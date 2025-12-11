به گزارش تابناک، «مایک والتز»، سفیر آمریکا در سازمان ملل به شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: «ترامپ گفت که داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران ممنوع است و ایران باید وارد مذاکرات شود.»

ایران بارها اعلام کرده به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته است.

وی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی همواره حق دارد از خود دفاع کند و گفت: «حزب الله در حال توانمندسازی خود است و من از مرزها بازدید کردم و شاهد فعالیت ارتش لبنان بودم.»

مایک والتز مجدداً ادعا کرد: «حماس خلع سلاح خواهد شد و ترامپ گفته که این مسأله چه آسان یا سخت انجام خواهد شد.»