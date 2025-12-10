جایزه صلح نوبل را دختر ماچادو دریافت کرد + عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0622\u0633\u0648\u0634\u06cc\u062a\u062f \u067e\u0631\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0645\u0627\u0631\u06cc\u0627 \u06a9\u0648\u0631\u06cc\u0646\u0627 \u0645\u0627\u0686\u0627\u062f\u0648\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u062e\u0627\u0644\u0641\u0627\u0646 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062e\u0641\u0627 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0647\u062f\u0627\u06cc \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u0635\u0644\u062d \u0646\u0648\u0628\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0646\u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062c\u0627\u06cc\u0632\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u062e\u062a\u0631\u0634 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0634\u062f.\n