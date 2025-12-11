میلی صفحه خبر لوگو بالا
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران

سفیر آمریکا در شورای امنیت در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی صهیونیستی اظهارات رئیس‌جمهور ایالات متحده درباره ایران را تکرار کرد.
کد خبر: ۱۳۴۵۲۲۵
| |
822 بازدید
تازه‌ترین اظهارات مقامات آمریکا درباره ایران

به گزارش تابناک، «مایک والتز»، سفیر آمریکا در سازمان ملل به شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: «ترامپ گفت که داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران ممنوع است و ایران باید وارد مذاکرات شود.»

ایران بارها اعلام کرده به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته است.

وی ادعا کرد که رژیم صهیونیستی همواره حق دارد از خود دفاع کند و گفت: «حزب الله در حال توانمندسازی خود است و من از مرزها بازدید کردم و شاهد فعالیت ارتش لبنان بودم.»

مایک والتز مجدداً ادعا کرد: «حماس خلع سلاح خواهد شد و ترامپ گفته که این مسأله چه آسان یا سخت انجام خواهد شد.»

آمریکا ترامپ مایک والتز ایران برنامه هسته ای سلاح هسته ای مذاکره اسرائیل لبنان حزب الله لبنان خلع سلاح
