بعد از پنج سال/فیلم
بحران «خودخوری» در مرغ داری‌ها جدی شد / وزارت جهاد صدای نماز میت مرغ داران را شنید؟
قرارداد ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان: مدلی برای توسعه میدان یا حیاط خلوت بانک‌های دولتی؟/ چرا مدل IPC برای بزرگ‌ترین میدان مشترک ایران جواب نمی‌دهد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر تحرکات نظامی در مرزهای غربی ایران
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
اقدام خبرساز ترامپ درباره اقامت شهروندان ایرانی‌
پاپ: ترامپ اتحاد اروپا و آمریکا را از هم می‌پاشد
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
چه اتفاقی برای خاورمیانه پس از «محور مقاومت» رخ می‌دهد؟/ دیر یا زود آمریکا با ایران مذاکره می‌کند
تلویزیون اسرائیل: ایران در این کشور یک جبهه جدید علیه ما باز کرده!
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران
چرا نظریه پرداز مطرح آمریکایی از ایران هسته‌ای دفاع می‌کند؟
ژنرال آمریکایی: همچنان نگران نیات ایران هستم!
جزئیات مهندسی معکوس پهپاد ایران توسط آمریکا
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
قدیمی‌ترین درخت انگور جهان
عکس: «جهانگیر فروهر» در حال صحبت با «لیلا فروهر»
مماشات بیش از اندازه مجلس با دولت دلار ۱۲۵ هزار تومانی را رقم زد / تسامح و مصلحت‌اندیشی اوضاع را بهتر نمی‌کند
آیا شُستن لباس های نو قبل از پوشیدن ضروری است؟
آمریکا فعالیت ۳ دیپلمات ایرانی در نیویورک را ممنوع کرد!
چرا امنیت دیجیتال باید اولویت ملی شود؟/کودکی در محاصره داده‌ها
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
عبور طلای ۱۸ عیار از ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان!
آزادی یک مادر بدهکار با کمک دانش آموزان
وضع اضطراری در واشنگتن به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا
ادعای کاخ سفید علیه ایران پس از دزدی دریایی در کارائیب
هدیه لاکچری یک مرد ایرانی به همسرش!
عکس: کوه‌های تهران با برف نمایان شد!
عکس: جاده هراز هم اکنون؛ بارش شدید برف
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
تعدادی از بمب‌های GBU57 در فردو عمل نکرده است!
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
خداداد عزیزی احضار شد
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
فرزند سیدحسن نصرالله در دیدار امروز با رهبر انقلاب
تصاویر دو جزیره ایران که در اشغال امارات است
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
شهادت سه تن از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت با وتوی چین و روسیه مواجه می‌شود/ ژاپن می‌تواند زمینه همکاری ایران با آژانس را هموار کند
عباس عبدی: وضعیت کشور تغییراتی خواهد داشت
فانتوم؛ هیولایی که آسمان را گاز می‌گیرد
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی
نتانیاهو: ایران دیگر ابرقدرت منطقه نیست  (۲۵۹ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۷۰ نظر)
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۴۹ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۰ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۱۳ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
ناچاریم برای کراوات نزدن از مقامات دیگر کشورها عذرخواهی کنیم!  (۷۳ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۶۷ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
زیباکلام: اگر امروز انتخابات باشد، جلیلی رئیس جمهور می‌شود!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005dy2
tabnak.ir/005dy2