جلسه بررسی بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد در سازمان بازرسی

در پی دستور رئیس دستگاه قضا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای رسیدگی فوری به نابسامانی‌های بازار ارز، این جلسه عصر چهارشنبه با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از اقتصاددانان برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در این نشست که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی مجلس، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند.

همچنین وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از اقتصاددانان کشور نیز در جلسه حضور یافته و به ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های کارشناسی پرداختند.

در نشست فوق، ضمن بررسی ابعاد مختلف مشکلات موجود در بازار ارز، نظرات تخصصی حاضران شنیده شد و آسیب‌شناسی جامعی از وضعیت کنونی صورت گرفت.

در پایان، اعضای شورا مقرر کردند طی یک هفته آینده جمع‌بندی نهایی اقدامات، پیشنهادها و راه‌حل‌های عملیاتی ارائه شود.

خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه این نشست فوق‌العاده با اشاره به تشکیل فوری جلسه پس از دستور رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: به محض دستور ریاست قوه قضاییه، تشکیل جلسه فوق‌العاده در دستور کار قرار گرفت تا بدون هیچ‌گونه تأخیر، دیدگاه‌های کارشناسی و اطلاعات میدانی دستگاه‌ها گردآوری و بررسی شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار ارز نیازمند هماهنگی حداکثری دستگاه‌های متولی است، افزود: مسائل کلان اقتصادی با اقدامات پراکنده حل نخواهد شد. امروز همه دستگاه‌ها باید بر اساس اطلاعات دقیق، تحلیل‌های مشترک و تصمیمات هم‌افزا حرکت کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه هرگونه کوتاهی در حوزه ارز بر معیشت مردم اثر می‌گذارد، تصریح کرد: طبق جمع‌بندی صورت‌گرفته، مقرر شد دستگاه‌های مسئول طی یک هفته آینده پیشنهادها، گزارش‌ها و راه‌حل‌های عملیاتی خود را برای اتخاذ تصمیمات نهایی ارائه کنند. پس از ارائه این گزارش‌ها، اقدامات اصلاحی و نظارتی به‌طور هماهنگ و مستمر دنبال خواهد شد.

