هوای شهر تهران «قابل قبول» است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، شرایط جوی پایدار در تهران باعث شده شاخص آلودگی در بسیاری از ایستگاههای سنجش در محدوده قابل قبول ثبت شود.
عدد ۶۸ که امروز برای میانگین شاخص کیفیت هوا اعلام شده، بیانگر آن است که افراد سالم میتوانند بدون مشکل فعالیتهای روزمره خود را انجام دهند.
با این حال متخصصان محیط زیست توصیه میکنند شهروندان، بهویژه افراد حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی، همچنان نسبت به نوسانات احتمالی کیفیت هوا هوشیار باشند.
پیشبینیها نشان میدهد در صورت تداوم بادهای ملایم و عدم افزایش ترافیک، وضعیت کیفیت هوا در ساعات آینده نیز در محدوده قابل قبول باقی خواهد ماند.